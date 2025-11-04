‘ศุภจี’ รมว.พาณิชย์ เผยชี้ต้องทำความเข้าใจร้านค้า หลังคิด Vat เพิ่ม 7% ส่งกรมการค้าภายใน-พาณิชย์จังหวัดดูแล มีมาตรการจัดการ เชื่ออาจเข้าใจผิด
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 4 พ.ย.68 ที่ทำเนียบรัฐบาล นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รมว.พาณิชย์ กล่าวถึงกรณีที่ร้านค้ามีการบวก Vat ในราคาสินค้าเพิ่ม 7% หลังเปิดให้ใช้โครงการคนละครึ่งพลัส ว่า นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง สั่งการลงมาแล้ว
โดยให้กรมการค้าภายในและพาณิชย์จังหวัด ลงไปดูแลในพื้นที่ จึงเชื่อว่าไม่มีใครตั้งใจที่จะขึ้นราคา แต่อาจจะเป็นความเข้าใจผิด ที่บางคนไม่ได้อยู่ในระบบ Vat ก็เลยต้องขึ้นราคา Vat 7% แต่ทั้งนี้โครงการคนละครึ่งพลัส มีเรื่องของคนที่อยู่ในระบบภาษีอยู่แล้ว ดังนั้น จะต้องอธิบายให้ร้านค้าเข้าใจ และออกมาตรการต่อไป
นางศุภจี กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกันก่อนหน้านี้กระทรวงพาณิชย์ เข้าไปช่วยดูราคาสินค้าให้ลดลง และร่วมมือกับภาคท้องถิ่นที่เป็นร้านค้าแล้ว เพื่อให้ประชาชนได้ทั้งนโยบายคนละครึ่งพลัส และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น