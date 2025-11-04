AWC และโรงแรมในเครือ ร่วมสนับสนุนนโยบายภาครัฐ เติมพลังให้การท่องเที่ยวไทย ผ่านโครงการ “เที่ยวดีมีคืน”

4 พ.ย. 2568 บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AWC ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของไทยที่มุ่งเน้นตอบสนองไลฟ์สไตล์ครบวงจร และเป็นบริษัทภายใต้กลุ่มทีซีซี เปิดเผยว่า AWC ได้เข้าร่วมโครงการเที่ยวดีมีคืน มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศที่รัฐบาลไทยจัดขึ้น

รับสิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 30,000 บาท* เมื่อใช้บริการห้องอาหาร หรือบริการอื่นๆ ที่โรงแรมในเครือ AWC ทั่วไทย เพียงใช้บริการภายในโรงแรม หรือห้องอาหาร* สำหรับบุคคลธรรมดาในระยะเวลาโครงการระหว่างวันที่ 29 ต.ค. – 15 ธ.ค. 2568 (*เงื่อนไขเป็นไปตามรัฐบาลกำหนด สำหรับจองตรงกับโรงแรมเท่านั้น)

และใช้บริการการจัดอบรมสัมมนา สำหรับนิติบุคคล หักรายจ่ายตามที่จ่ายจริงได้ 1.5 เท่า ในระยะเวลาโครงการระหว่างวันที่ 29 ต.ค. – 15 ธ.ค. 2568 (*เงื่อนไขเป็นไปตามรัฐบาลกำหนด สำหรับจองตรงกับโรงแรมเท่านั้น)

สำหรับโรงแรมและห้องอาหารในเครือ AWC ที่เข้าร่วมโครงการ เที่ยวดีมีคืน

กรุงเทพมหานคร

– โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ

– โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล

– โรงแรม แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค

– โรงแรม แบงค็อกแมริออท เดอะ สุรวงศ์

– โรงแรมเลอ เมอริเดียน กรุงเทพ

– โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ

– โรงแรม จุบีลี เพรสทีจน์ รัชดาภิเษก

– โรงแรมดับเบิ้ลทรี บาย ฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ

– โรงแรม อินน์ไซด์ บาย มีเลีย กรุงเทพ สุขุมวิท

– โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ เอ็กซ์เพรส กรุงเทพ สาทร

หัวหิน

– โรงแรม หัวหิน แมริออท รีสอร์ท และ สปา

เชียงใหม่

– โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เชียงใหม่ แม่ปิง โฮเทล

– โรงแรมเชียงใหม่ แมริออท โฮเทล

– โรงแรม มีเลีย เชียงใหม่

พัทยา

– โรงแรม พัทยา แมริออท รีสอร์ต แอนด์ สปา

– โรงแรม มีเลีย พัทยา โฮเต็ล ประเทศไทย

ภูเก็ต

-โรงแรม ภูเก็ต แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา, ในยางบีช

– โรงแรม คอร์ทยาร์ด แมริออท ภูเก็ต ทาวน์

– โรงแรม เดอะ เวสทิน สิเหร่ เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต

เกาะสมุย

– บันยันทรี สมุย

– โรงแรม มีเลีย เกาะสมุย

– โรงแรมวนาเบลล์ เอ ลักซ์ซูรี่ คอลเลคชั่น รีสอร์ท เกาะสมุย

– โรงแรมเชอราตัน สมุย รีสอร์ท

กระบี่

– บันยันทรี กระบี่

ห้องอาหารในเครือ AWC ที่เข้าร่วม

-ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น

– เดอะ คริสตัลล์ กริลล์ เฮาส์, โครงการเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น

– เดอะ สยาม ที รูมท์, โครงการเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น

– เอเชียทีค แอนเชี่ยนท์ ที เฮ้าส์, โครงการเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น

– คาเฟ่ พิทโทเร่, อาคาร ‘เอ็มไพร์’

– คาเฟ เดอ เพทาย

– โอกุระ ครุซ

– ซาโตเรียอาร์ บาย เปาโล อายราวโด

– เคย์ บาย วิคกี้ เชง

– ฤดูกาล

– โนบุ กรุงเทพฯ

– Fossil & Flame Restaurant

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ปุ๊กกี้ น้องสาว เป๊ก โพสต์ภาพแคปชั่นสื่อความหมายพร้อมแท็กถึง ธัญญ่า พี่สะใภ้
2

สัญญาณเงียบ ใครเคย "คันทั้งตัว" แต่ไม่เจอผื่น มีบางสิ่งเริ่มทำงานผิดปกติ
3

ไทยเผชิญ ลานีญา เข้าฤดูหนาวแต่ฝนถล่มหนัก ดร.ธรณ์ คาดใกล้ปีใหม่สถานการณ์ดีขึ้น
4

กรมอุตุฯ เตือน 10 วันล่วงหน้า ฝนถล่มต่อเนื่อง เผย ช่วงไหนฝนตกหนัก
5

ราคาทองวันนี้ 4 พ.ย.68 เปิดตลาดประกาศครั้งแรก ร่วงลงแล้ว อย่าลังเล
6

พ่อนีโน่ ยินดีกับลูกสาววันสำคัญ นางเอกสาว มิลค์ สุรีมาศ วิวาห์อลังการเจ้าบ่าวออร์แกไนซ์
7

สู้ครั้งสุดท้ายก่อนตาย อดีต ตร.มือปราบน้ำมันเถื่อน ร้อง สว. ปมเงินรางวัลนำจับ รอความเป็นธรรมมา 26 ปี
8

ยกพวกซัดกันกลาง 'ถนนนิมมานฯ' หลังแย่งกันจีบสาว นักศึกษา ม.ดัง ถูกแทงสาหัส
9

หมอบอย เปิดชะตา 5 อันดับราศีดวงดี มาแรง แซงโค้งสุดท้ายเดือนพ.ย.68
10

อุตุฯ พยากรณ์ 10 วันล่วงหน้า ฝนหนักอีกวัน ก่อนเย็น เผยเส้นทาง พายุ“คัลแมกี”