บ้านปู เน็กซ์ -อมตะ วีเอ็น -โซลาร์บีเค ลุยลงทุนโซลาร์รูฟท็อป ในเวียดนาม
บ้านปู เน็กซ์ ผนึก อมตะ วีเอ็น และโซลาร์บีเค (SolarBK) ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาโครงการโซลาร์รูฟท็อป กำลังการผลิตรวม 227 เมกะวัตต์ ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะในประเทศเวียดนาม 2 แห่ง ได้แก่ อมตะซิตี้ ฮาลอง และอมตะซิตี้ ลองถั่น โดยเริ่มดำเนินการในช่วงต้นปี 2569 ความร่วมมือครั้งนี้จะเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดสำหรับลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ พร้อมสะท้อนความมุ่งมั่นของทั้งสามบริษัทในการลดการปล่อยคาร์บอน และสนับสนุนเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2593 ของเวียดนาม
จากความสำเร็จในความร่วมมือระหว่างบ้านปู เน็กซ์และโซลาร์บีเค ที่จะให้บริการระบบโซลาร์สำหรับกลุ่มธุรกิจเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมในประเทศเวียดนาม ทั้งสองบริษัทได้ขยายพอร์ตโฟลิโอด้วยการต่อยอดความร่วมมือกับนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ดำเนินโครงการติดตั้งระบบโซลาร์ที่ อมตะซิตี้ ฮาลอง (686 เฮกตาร์) และอมตะซิตี้ ลองถั่น (410 เฮกตาร์) เพื่อรองรับความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น และแก้ปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าในเวียดนาม*
พร้อมทั้งสนับสนุนเป้าหมาย Net Zero ของประเทศและแผนพัฒนาพลังงานแห่งชาติฉบับที่ 8 ที่มุ่งส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน และความมั่งคงด้านพลังงาน โดยระบบโซลาร์จะช่วยเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับนิคมอุตสาหกรรมอมตะ และสร้างประโยชน์ให้ผู้เช่าในด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ครบวงจร ตอบโจทย์ทั้งการดำเนินธุรกิจและความยั่งยืน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตที่มีเป้าหมายลดการปล่อยคาร์บอน และการลดต้นทุนระยะยาวโดยมองหาพลังงานทางเลือกที่ทันสมัย คุ้มค่า และรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
นายสมิทธิพร เศรษฐปราโมทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด กล่าวว่า “ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับอมตะ วีเอ็น เป็นก้าวสำคัญในการขยายพอร์ตฟอลิโอของเราในเวียดนาม และถือเป็นการบรรลุเป้าหมายระยะแรกของการร่วมทุนกับโซลาร์บีเค เราตอกย้ำการเป็นผู้ให้บริการ Net Zero Solutions ชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย–แปซิฟิก
โดยนำความเชี่ยวชาญของเราผสานกับจุดแข็งของพันธมิตร เพื่อตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานและความต้องการพลังงานสะอาดที่เพิ่มขึ้นในภาคอุตสาหกรรมเวียดนามด้วยการนำเสนอทางเลือกที่ยั่งยืน โครงการโซลาร์รูฟท็อปนี้จะช่วยเสริมแกร่งให้ธุรกิจพลังงานหมุนเวียนของเรา และแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือที่ช่วยเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดได้เร็วขึ้นในตลาดที่เติบโตแข็งแกร่งที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”
นางสมหะทัย พานิชชีวะ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในฐานะผู้บุกเบิกการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมผ่านการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment หรือ FDI) ที่มีประสบการณ์กว่าสามทศวรรษในเวียดนาม ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะนำพาเราไปสู่วิสัยทัศน์ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2583
การบูรณาการโซลาร์รูฟท็อปเข้ากับนิคมอุตสาหกรรมของเราที่กำลังดำเนินการและอยู่ระหว่างพัฒนา จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ผลิตระดับโลกที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนและการประหยัดต้นทุนพลังงานมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยในการเลือกทำเลที่ตั้งโรงงาน อีกทั้งยังช่วยพลิกโฉมนิคมอุตสาหกรรมของเราให้เป็นศูนย์กลางการผลิตสีเขียวที่สร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
นายเหวียน เยือง ต๋วน กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มโซลาร์บีเค กล่าวว่า การผนึกกำลังระหว่างสามบริษัทไม่เพียงต่อยอดความร่วมมือของเรากับบ้านปู เน็กซ์ แต่ยังเป็นการนำประสบการณ์เกือบ 20 ปีของเราในวงการโซลาร์ของเวียดนามมาสร้างประโยชน์ให้แก่ลูกค้าภาคอุตสาหกรรมของอมตะ เมื่อนำระบบโซลาร์แบบครบวงจรผนวกกับโครงสร้างพื้นฐานของนิคมฯ จะสามารถสร้างโมเดลพลังงานยั่งยืนที่ตอบสนองความต้องการทั้งทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ความร่วมมือนี้ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับการดำเนินธุรกิจของเรา และเป็นหมุดหมายสำคัญในภารกิจขับเคลื่อนการใช้พลังงานหมุนเวียนในอุตสาหกรรมและเปลี่ยนผ่านเวียดนามสู่การเป็นประเทศเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ
ในอนาคต ทั้งสามบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนของเวียดนามต่อไป โดยมีแนวคิดที่จะนำเทคโนโลยีและบริการด้านพลังงานสะอาดอื่นๆ มาใช้ อาทิ ระบบกักเก็บพลังงาน ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะหรือสมาร์ทกริด และระบบจัดการพลังงาน ทั้งยังมุ่งหวังที่จะมีส่วนสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการลดคาร์บอนให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม รวมถึงการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน การเติบโตทางเศรษฐกิจ และอนาคตที่ยั่งยืนของเวียดนาม