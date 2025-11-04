“ อรรถกร ” ซัด “ธนเดช”โพสต์เท็จ ปมโควตา หวยคนพิการ ยันท่องเที่ยวฯไม่มีโควตาสักใบ ลั่นฟ้องแน่ถ้ายังปล่อยเฟคนิวส์ อย่าคิดแต่จะเอายอดไลก์ สะท้อนถึงวุฒิภาวะคนพูด
วันที่ 4 พ.ย. 2568 น. นาย อรรถกร ศิริลัทธยากร รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยถึงกรณีที่นายธนเดช เพ็งสุข สส.พรรคประชาชน โพสต์ถึงกระทรวงท่องเที่ยวมีโควตา หวยคนพิการ และมีการพาดพิง ว่า ยืนยันเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา รวมถึงการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ไม่เคยได้รับการจัดสรรโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาลใด ๆ ทั้งสิ้น
การดำเนินการในส่วนนี้เป็นของสมาคมกีฬาคนพิการที่ประสานกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยตรง ตามระเบียบและกฎเกณฑ์
“ผมขอยืนยันว่า กระทรวงท่องเที่ยวไม่ข้องเกี่ยวกับโควตาหวยใด ๆ ทั้งสิ้น การที่นายธนเดชนำข้อมูลเท็จมาใส่ร้ายตัวผมและพรรคกล้าธรรม เพื่อปลุกปั่นสังคมแบบนี้ ผมสามารถฟ้องร้องได้ ดังนั้น ควรตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนโพสต์ ไม่ใช่พูดลอย ๆ เพื่อเรียกกระแสหรือสร้างภาพให้ตัวเองดูโดดเด่น”
นายอรรถกร กล่าวว่า ตนเข้าใจดีว่าช่วงนี้อาจใกล้การเลือกตั้งภายในพรรคการเมืองบางพรรค จึงมีบางคนพยายามหาพื้นที่สื่อ เพื่อให้คนพูดถึง แต่การสร้างข่าวเท็จหรือโยงเรื่องที่ไม่มีมูล ถือเป็นการบิดเบือนที่ไม่ควรเกิดขึ้น การตรวจสอบรัฐบาลเป็นสิ่งที่ดี แต่ควรทำด้วยความรับผิดชอบ ไม่ใช่ใช้ข้อมูลบิดเบือนเพื่อเรียกยอดไลก์ยอดแชร์ มันจะสะท้อนถึงวุฒิภาวะทางการเมืองของเจ้าตัวที่พูด