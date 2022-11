นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (The Government Financial Institutions Association : GFA) กล่าวว่า สถาบันการเงินของรัฐทุกแห่งที่มีบริการผ่านเครื่องรับฝากอัตโนมัติ (CDM) มีความพร้อมในการพัฒนาระบบเครื่อง CDM ให้สามารถรองรับบริการยืนยันตัวตนให้แก่ผู้ฝากเงินผ่านเครื่อง CDM สามารถกรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน และเบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อรับรหัส OTP (One Time Password) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และนำไปกรอกยืนยันตัวตนบนหน้าจอเครื่อง CDM ก่อนทำธุรกรรมฝากเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2566 เป็นต้นไป

พร้อมร่วมกันพิจารณาแนวทางการอื่นๆ ในการยืนยันตัวตนเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อให้ลูกค้าประชาชนได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้บริการ และมีทางเลือกในการยืนยันตัวตนให้กับประชาชนที่ไม่มีบัตรเดบิต บัตรเครดิต หรือบัตร ATM สามารถทำรายการฝากเงิน ที่เครื่องรับฝากเงิน CDM ได้ต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสมาคมธนาคารไทย ที่มีข้อสรุปร่วมกันให้เพิ่มทางเลือกและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการปฏิบัติตามมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ที่กำหนดให้การทำธุรกรรมทางการเงิน เช่น ฝากเงินผ่านเครื่อง CDM ต้องมีการแสดงตนโดยใช้บัตรเดบิต บัตรเครดิต หรือบัตร ATM ของผู้ทำธุรกรรม เป็นต้น เพื่อให้มีความปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ ที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง