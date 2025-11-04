พฤกษา ขยายพอร์ตธุรกิจ ส่ง “IHC” บุกตลาด รับสร้างบ้าน- ให้เช่า
นายปิยะ ประยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินโน โฮม คอนสตรัคชั่น จำกัด เปิดเผยว่า พฤกษา โฮลดิ้ง เดินหน้าขยายพอร์ตธุรกิจตามกลยุทธ์ธุรกิจ เปิดตัวบริษัท “อินโน โฮม คอนสตรัคชั่น จำกัด” (IHC) อย่างเป็นทางการ ภายใต้แนวคิด “สร้างการอยู่อาศัย ที่ยั่งยืน ด้วยความเชี่ยวชาญ และนวัตกรรม” (Building sustainable living through innovation) เจาะกลุ่มธุรกิจก่อสร้างและธุรกิจพัฒนาอสังหาฯด้วยแบรนด์ IHC (ไอเอชซี) และธุรกิจ รับสร้างบ้าน ด้วยแบรนด์ Plantnery by PRUKSA
มุ่งยกระดับมาตรฐานการก่อสร้างด้วยนวัตกรรมและประสบการณ์กว่า 30 ปี พร้อมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินในระยะยาวด้วยธุรกิจให้เช่า สร้างรายได้ประจำ เปิดตัวครั้งแรกภายใต้แบรนด์ iPlearn ในไตรมาส 4 นำร่อง 3 แห่ง ในย่านลำลูกกา, รังสิต-คลอง 2, และ บ่อวิน จ.ระยอง ตอกย้ำความเป็นผู้นำการส่งมอบการอยู่อาศัย “ที่อยู่ดี ทั้งชีวิต” ผ่านนวัตกรรมและความเชี่ยวชาญกว่า 30 ปีของเครือพฤกษา
นายปิยะ กล่าวว่าการเปิดตัว IHC ถือเป็นก้าวสำคัญในการเสริมกลยุทธ์สร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนของพฤกษา เพื่อต่อยอดพอร์ตธุรกิจให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงเติมเต็ม Ecosystem ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำของการอยู่อาศัยที่ครอบคลุมตั้งแต่วัสดุ การก่อสร้าง ที่อยู่อาศัย ไปจนถึงการลงทุนในอนาคต ปักหมุด New S-Curve ที่จะต่อยอดธุรกิจจากผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สู่การเป็นผู้นำที่ให้บริการด้านการก่อสร้างและที่อยู่อาศัยครบวงจร สร้างการเติบโตระยะยาว
ภายใต้แบรนด์ IHC เจาะกลุ่มลูกค้า B2B และ SME พร้อมให้บริการแบบครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility) แนะนำโมเดลธุรกิจ การตั้งราคาสินค้า การกำหนดต้นทุน ประเมินผลกำไร ที่เหมาะสมกับการแข่งขันในตลาด การออกแบบงานสถาปัตยกรรม ไปจนถึงการบริหารงานก่อสร้าง และบริการหลังการขาย
ทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการคิดค้นและนำนวัตกรรมด้านการก่อสร้างใหม่ ๆ มาใช้ เพื่อยกระดับคุณภาพงานก่อสร้างให้ดียิ่งขึ้น ทั้งอพาร์ตเมนต์ โรงแรม หอพัก โฮมออฟฟิศ คลังสินค้า และโรงงานฯ โดยมีทีมก่อสร้างที่มีศักยภาพสูงและมีประสบการณ์กว่า 30 ปี มากกว่า 60 ทีม ที่พร้อมให้บริการลูกค้า พร้อม capacity ในการก่อสร้างทาวน์เฮาส์ หรือบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ได้ถึง 700 หลังต่อเดือน
