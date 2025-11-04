บวท.ปรับตารางบิน เชียงใหม่-เชียงราย 126 ไฟลต์ ช่วงลอยกระทง หนีโคมลอย
นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า เทศกาลลอยกระทงปี 2568 ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน และพะเยา ได้จัดงานประเพณียี่เป็งและจัดกิจกรรมลอยกระทง เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยและกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยว ซึ่งในปีนี้ได้มีการปรับรูปแบบตามความเหมาะสมของสถานการณ์
ทั้งนี้ ได้รับรายงานจาก บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ว่า ช่วงเทศกาลลอยกระทงปีนี้ (ระหว่างวันที่ 5–6 พฤศจิกายน 2568) สนามบินเชียงใหม่มีเที่ยวบินรวม 363 เที่ยวบิน โดยมีการปรับเปลี่ยนตารางการบิน 96 เที่ยวบิน และเพิ่มเที่ยวบินพิเศษอีกกว่า 44 เที่ยวบิน ส่วนสนามบินเชียงรายมีเที่ยวบินรวม 72 เที่ยวบิน โดยมีการปรับเปลี่ยนตารางการบิน 30 เที่ยวบิน
ซึ่ง บวท. ได้วางมาตรการรองรับการจราจรทางอากาศร่วมกับสนามบินในพื้นที่ อย่างรัดกุม จึงขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่จัดกิจกรรมลอยกระทง โดยปฏิบัติตามประกาศจังหวัด เกี่ยวกับช่วงเวลาการปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน อย่างเคร่งครัด ซึ่งสอดคล้องกับการปรับตารางการบินที่ได้ประสานกับสายการบินไว้ล่วงหน้า เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดทางการบิน
นายสุรชัย หนูพรหม รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รักษาการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บวท. เปิดเผยว่า “ในช่วงเทศกาลลอยกระทงปีนี้ บวท. ได้วางแผนบริหารจัดการจราจรทางอากาศอย่างรอบคอบ โดยกำหนดเขตพื้นที่ห้ามปล่อยโคมโดยเด็ดขาด กำหนดพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษ กำหนดพื้นที่ปลอดภัยบริเวณแนวขึ้น–ลงของเครื่องบิน
และบริเวณโดยรอบสนามบิน กำหนดทิศทางการ ขึ้น – ลง ของอากาศยาน เพื่อหลบหลีกพื้นที่จุดและปล่อยโคม การกำหนดช่วงเวลาให้เครื่องบินหลีกเลี่ยงทำการบินในช่วงเวลาที่มีกิจกรรมการปล่อยโคม รวมถึงเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่และลำพูนอนุญาตให้จุดปล่อยโคมลอย โคมไฟ ได้ ระหว่างเวลา 19.00–01.00 น. ของวันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2568 ส่วนโคมควันอนุญาตให้จุดปล่อยเฉพาะวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10.00–12.00 น. ขณะที่จังหวัดเชียงรายและลำปางอนุญาตให้จุดปล่อยในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน
ซึ่ง บวท. มุ่งเน้นการบริหารจัดการเที่ยวบินให้เกิดความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยบูรณาการความร่วมมือกับสายการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศเพิ่ม เพื่อรองรับเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้น ถือเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมสืบสานประเพณียี่เป็งที่สวยงามอย่างเหมาะสม ควบคู่ไปกับการสร้างความปลอดภัยในการเดินอากาศอย่างยั่งยืน