ช็อปสนุกท้าลมร้อน | เปิดโลกจินตนาการ | รอยัลโดนัท | รับฟรีกระบอกน้ำร้อน-เย็น | ฉลองสงกรานต์ที่ดรีมเวิลด์

คอลัมน์ คิด ก่อน ควัก

ใกล้จะปีใหม่ไทยแล้ว ช็อปปิ้ง ซื้อของขวัญของฝากไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่รักและเคารพ เพื่อเป็นสิริมงคลในช่วงสงกรานต์

เปิดโลกจินตนาการ

เดอะมอลล์ ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ ร่วมกับ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต และธนาคารกรุงเทพ จัดงาน “Fantasia Lagoon Summer Fantasy” ครั้งแรกกับการแสดงโชว์สุดยิ่งใหญ่ The Fantasy of Mystery Island Live Show บนสวนน้ำลอยฟ้า ชวนคุณหนูๆ เปิดโลกจินตนาการแห่งเกาะปริศนา พบโปรโมชั่นสุดพิเศษในช่วงปิดเทอม วันนี้-12 เม.ย เมื่อซื้อบัตรผ่านประตูสวนน้ำ ราคาปกติครบ 700 บาทขึ้นไป รับฟรี หมวก The 4 Fantasia และ 13 เม.ย.- 31 พ.ค. ครบ 1,200 บาทขึ้นไป รับฟรี กระเป๋ากันน้ำ The 4 Fantasia สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเมืองไทย Smile Club และลูกค้าบัตรธนาคารกรุงเทพ เพียงสมัครสมาชิกรายปี ผ่านบัตร หรือแสดงบัตรสมาชิกเมืองไทย Smile Club รับฟรี ตุ๊กตา The 4 Fantasia (จำนวนจำกัด) วันนี้-31 พ.ค. ที่ สวนน้ำ แฟนตาเซีย ลากูน เดอะมอลล์ บางแค, บางกะปิ และโคราช

รอยัลโดนัท

คริสปี้ ครีม พร้อมส่งต่อความอร่อยที่ทุกคนรอคอยกับโดนัทสุดพิเศษ “คริสปี้ ครีม รอยัล โดนัท” ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงออกแบบ ด้วยโดนัทสูตรลิขสิทธิ์ ตกแต่งหน้าด้วยไวต์ช็อกโกแลตสีม่วงพร้อมโรยหน้าด้วยเกล็ดน้ำตาลรูปดอกไม้สีขาวและหัวใจสีม่วงพาสเทล และ โดนัทหน้าพระราชทาน “คริสปี้ ครีม รอยัล สตรอว์เบอร์รี่” โดนัทเคลือบไวต์ช็อกโกแลตสีชมพู โรยหน้าด้วยสปริงเคิลสีสันสดใสพร้อมช็อกโกแลตเวเฟอร์คิทแคทแสนอร่อย เพียงชิ้นละ 55 บาท โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา ตั้งแต่ 2-30 เม.ย.นี้

รับฟรีกระบอกน้ำร้อน-เย็น

ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในวาโก้ เปิดดีลร้อนฉ่าเริ่มต้นเมษา!! ด้วยโปรโมชั่นท้าฤดูร้อน ซื้อชุดชั้นในวาโก้ครบ 3,000 บาท รับฟรี กระบอกน้ำร้อน-เย็น 1 ใบ มูลค่า 590 บาท หรือซื้อครบ 5,000 บาท รับฟรี กระบอกน้ำร้อน-เย็น 1 เซ็ต (2 ชิ้น) มูลค่ารวม 1,390 บาท วันนี้-15 พ.ค. ณ เคาน์เตอร์ วาโก้ ในห้างเซ็นทรัล ทั่วประเทศ และเดอะมอลล์, โรบินสัน เฉพาะสาขาในเขตกรุงเทพฯ

