ต่างชาติเที่ยวไทย 10 เดือนแรก 26.8 ล้านคน ดันเงินสะพัด 1.2 ล้านล้าน
นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.)เปิดเผยว่า ภาพรวมการท่องเที่ยว โดยข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 พบว่า ประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสะสม 10 เดือน หรือตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 2 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมาทั้งสิ้น 26,889,456 คน สร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 1,242,365 ล้านบาท โดยจำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ มาเลเซีย 3,881,852 คน จีน 3,795,540 คน อินเดีย 2,001,467 คน รัสเซีย 1,430,848 คน และเกาหลีใต้ 1,281,701 คน
นางสาวนัทรียา กล่าวว่า ส่งผลให้ภาพรวมในสัปดาห์นี้มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งสิ้น 644,179 คน เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า 51,983 คน หรือบวก 8.78% คิดเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยเฉลี่ยวันละ 92,026 คน โดย 5 อันดับแรกของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ได้แก่ มาเลเซีย 77,086 คน จีน 72,470 คน อินเดีย 54,478 คน รัสเซีย 43,254 คน และสหรัฐ 26,330 คน โดยนักท่องเที่ยวชาวสหรัฐ บวก 33.20% เทียบจากสัปดาห์ก่อนหน้า รัสเซีย บวก 11.63% ขณะที่นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย ลดลง 15.15% จีน ลดลง 2.62% และอินเดีย ลดลง 0.73%
สำหรับสัปดาห์ถัดไป คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้น จากปัจจัยส่งเสริมการเดินทาง ได้แก่ การออกเดินทางท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (High season) ของนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดระยะไกล (Long haul) การมีมาตรการ Ease of traveling ของรัฐบาลที่ช่วยเพิ่มการอํานวยความสะดวกในการเดินทางสู่ไทย การยกเว้นบัตรตม.6 รวมถึงการกระตุ้น และส่งเสริมให้สายการบินเพิ่มจำนวนเที่ยวบินมากยิ่งขึ้น