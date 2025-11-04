LINE MAN เผยยอดลงทะเบียนร้านค้า ‘คนละครึ่งพลัส’ กับแพลตฟอร์ม วันแรกทะลุ 3.2 หมื่นร้าน ขึ้นแท่นอันดับ 1 จากทุกแพลตฟอร์ม อัดโปรโมชั่นใหญ่ 7 พ.ย.68
เมื่อวันที่ 4 พ.ย.68 รายงานข่าวจาก LINE MAN Wongnai เปิดเผยว่า หลังเปิดให้ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่งพลัส” ลงทะเบียนเลือกแพลตฟอร์มฟู้ดดีลิเวอรี่ที่ต้องการวันแรกเมื่อวันที่ 3 พ.ย.68 พบว่า จำนวนร้านอาหารลงทะเบียนเข้าร่วมกับ LINE MAN วันแรกกว่า 32,990 ร้านค้า (ข้อมูล ณ วันที่ 4 พ.ย. เวลา 01.00 น.)
สอดคล้องกับรายงานของกระทรงการคลัง ณ วันที่ 3 พ.ย. เวลา 14.00 น. ที่ระบุว่า มีร้านค้าเข้าร่วมฟู้ดเดลิเวอรี ลงทะเบียนแล้ว 40,722 ราย โดยร้านค้าที่สมัครเข้าร่วมกับ LINE MAN มีจำนวน 22,831 ร้านค้า ซึ่งถือเป็นอันดับ 1 จากทุกแพลตฟอร์ม
รายงานระบุด้วยว่า ความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศที่เลือก LINE MAN เป็นพาร์ตเนอร์หลัก ในการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส เพื่อขยายฐานลูกค้าและสร้างยอดขายในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัว และมอบสิทธิประโยชน์ครบทุกมิติให้ร้านค้าได้เติบโตอย่างคุ้มค่า
ตัวอย่างเช่น อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษ (GP) เพียง 7% สำหรับร้านค้าที่ลงทะเบียนวันแรก (3 พ.ย. 2568) และ 9% ตลอดระยะเวลาโครงการ พร้อมสิทธิประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมาย
นอกจากนี้ LINE MAN ยังทุ่มงบประมาณกว่า 300 ล้านบาท เตรียมอัดแคมเปญโปรโมชั่นครั้งใหญ่วันที่ 7 พ.ย.68 เพื่อดึงผู้ใช้สิทธิคนละครึ่งเข้าสู่แพลตฟอร์มฟู้ดดีลิเวอรี่มากที่สุดในตลาด ยกระดับประสบการณ์สั่งอาหารออนไลน์ให้คุ้มค่า และเข้าถึงง่ายยิ่งขึ้น พร้อมเดินหน้าเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือร้านอาหารไทย และผู้บริโภคให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากโครงการคนละครึ่งพลัส