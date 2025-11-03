เอกนิติ เรียก“ธปท.-ปปง.-กลต.”ถก เร่งแก้ปัญหาเงินทุนเทาใน 1-2 วันนี้

“เรื่องของการเงิน หรือการป้องกันแอนตี้แสกมเมอร์ เราอยากจะทำระบบ โดยจะต้องมาดูว่า ในระบบการเงินของประเทศไทย มีช่องว่างตรงไหนบ้าง ที่เป็นช่องทางทำให้เงินที่ไม่ถูกต้องตามกฏหมายเข้ามา ซึ่งเราจะต้องตั้งหลักในจุดนี้ จึงขออนุญาตให้ทีมได้ทำงานก่อน” นายเอกนิติ กล่าว

ขณะที่การจัดสรรโควตาสลาก นายเอกนิติ ระบุว่า จะให้ทีมฝ่ายเลขาฯ เริ่มต้นการทำงาน มีช่องโหว่ทางกฎหมายทางการเงิน ที่มีหน่วยงานกำกับหลายแห่ง หน่วยงานไหนบ้างที่มีช่องโหว่ ซึ่งเราต้องการที่จะเอามาตรฐานสากลมาใช้ ตรงนี้จะเป็นหลักใหญ่

ส่วนสลากเพื่อการออมจะเคาะกี่เปอร์เซ็นต์นั้น นายเอกนิติ กล่าวว่า วันนี้ขอเป็นเรื่อง AMC ก่อน

