ซูซูกิ จัดแคมเปญพิเศษ ลดราคา SUZUKI JIMNY คันละ 310,000 บาท โดยราคาพิเศษนี้ มีจำนวนจำกัดเพียง 50 คันเท่านั้น
นายวัลลภ ตรีฤกษ์งาม รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า หลังจากเปิดตัวรถยนต์ ซูซูกิ จิมนี่ (SUZUKI JIMNY) ครั้งแรกเมื่อปี 2562 ปรากฏว่าได้สร้างกระแสการตอบรับให้กับลูกค้าชาวไทยอย่างมาก จนล่าสุดมียอดขายสะสมจนถึงปัจจุบัน 220 คัน
ล่าสุดบริษัทได้ ฉลองความสำเร็จด้วยการจัดแคมเปญพิเศษ “Legendary Deal of the Year” ด้วยการมอบราคาพิเศษแบบจำนวนจำกัดเพียง 50 คัน ให้กับลูกค้าที่สนใจการเป็นเจ้าของรถยนต์ที่เป็นตำนานรุ่นนี้ อีกทั้งยังมอบความคุ้มค่าและความภาคภูมิใจสูงสุดด้วยแพ็คเกจ SUZUKI WORRY FREE PROGRAM ให้กับผู้ที่พร้อมจะเริ่มต้นตำนานบทใหม่ไปกับ SUZUKI JIMNY
โดยทำราคาพิเศษสำหรับซูซูกิ จิมนี่ ภายใต้แคมเปญ SUZUKI JIMNY Legendary Deal of the Year จำนวนจำกัด 50 คัน
รุ่นเกียร์อัตโนมัติ สี MONO TONE
จากราคา 1,760,000 บาท ลดลง 310,000 บาท เหลือ 1,450,000 บาท
รุ่นเกียร์อัตโนมัติ สี TWO TONE
จากราคา 1,790,000 บาท ลดลง 310,000 บาท เหลือ 1,480,000 บาท
นอกจากนี้ ยังรับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งปีแรก และบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง ระยะเวลา 7 ปี พบที่กับรถได้โชว์รูมผู้จำหน่ายรถยนต์ซูซูกิทั้ง 86 แห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป