น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวเรือสำราญ (Cruise Traveller) ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2566 จำนวนกว่า 83,425 คนสร้างรายได้แก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ พัทยา ภูเก็ต สมุยและจังหวัดใกล้เคียง ไม่น้อยกว่า 530 ล้านบาท

จากการบูรณาการความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่าง ททท.กับ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล. (ศรชล.) และ จากการหารือ การส่งเสริม Cruise ร่วมกับ ประธาน Asia Cruise Services Network (ACSN) พบว่า ระหว่างวันที่ 21-27 พ.ย. 2566 เรือสำราญต่างชาติหลักจำนวน 8 ลำ ได้แก่ 1. AIDAbella 2. Celebrity Edge 3. Celebrity Solstice 4. Crystal Symphony 5. Regatta 6. Seven Seas Explorer 7. Spectrum of the Seas และ Westerdam

นำนักท่องเที่ยวกว่า 15,642 คน พร้อมด้วยพนักงานและลูกเรือกว่า 6,347 คน เดินทางเข้าเทียบท่า ณ ชายหาดป่าตอง เกาะสมุย ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือคลองเตย และท่าเรือศรีราชา นักท่องเที่ยวกลุ่มเรือสำราญนับเป็นหนึ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวศักยภาพที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย เพื่อรักษาสัดส่วนและบริหารความเสี่ยงจากการเดินทางทางอากาศและทางบก

โดยตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2566 เป็นต้นมา เรือสำราญขนาดใหญ่เข้าประเทศไทยแล้ว จำนวนทั้งหมด 23 เที่ยว ด้วยนักท่องเที่ยว จำนวน 59,031 คน และลูกเรือ จำนวน 24,394 คน ซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักจากประเทศสิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี อังกฤษ และแคนาดา สร้างรายได้แก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยแล้ว