ส่วนธุรกิจรับสร้างบ้าน ภายใต้แบรนด์ Plantnery by PRUKSA เจาะกลุ่มลูกค้า B2C ระดับกลางถึงบน ในราคา 3 ถึง 20 ล้านบาท โดยมีจุดเด่น คือ ทีมช่างมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในการสร้างบ้านมาแล้วกว่า 200,000 หลัง พร้อมการรับประกันงานโครงสร้างนานถึง 20 ปี มีราคาชัดเจนไม่บานปลาย สร้างเสร็จเร็วภายใน 6 เดือน การันตีไม่ทิ้งงาน
รวมถึงมีบริการ One-Stop Service และแบบบ้านที่มีให้เลือกกว่า 100 แบบ ตั้งแต่แบบบ้านมาตรฐาน การ Customize ปรับเปลี่ยนแบบบ้านมาตรฐาน การออกแบบใหม่ ไปจนถึงการก่อสร้างตามแบบของลูกค้า ในราคาเริ่มต้น 10 ล้านบาท อีกทั้งยังโดดเด่นด้วยนวัตกรรม Inno-Tech ที่มุ่งยกระดับคุณภาพบ้านและคุณภาพการอยู่อาศัยของทุกครอบครัว ให้ได้บ้านที่ก่อสร้างด้วยระบบพรีคาทส์ที่แข็งแรง ทนทาน เสริมด้วยเทคโนโลยีเพื่อบ้านอยู่สบายและปลอดภัย ที่จะช่วยตอบโจทย์การใช้ชีวิต ภายใต้คอนเซ็ปต์ Building Homes, Crafting dream, Made Possible สร้างบ้าน สร้างฝัน สร้างได้
“เรามองเห็นศักยภาพของตลาดรับสร้างบ้านที่มีโอกาสเติบโตสูง จากข้อมูลของสมาคมไทยรับสร้างบ้านและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าคาดการณ์ว่ามูลค่าตลาดรวมของธุรกิจรับสร้างบ้านในปี 2568 จะสูงถึง 130,000 ล้านบาท ซึ่งผู้ประกอบการรายใหญ่ครองสัดส่วนเพียง 10% หรือประมาณ 15,000 ล้านบาท แสดงให้เห็นถึงโอกาสมหาศาลสำหรับผู้พัฒนาอสังหาฯ รายใหม่ที่ต้องการสร้างมาตรฐานการก่อสร้างและการบริหารจัดการที่เป็นมืออาชีพ” นายปิยะ กล่าว
นอกจากสองธุรกิจหลักแล้ว IHC ยังเตรียมเดินหน้าสู่การสร้างรายได้ประจำที่มั่นคงและยั่งยืน ด้วยการขยายสู่ธุรกิจให้เช่า เปิดตัวครั้งแรก ภายใต้แบรนด์ iPlearn เป็นที่อยู่อาศัยให้เช่า รองรับการอยู่อาศัยยุคใหม่ ด้วยดีไซน์ที่โดดเด่น ทันสมัย และฟังก์ชั่นห้องพร้อมเฟอร์นิเจอร์ที่ตอบโจทย์การใช้งาน มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ระบบเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยออนไลน์ 24 ชม. ด้วยราคาค่าเช่าที่คุ้มค่า โดยนำร่อง 3 ทำเลแรก ได้แก่
ลำลูกกา, รังสิต–คลอง 2, และบ่อวิน (จ.ระยอง) ซึ่งมีกำหนดเปิดตัวในไตรมาส 4 ปีนี้ และมีแผนขยายสู่ 10,000 ห้องใน 3 ปี จับกลุ่มผู้เช่าหลากหลายตั้งแต่ พนักงานโรงงาน นักศึกษา พนักงานออฟฟิศ ไปจนถึงเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ในเมือง เน้นทำเลใกล้แหล่งงานและสถาบันการศึกษา รองรับดีมานด์เช่าที่เติบโตต่อเนื่อง โดยพื้นที่นำร่องมีอัตราเช่าสูงกว่า 90% แล้วในปัจจุบัน