ฉลองสงกรานต์ที่ดรีมเวิลด์

สวนสนุกดรีมเวิลด์ ชวนพาครอบครัวมาฉลองปีใหม่ไทย สนุกยกครอบครัว และช่วงเทศกาลสงกรานต์ยังจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ มากมาย อาทิ ประเพณีก่อเจดีย์ทราย ทำบุญสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อเป็นสิริมงคล เพลิดเพลินกับการแสดงต่างๆ ทั้งขบวนรำกลองยาว เฉพาะวันที่ 13 เม.ย. ลูกค้าแต่งชุดไทย รับกิฟต์เซ็ตสุดคูล จำนวน 300 ท่านแรกไปเลย พิเศษวันที่ 13-15 เม.ย. ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผ่านประตูฟรี ส่วนลูก หลาน นำฝาโค้ก สไปร์ท แฟนต้า ชนิดใดก็ได้ 3 ฝา แลกซื้อบัตรรวมเครื่องเล่นจากปกติ 500 บาท เหลือเพียง 399 บาทเท่านั้น

ช็อปสนุกท้าลมร้อน

วัตสัน จัดโปรโมชั่นสุดคูล “Beauty in summer” กับคูปองส่วนลด 50% กว่า 100 รายการ ให้สาวๆ ได้ช็อปสนุกท้าลมร้อน และพิเศษสุดสำหรับสมาชิกวัตสัน เมื่อช็อปสินค้าและแบรนด์ที่ร่วมรายการ รับไปเลยคะแนนสะสม คูณ 3 เท่า ทั้งหน้าร้านวัตสันและวัตสันออนไลน์ รอช้าไม่ได้แล้ว ไปช็อปกันได้วันนี้- 24 เม.ย.

หวานสุดสดชื่น

บริษัท สห ลอว์สัน จำกัด ผู้พัฒนาร้านสะดวกซื้อระดับพรีเมียมจากญี่ปุ่น “ลอว์สัน108” พาเหรดเมนูของหวานสุดสดชื่นจากสับปะรดหลากหลายเมนู มาต้อนรับเทศกาล SUMMER Tropical ให้ได้ชื่นใจกันทุกคน ทั้ง พานาคอตต้า สับปะรด ราคา 35 บาท ไดฟูกุ ครีมชีสสับปะรด ราคา 35 บาท แยมโรล สับปะรด ราคา 25 บาท เครปเย็น ครีมชีสสับปะรด ราคา 49 บาท มาพร้อมความอร่อยเข้มข้น สดชื่นด้วยรสชาติเปรี้ยวหวาน วันนี้-31 พ.ค.เท่านั้น

รับส่วนลดสูงสุด20%

เคทีซี ร่วมกับ บริษัท เวิลด์คลาสนิวทริชั่น จำกัด มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี รับส่วนลดสูงสุด 20% เมื่อซื้อสินค้าอุปกรณ์กีฬากับร้านค้าที่ร่วมรายการ และรับส่วนลดเพิ่มหรือเครดิตเงินคืน 13% เมื่อมียอดใช้จ่าย 1,000 บาท ต่อเซลส์สลิป พร้อมใช้คะแนน KTC FOREVER 1,000 คะแนน นอกจากนี้สมาชิกยังสามารถเลือกรับบริการผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน พร้อมรับฟรี Dever Energy Chew วันนี้-31 พ.ค. ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ

ง่วงไม่ขับพักดื่มแบรนด์

ร้านสะดวกซื้อจิฟฟี่ ร่วมมือกับกับ บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ออกแคมเปญ ง่วงไม่ขับ พักดื่มแบรนด์ ในช่วงสงกรานต์นี้ รับคูปองส่วนลดมูลค่า 20 บาททันที เมื่อเติมน้ำมันชนิดใดก็ได้ ที่ปั๊ม PTT Station 700 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ เพื่อนำไปเป็นส่วนลดสำหรับแบรนด์ซุปไก่สกัดขนาด 70 ม.ล. เมื่อซื้อครบ 2 ขวด ทั้งสูตรต้นตำหรับและสูตรกลมกล่อม เพื่อให้ผู้ขับขี่แวะพักพร้อมเติมความสดชื่นได้ที่ปั๊ม ปตท. และร้านจิฟฟี่ วันนี้- 23 เม.ย.

