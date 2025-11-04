มัลลิกา สั่งทย. คุมเข้มปล่อยโคมลอย ใกล้สนามบิน ช่วงลอยกระทง
นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เผยถึงมาตรการความปลอดภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทง โดยย้ำให้กรมท่าอากาศยาน (ทย.) ตระหนักถึงความปลอดภัยของอากาศยานและผู้โดยสาร เนื่องจากในช่วงดังกล่าวอาจมีการปล่อยโคมลอย โคมควัน หรือวัตถุอื่น ๆ ขึ้นสู่อากาศ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการบินและการมองเห็นของนักบินในเขตปลอดภัยการเดินอากาศ โดยได้สั่งการให้ท่าอากาศยานทุกแห่งในสังกัดเข้มงวดในการเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงใกล้สนามบิน ซึ่งเป็นจุดที่มีความสำคัญต่อการขึ้นและลงของอากาศยาน รวมถึงให้บูรณาการร่วมมือกับหน่วยงานในจังหวัดและภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากประชาชนในการหลีกเลี่ยงการปล่อยโคมลอย โคมควัน และวัตถุอื่น ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย และขอให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยยังคงอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม ควบคู่ไปกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ โดยปีนี้รัฐบาลย้ำไม่ห้ามจัดงานประเพณีลอยกระทง แต่ขอความร่วมมือปรับรูปแบบให้เหมาะสม โดยลดกิจกรรมที่มีความรื่นเริง เพื่อแสดงความเคารพในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ด้านนายดนัย เรืองสอน อธิบดีกรมท่าอากาศยาน กล่าวว่า มาตรการควบคุมและป้องกันอันตรายจากการปล่อยโคมลอย โคมควัน และวัตถุอื่น ๆ ในช่วงเทศกาลลอยกระทง เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เรื่อง การดำเนินกิจกรรมภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ. 2563 กำหนดห้ามการปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน บั้งไฟ พลุ ตะไล หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศอย่างเด็ดขาด รวมถึงการห้ามปล่อยแสงเลเซอร์ในบางพื้นที่
นอกจากนี้ กรมท่าอากาศยานยังได้ย้ำเตือนถึงการปฏิบัติตามประกาศ กพท. เรื่องแนวทางในการพิจารณาอนุญาตให้ใช้โดรนภายในระยะ 9 กิโลเมตรจากสนามบิน หรือจุดขึ้น-ลง ของอากาศยาน ซึ่งกำหนดให้ผู้บังคับหรือผู้ปล่อยโดรนต้องขออนุญาตจากหน่วยงานที่มีอำนาจก่อนทุกครั้ง และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
ในกรณีที่ต้องการปล่อยโคมลอยหรือวัตถุที่คล้ายคลึงกันนอกเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ กรมท่าอากาศยานขอให้ประชาชนตรวจสอบกฎหมายข้อบัญญัติของแต่ละจังหวัดที่ระบุพื้นที่ที่สามารถปล่อยโคมลอยได้ โดยต้องดำเนินการขออนุญาตล่วงหน้าจากผู้อำนวยการเขตหรือนายอำเภอในพื้นที่นั้น ๆ อย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายและไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการเดินอากาศ
ทั้งนี้ กรมท่าอากาศยานยังคงให้ความสำคัญต่อการรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยในการบิน พร้อมส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ในการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลลอยกระทงให้คงอยู่ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยที่เข้มงวด เพื่อสร้างความมั่นใจในการเดินทางให้กับประชาชนและผู้โดยสารทุกท่าน