มัลลิกา สั่งทย. คุมเข้มปล่อยโคมลอย ใกล้สนามบิน ช่วงลอยกระทง

นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เผยถึงมาตรการความปลอดภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทง โดยย้ำให้กรมท่าอากาศยาน (ทย.) ตระหนักถึงความปลอดภัยของอากาศยานและผู้โดยสาร เนื่องจากในช่วงดังกล่าวอาจมีการปล่อยโคมลอย โคมควัน หรือวัตถุอื่น ๆ ขึ้นสู่อากาศ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการบินและการมองเห็นของนักบินในเขตปลอดภัยการเดินอากาศ โดยได้สั่งการให้ท่าอากาศยานทุกแห่งในสังกัดเข้มงวดในการเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงใกล้สนามบิน ซึ่งเป็นจุดที่มีความสำคัญต่อการขึ้นและลงของอากาศยาน รวมถึงให้บูรณาการร่วมมือกับหน่วยงานในจังหวัดและภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากประชาชนในการหลีกเลี่ยงการปล่อยโคมลอย โคมควัน และวัตถุอื่น ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย และขอให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยยังคงอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม ควบคู่ไปกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ โดยปีนี้รัฐบาลย้ำไม่ห้ามจัดงานประเพณีลอยกระทง แต่ขอความร่วมมือปรับรูปแบบให้เหมาะสม โดยลดกิจกรรมที่มีความรื่นเริง เพื่อแสดงความเคารพในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ด้านนายดนัย เรืองสอน อธิบดีกรมท่าอากาศยาน กล่าวว่า มาตรการควบคุมและป้องกันอันตรายจากการปล่อยโคมลอย โคมควัน และวัตถุอื่น ๆ ในช่วงเทศกาลลอยกระทง เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เรื่อง การดำเนินกิจกรรมภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ. 2563 กำหนดห้ามการปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน บั้งไฟ พลุ ตะไล หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศอย่างเด็ดขาด รวมถึงการห้ามปล่อยแสงเลเซอร์ในบางพื้นที่

นอกจากนี้ กรมท่าอากาศยานยังได้ย้ำเตือนถึงการปฏิบัติตามประกาศ กพท. เรื่องแนวทางในการพิจารณาอนุญาตให้ใช้โดรนภายในระยะ 9 กิโลเมตรจากสนามบิน หรือจุดขึ้น-ลง ของอากาศยาน ซึ่งกำหนดให้ผู้บังคับหรือผู้ปล่อยโดรนต้องขออนุญาตจากหน่วยงานที่มีอำนาจก่อนทุกครั้ง และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

ในกรณีที่ต้องการปล่อยโคมลอยหรือวัตถุที่คล้ายคลึงกันนอกเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ กรมท่าอากาศยานขอให้ประชาชนตรวจสอบกฎหมายข้อบัญญัติของแต่ละจังหวัดที่ระบุพื้นที่ที่สามารถปล่อยโคมลอยได้ โดยต้องดำเนินการขออนุญาตล่วงหน้าจากผู้อำนวยการเขตหรือนายอำเภอในพื้นที่นั้น ๆ อย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายและไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการเดินอากาศ

ทั้งนี้ กรมท่าอากาศยานยังคงให้ความสำคัญต่อการรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยในการบิน พร้อมส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ในการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลลอยกระทงให้คงอยู่ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยที่เข้มงวด เพื่อสร้างความมั่นใจในการเดินทางให้กับประชาชนและผู้โดยสารทุกท่าน

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ปุ๊กกี้ น้องสาว เป๊ก โพสต์ภาพแคปชั่นสื่อความหมายพร้อมแท็กถึง ธัญญ่า พี่สะใภ้
2

สัญญาณเงียบ ใครเคย "คันทั้งตัว" แต่ไม่เจอผื่น มีบางสิ่งเริ่มทำงานผิดปกติ
3

ไทยเผชิญ ลานีญา เข้าฤดูหนาวแต่ฝนถล่มหนัก ดร.ธรณ์ คาดใกล้ปีใหม่สถานการณ์ดีขึ้น
4

กรมอุตุฯ เตือน 10 วันล่วงหน้า ฝนถล่มต่อเนื่อง เผย ช่วงไหนฝนตกหนัก
5

น้องลียา ลูกสาว เป๊ก-ธัญญ่า รีโพสต์แคปชั่นเด็ดโดนใจมาก คอมเมนต์สนั่นน้องโตแล้วจริงๆ
6

ราคาทองวันนี้ 4 พ.ย.68 เปิดตลาดประกาศครั้งแรก ร่วงลงแล้ว อย่าลังเล
7

พ่อนีโน่ ยินดีกับลูกสาววันสำคัญ นางเอกสาว มิลค์ สุรีมาศ วิวาห์อลังการเจ้าบ่าวออร์แกไนซ์
8

สู้ครั้งสุดท้ายก่อนตาย อดีต ตร.มือปราบน้ำมันเถื่อน ร้อง สว. ปมเงินรางวัลนำจับ รอความเป็นธรรมมา 26 ปี
9

อัปเดตเส้นทางพายุ คัลแมกี เตรียมตัวรับมือ เช็กเลย 4 จังหวัด ภาคอีสาน จ่อโดนฝนถล่ม
10

ยกพวกซัดกันกลาง 'ถนนนิมมานฯ' หลังแย่งกันจีบสาว นักศึกษา ม.ดัง ถูกแทงสาหัส