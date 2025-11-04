AWC และโรงแรมในเครือ ร่วมสนับสนุนนโยบายภาครัฐ เติมพลังให้การท่องเที่ยวไทย ผ่านโครงการ “เที่ยวดีมีคืน”
4 พ.ย. 2568 บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AWC ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของไทยที่มุ่งเน้นตอบสนองไลฟ์สไตล์ครบวงจร และเป็นบริษัทภายใต้กลุ่มทีซีซี เปิดเผยว่า AWC ได้เข้าร่วมโครงการเที่ยวดีมีคืน มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศที่รัฐบาลไทยจัดขึ้น
รับสิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 30,000 บาท* เมื่อใช้บริการห้องอาหาร หรือบริการอื่นๆ ที่โรงแรมในเครือ AWC ทั่วไทย เพียงใช้บริการภายในโรงแรม หรือห้องอาหาร* สำหรับบุคคลธรรมดาในระยะเวลาโครงการระหว่างวันที่ 29 ต.ค. – 15 ธ.ค. 2568 (*เงื่อนไขเป็นไปตามรัฐบาลกำหนด สำหรับจองตรงกับโรงแรมเท่านั้น)
และใช้บริการการจัดอบรมสัมมนา สำหรับนิติบุคคล หักรายจ่ายตามที่จ่ายจริงได้ 1.5 เท่า ในระยะเวลาโครงการระหว่างวันที่ 29 ต.ค. – 15 ธ.ค. 2568 (*เงื่อนไขเป็นไปตามรัฐบาลกำหนด สำหรับจองตรงกับโรงแรมเท่านั้น)
สำหรับโรงแรมและห้องอาหารในเครือ AWC ที่เข้าร่วมโครงการ เที่ยวดีมีคืน
กรุงเทพมหานคร
– โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ
– โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล
– โรงแรม แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค
– โรงแรม แบงค็อกแมริออท เดอะ สุรวงศ์
– โรงแรมเลอ เมอริเดียน กรุงเทพ
– โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ
– โรงแรม จุบีลี เพรสทีจน์ รัชดาภิเษก
– โรงแรมดับเบิ้ลทรี บาย ฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ
– โรงแรม อินน์ไซด์ บาย มีเลีย กรุงเทพ สุขุมวิท
– โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ เอ็กซ์เพรส กรุงเทพ สาทร
หัวหิน
– โรงแรม หัวหิน แมริออท รีสอร์ท และ สปา
เชียงใหม่
– โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เชียงใหม่ แม่ปิง โฮเทล
– โรงแรมเชียงใหม่ แมริออท โฮเทล
– โรงแรม มีเลีย เชียงใหม่
พัทยา
– โรงแรม พัทยา แมริออท รีสอร์ต แอนด์ สปา
– โรงแรม มีเลีย พัทยา โฮเต็ล ประเทศไทย
ภูเก็ต
-โรงแรม ภูเก็ต แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา, ในยางบีช
– โรงแรม คอร์ทยาร์ด แมริออท ภูเก็ต ทาวน์
– โรงแรม เดอะ เวสทิน สิเหร่ เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต
เกาะสมุย
– บันยันทรี สมุย
– โรงแรม มีเลีย เกาะสมุย
– โรงแรมวนาเบลล์ เอ ลักซ์ซูรี่ คอลเลคชั่น รีสอร์ท เกาะสมุย
– โรงแรมเชอราตัน สมุย รีสอร์ท
กระบี่
– บันยันทรี กระบี่
ห้องอาหารในเครือ AWC ที่เข้าร่วม
-ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น
– เดอะ คริสตัลล์ กริลล์ เฮาส์, โครงการเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น
– เดอะ สยาม ที รูมท์, โครงการเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น
– เอเชียทีค แอนเชี่ยนท์ ที เฮ้าส์, โครงการเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น
– คาเฟ่ พิทโทเร่, อาคาร ‘เอ็มไพร์’
– คาเฟ เดอ เพทาย
– โอกุระ ครุซ
– ซาโตเรียอาร์ บาย เปาโล อายราวโด
– เคย์ บาย วิคกี้ เชง
– ฤดูกาล
– โนบุ กรุงเทพฯ
– Fossil & Flame Restaurant