คาลเท็กซ์คุ้มตัวท็อปส์

บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด จัดกิจกรรมพิเศษภายใต้แคมเปญ “คาลเท็กซ์คุ้มตัวท็อปส์” มอบสิทธิประโยชน์แก่สมาชิก The 1 เพียงใช้บริการเติมน้ำมันที่ปั๊มคาลเท็กซ์ ครบ 600 บาทต่อใบเสร็จ รับทันทีคูปองส่วนลด 60 บาท ที่เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ มาร์เก็ต, ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์, ท็อปส์ เดลี่ และ ท็อปส์ ออนไลน์ทุกสาขา หรือเมื่อซื้อสินค้าจากเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และท็อปส์ทุกสาขา ครบ 600 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ รับคูปองส่วนลด 60 บาท ในการเติมน้ำมันที่ปั๊มคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการ วันนี้-31 พ.ค.

สนุกกับสิทธิพิเศษ

ศูนย์การค้า บลูพอร์ต หัวหิน มอบโปรโมชั่น สุดพิเศษรับลมร้อน ต้อนรับฤดูกาลแห่งสีสันกับแคมเปญ บลูพอร์ต ซัมเมอร์ ลั้ลลา วันนี้-20 พ.ค. สนุกกับสิทธิพิเศษ เมื่อช็อปทั้งในห้างและศูนย์การค้า อาทิ สมาชิกบัตร M Card ช็อปครบ 3,000 บาท สมาชิกไทยไลฟ์การ์ด, ลูกค้าทรู และ SCB M Visa ช็อปครบเพียง 2,000 บาท รับทันที ร่มซัมเมอร์ มูลค่า 890 บาท

สีสันรับซัมเมอร์

“ฟิวเจอร์พาร์ค-สเปลล์” สร้างสีสันรับซัมเมอร์ด้วยแคมเปญ “Shining Zummer” ชวนร้านค้ากลุ่มแฟชั่นและสปอร์ต 70 ร้านค้า ลดราคาสูงสุดถึง 50% พร้อมลุ้นล่องเรือสำราญสุดเก๋! และรับของสมนาคุณมูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท วันนี้-12 เม.ย. และสาดความเปียกกับ “Zanook Fest 2019” บีชบอล ปาร์ตี้ เปี๊ยกมันส์ 1000% ด้วยอุโมงค์สายน้ำ และมินิคอนเสิร์ต CD Guntee & Dawut, The Yers และ ตั้ม-วราวุธ ตั้งแต่ 13-15 เม.ย.

ช็อปทะลุจุดเดือด

ศูนย์การค้าเกตเวย์ แอท บางซื่อ จัดมหกรรมพิเศษรวมสินค้าไอเทมฮอตจากสุดยอดแบรนด์ดังมาให้เลือกช็อปทะลุจุดเดือดในแคมเปญ Beach Away Summer Party ‘ซัมเมอร์นี้ไม่โดนเท ถ้าอยากเปย์มาหาเรา’ ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘Let’s Beach Away’ งานเดียวที่รวมสินค้า Fashion, Health & Beauty ไว้อย่างครบครัน งานนี้ขาช็อปไม่ควรพลาด วันนี้-5 พ.ค. นี้ กับการรวมสินค้าแบรนด์ชั้นนำลดสูงสุดถึง 70% มาให้ช็อปกันแบบจุใจสบายกระเป๋า

ราคาโดนใจ

ออฟฟิศเมท จัดโปรโมชั่นชุดใหญ่ สุดฮอตรับซัมเมอร์ วันนี้-30 เม.ย. เอาใจผู้ประกอบการ Start Up, SME และจัดซื้อบริษัท แบบน็อนสต็อป ด้วยโปรสุดว้าว! ไอเท็มเด็ด เปลี่ยนทุกสัปดาห์ “OfficeMate SHOP NOW WOW PRICE” ให้ได้ช็อปอย่างเพลิดเพลินกับสินค้าเด็ดราคาโดนใจ อาทิ เก้าอี้สำนักงาน จากแบรนด์ Furradec, เครื่องฟอกอากาศ Mi, สินค้าอุปกรณ์สำนักงาน, สินค้าGadget IT, อุปกรณ์แพ็กกิ้ง และอื่นๆ อีกมากมาย วันนี้-30 เม.ย.