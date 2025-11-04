ซีพี แอ็กซ์ตร้า ผู้ดำเนินธุรกิจค้าส่งค้าปลีก “แม็คโคร – โลตัส” ร่วมมือกับ Cainiao (ช่ายเหนี่ยว) ภายใต้อาลีบาบา กรุ๊ป เร่งขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรรีเทลเทคชั้นนำในไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 นายธนิศร์ เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจค้าส่ง บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการผสานจุดแข็งด้านธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกของ ซีพี แอ็กซ์ตร้า เข้ากับศักยภาพด้านเทคโนโลยี AI และโลจิสติกส์ระดับโลกของ Cainiao
เพื่อขับเคลื่อนการทำงานด้วยเทคโนโลยี มุ่งยกระดับประสิทธิภาพการจัดการภายในสาขา ตั้งแต่กระบวนการหยิบและจัดแพ็คสินค้าผ่านระบบ iWMS พร้อมต่อยอดระบบอีคอมเมิร์ซอัจฉริยะเพื่อพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์และมีความเหมาะสมกับความต้องการของตลาดในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน
ความร่วมมือในครั้งนี้เห็นได้ชัดจากการนำระบบ iWMS (pick-and-pack system) ที่ ซีพี แอ็กซ์ตร้า และ Cainiao ร่วมกันพัฒนาขึ้นไปใช้ในสาขาของแม็คโคร โดยระบบดังกล่าวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการหยิบและจัดแพ็คสินค้าเพิ่มขึ้นกว่า 140%
พร้อมกันนี้ การผสานการทำงานของระบบบริหารจัดการขนส่ง TMS (Transport Management System) ที่ทันสมัย ด้วยรถขนส่งสินค้ากว่า 4,000 คัน ยังช่วยเสริมทัพในการยกระดับประสิทธิภาพการจัดส่งรายวันให้เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจาก 15,000 คำสั่งซื้อ เป็น 100,000 คำสั่งซื้อต่อวัน
นอกจากนี้ ซีพี แอ็กซ์ตร้า และ Cainiao ยังอยู่ระหว่างพัฒนาโซลูชันแพลนโนแกรม (Planogram) ที่ใช้เทคโนโลยี AI เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่ชั้นวางสินค้าในสาขา และการจัดการสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อช่วยให้ลูกค้าและพนักงานสามารถค้นหาและหยิบสินค้าบนชั้นวางได้สะดวกรวดเร็วยิ่งกว่าเดิม
“ธุรกิจค้าปลีกในปัจจุบันให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของลูกค้า ทั้งในช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ ความร่วมมือกับ Cainiao ในครั้งนี้ เป็นการร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างแท้จริง โดยผสานเทคโนโลยีโลจิสติกส์ระดับโลกเข้ากับความเชี่ยวชาญด้านค้าส่ง-ค้าปลีกของ ซีพี แอ็กซ์ตร้า
โดยเรากำลังพัฒนาโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ซึ่งออกแบบเฉพาะสำหรับความต้องการของตลาดในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมเสริมแกร่งเป้าหมายของเราในก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านรีเทลเทคของเอเชีย
ที่สำคัญ ความร่วมมือครั้งนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายความร่วมมือในอนาคตกับอาลีบาบา กรุ๊ป เพื่อร่วมกันพัฒนานวัตกรรมที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศไทย พันธมิตร และลูกค้าของเรา ตลอดจนยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดระดับนานาชาติ”
นายปี้ เจียงหัว รองประธานบริษัทและผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายเทคโนโลยีโลจิสติกส์ ช่ายเหนี่ยว กล่าวว่า ทีมของเราทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อออกแบบโซลูชันที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความพึงพอใจของลูกค้า ความร่วมมือครั้งนี้ไม่เพียงช่วยเพิ่มศักยภาพกลยุทธ์ด้าน omnichannel ของซีพี แอ็กซ์ตร้า เท่านั้น แต่ยังช่วยให้ Cainiao สามารถขยายขอบเขตการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสู่ตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย”