น.ส.ศุภลักษณ์ อัมพุช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด และเอ็ม ดิสทริค กล่าวว่า ขณะนี้ศูนย์การค้า เอ็มสเฟียร์ พร้อมเปิดบริการแล้ว เพื่อเติมเต็มกับการสร้างย่านการค้าแห่งใหม่ทำเลที่ดีที่สุดใจกลางถนนสุขุมวิท ที่เรียกว่า เอ็ม ดิสทริค ซึ่งประกอบด้วย 3 ศูนย์การค้าสำคัญ ได้แก่ เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ และเอ็มสเฟียร์ เพื่อบูรณาการให้ถนนสุขุมวิท (ตอนกลาง) เป็น ย่านการค้า การท่องเที่ยว ที่สำคัญ พร้อมก้าวสู่การเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลก (GLOBAL DESTINATION) หรือจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวระดับเวิลด์คลาสอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย ด้วยปัจจัยความพร้อมของย่านในทุกๆ ด้าน

ทั้งนี้ ศูนย์การค้า เอ็มสเฟียร์ มีมูลค่า 20,000 ล้านบาท บนพื้นที่กว่า 200,000 ตร.ม. โดยรวบรวมเทรนด์และไลฟ์สไตล์กว่า 300 ร้านค้ามากกว่า 1,000 แบรนด์ ทั้ง ร้านค้าสินค้าแฟชั่น ร้านอาหาร พื้นที่จัดกิจกรรม ยูโอบีไลฟ์ พื้นที่อารีน่าจัดแสดงคอนเสิร์ต กิจกรรมระดับโลก และอีเกีย เป็นซิตี้สโตร์ใหญ่สุดพื้นที่ 15,000 ตารางเมตร นอกจากนี้ ยังมีสกายบีชคลับอยู่ชั้น 5 พื้นที่แฮงเอาต์แห่งใหม่ของกรุงเทพ โดยอนาคตตั้งเป้าจะเปิดพื้นที่บางโซน 24 ชั่วโมง แต่ระยะแรกจะเปิดถึงตี 3 ก่อนในพื้นที่ร้านอาหาร รวมทั้งซูเปอร์มาร์เก็ต

“เอ็มสเฟียร์จะสร้างปรากฏการณ์สำคัญให้กับอุตสาหกรรมค้าปลีกของเมืองไทย พร้อมเข้ามาสร้างความคึกคัก เติมสีสันให้กับผู้คน และพื้นที่ใจกลางเมืองของกรุงเทพฯ ก้าวสู่ศูนย์กลางการแฮงเอาต์ บนทำเลที่ดีที่สุดของถนนสุขุมวิท ดึงดูดคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ คาดจะมียอดคนเข้าใช้บริการประมาณ 120,000-150,000 คนต่อวัน”

ในช่วงเปิดตัวเอ็มสเฟียร์อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 ธ.ค. จัดงานเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี THE OVERTURE OF EM DISTRICT ตลอดเดือนธ.ค. 2566 กับการเฉลิมฉลองครั้งสำคัญทั้ง 3 ศูนย์การค้าย่าน เอ็ม ดิสทริค ได้แก่ เอ็มโพเรียม (EMPORIUM) เอ็มควอเทียร์ (EMQUATIER) และเอ็มสเฟียร์ (EMSPHERE) จะร่วมกันฉลองด้วยอภิมหาโปรโมชั่น EM DISTRICT : CALLING THE WORLD มอบของรางวัลที่คัดสรรพิเศษมูลค่ารวมกว่า 100 ล้านบาท จำนวนรวมกว่า 1,000 รางวัล