เอกนิติ เรียก“ธปท.-ปปง.-กลต.”ถก เร่งแก้ปัญหาเงินทุนเทาใน 1-2 วันนี้
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงกรณีเตรียมประชุมแก้ปัญหากรณีเงินเทา ในกลุ่มโควตา สลากกินแบ่งรัฐบาลที่ให้กับทหาร จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการฟอกเงิน จะเริ่มดำเนินการประชุมเมื่อไหร่ หรือ มองเรื่องนี้อย่างไร ว่า เรื่องนี้เตรียมการที่จะนัดประชุม เพิ่งได้รับคำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการฯ โดยจะนัดประชุมภายใน 1-2 วันนี้ ซึ่งจะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องในคณะกรรมการ ทั้ง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
“เรื่องของการเงิน หรือการป้องกันแอนตี้แสกมเมอร์ เราอยากจะทำระบบ โดยจะต้องมาดูว่า ในระบบการเงินของประเทศไทย มีช่องว่างตรงไหนบ้าง ที่เป็นช่องทางทำให้เงินที่ไม่ถูกต้องตามกฏหมายเข้ามา ซึ่งเราจะต้องตั้งหลักในจุดนี้ จึงขออนุญาตให้ทีมได้ทำงานก่อน” นายเอกนิติ กล่าว
ขณะที่การจัดสรรโควตาสลาก นายเอกนิติ ระบุว่า จะให้ทีมฝ่ายเลขาฯ เริ่มต้นการทำงาน มีช่องโหว่ทางกฎหมายทางการเงิน ที่มีหน่วยงานกำกับหลายแห่ง หน่วยงานไหนบ้างที่มีช่องโหว่ ซึ่งเราต้องการที่จะเอามาตรฐานสากลมาใช้ ตรงนี้จะเป็นหลักใหญ่
ส่วนสลากเพื่อการออมจะเคาะกี่เปอร์เซ็นต์นั้น นายเอกนิติ กล่าวว่า วันนี้ขอเป็นเรื่อง AMC ก่อน