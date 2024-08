ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดหลังหารือร่วมกับ นายเถียน ซีชิว รองประธานบริษัท Shenzhen Pagoda Industrial (Group) จำกัด โดยมีนายอรรถกร ศิริลัทธยากร รมช.เกษตรและสหกรณ์ ร่วมหารือ ว่า นโยบาย “การยกระดับสินค้าเกษตร เสริมศักยภาพเกษตรกร” ซึ่งเป็น 1 ใน 6 นโยบายที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาภาคการเกษตรของไทยอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพสูงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะในด้านแหล่งผลิต รสชาติ และเนื้อสัมผัส พร้อมทั้งได้ให้ความสำคัญกับตลาดในต่างประเทศ ที่ต้องการนำเข้าสินค้าเกษตรเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดจีน ซึ่งเป็นตลาดที่ไทยส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารมากเป็นอันดับ 1 รวมทั้งยังสามารถยกระดับความร่วมมือการค้าสินค้าเกษตรได้

นอกจากนี้ ฝ่ายพาโกดา ได้แสดงความสนใจที่จะลงทุนเพาะปลูกผลไม้สายพันธุ์พิเศษในประเทศไทย อีกทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมวิชาการเกษตร มีความประสงค์ขอเปิดตลาดส่งออกมะยงชิด ให้แก่สำนักงานศุลกากรแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน (General Administration of Customs of the People’s Republic China: GACC) ซึ่งทาง GACC ยินดีให้การสนับสนุน โดยฝ่ายไทยจะยื่นขอเปิดตลาดส่งออก มะยงชิดและมะปราง ในคราวเดียวกัน เนื่องจากเป็นพืชที่อยู่ในสกุลเดียวกัน สามารถใช้เงื่อนไขเดียวกันในการส่งออกได้ รวมถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้มีการวิจัยและพัฒนาทุเรียน GI มังคุด และผลไม้อื่นๆ เพื่อให้มีคุณภาพ และมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ อีกด้วย

ทั้งนี้ สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศคู่ค้าสินค้าเกษตรอันดับ 1 ของไทย มีมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรเฉลี่ยปี 2564-2566 อยู่ที่ 582,875 ล้านบาท ซึ่งสินค้าเกษตรที่สำคัญที่ไทยส่งออกไปจีน คือ 1. ทุเรียน 2. ผลิตภัณฑ์จากยางพาราธรรมชาติ 3. มันสำปะหลัง 4. มังคุดสด และ 5. ลำไยสด เป็นต้น