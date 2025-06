ท็อปส์ ยกทัพสินค้าอิตาลีสุดพรีเมียมจากแคว้นดัง ส่งตรงถึงมือผู้บริโภคชาวไทย

ท็อปส์ ธุรกิจกลุ่มฟู้ด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เดินหน้าผสานความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย และสำนักงานพาณิชย์อิตาเลียน (ITA) ภายใต้การลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อส่งเสริมและสื่อสารวัฒนธรรมอาหารอิตาเลียนผ่านสินค้า Made in Italy อย่างต่อเนื่อง

พร้อมตอกย้ำแนวคิด Every Day DISCOVERY จัดงาน “Discover Italia: The Most Iconic Products by Region” ชวนสัมผัสสินค้ายอดนิยมจากอิตาลีสุดพรีเมียมที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันจากแคว้นดังทั่วประเทศอิตาลีกว่า 1,200 รายการ นำโดยไอเท็มไฮไลต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจากหลากหลายแค้วนขึ้นชื่อของประเทศอิตาลีไม่ว่าจะเป็น

เอมีเลีย-โรมัญญา, ลอมบาร์เดีย, อาบรุซโซ, เตรนตีโน-อัลโตอาดีเจ, พีดมอนต์, ปูเกลีย, คาลาเบรีย และคัมปาเนีย ร่วมเปิดประสบการณ์ต้นตำรับแห่งรสชาติได้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2568 ที่ท็อปส์,ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์เดลี่ ในสาขาที่ร่วมรายการ และท็อปส์ ออนไลน์

สัมผัสเสน่ห์แห่งรสชาติจากหลากหลายแคว้นดังในอิตาลี ต้นตำรับความอร่อยเหนือจรดใต้ ที่ถ่ายทอดเอกลักษณ์ของอาหารอิตาเลียนแท้ในทุกคำ

-แคว้นเอมีเลีย-โรมัญญา– หัวใจแห่งรสชาติของอิตาลี ที่ขึ้นชื่อเรื่องอาหารพื้นเมืองและวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็นน้ำส้มสายชูบัลซามิกจากแบรนด์เก่าแก่ Giuseppe Giusti ที่หมักด้วยไม้หลากชนิด เช่น เชอร์รี่ โอ๊ค และเกาลัด จนได้รสกลมกล่อม หวานละมุนไม่เหมือนใคร หรือขนมพัฟฟ์ Matilde Vicenzi ที่กรอบ หอมเนย ถ่ายทอดความอร่อยแบบอิตาเลียนแท้ได้อย่างลงตัว

-แคว้นลอมบาร์เดีย– แคว้นทางตอนเหนือของอิตาลีที่ขึ้นชื่อเรื่องวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยม โดยเฉพาะ “ข้าวรีซอตโต” จากแบรนด์ Risotto Arborio ข้าวพันธุ์ยอดนิยมที่ได้รับความนิยมในหมู่เชฟชาวอิตาเลียน เมล็ดกลมสั้นคล้ายไข่มุก อุดมไปด้วยคาร์โบไฮเดรต เมื่อปรุงจะให้สัมผัสนุ่มหนึบ เหมาะสำหรับสร้างสรรค์เมนูรีซอตโตต้นตำรับที่ทั้งหอมและกลมกล่อมในทุกคำ

-แคว้นอาบรุซโซ- พื้นที่ระหว่างแนวภูเขาและทะเลตอนกลางของอิตาลี โดดเด่นด้วยวิถีเกษตรกรรมดั้งเดิม และเส้นพาสต้าออร์แกนิกจากข้าวสาลีดูรัม แบรนด์ Le Pastine Bio ที่มีกลิ่นหอมข้าวสาลีแท้ สัมผัสเหนียวนุ่มแบบอิตาเลียน

-แคว้นเตรนตีโน-อัลโตอาดีเจ– ภูมิภาคแห่งสองวัฒนธรรมที่ผสานอิทธิพลอิตาเลียนกับออสเตรียและเยอรมันอย่างกลมกลืน สะท้อนผ่านอาหารและขนมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่น บิสกิตเลดี้ฟิงเกอร์จากแบรนด์ Schär รสหวานละมุน เนื้อเบา กรอบ และปราศจากกลูเตน เหมาะสำหรับทำทิรามิสุ หรือจับคู่กับเครื่องดื่มโปรดในวันสบายๆ

-แคว้นพีดมอนต์– หนึ่งในต้นกำเนิดของช็อกโกแลตระดับตำนานของอิตาลี และแหล่งผลิตของแบรนด์ช็อกโกแลตชื่อดังมากมาย หนึ่งในนั้นคือดาร์กช็อกโกแลตจากแบรนด์ Venchi ที่โดดเด่นด้วยการใช้เมล็ดโกโก้คุณภาพสูงจากแหล่งปลูกชั้นเยี่ยม ให้รสชาติเข้มข้น กลมกล่อม ละลายในปาก พร้อมกลิ่นหอมละมุนของโกโก้แท้ที่ชวนให้นึกถึงช็อกโกแลตร้อนแบบต้นตำรับ

-แคว้นปูเกลีย –แหล่งน้ำมันมะกอกชั้นยอดที่ของประเทศอิตาลี โดยมีแบรนด์ยอดฮิตอย่าง น้ำมันมะกอกระดับพรีเมียม กลิ่นหอม อุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีต่อสุขภาพ และอีกหนึ่งไฮไลต์คือเส้นพาสต้าแบรนด์ Marella ผลิตจากแป้งดูรัมเซโมลินาออร์แกนิก ให้สัมผัสเหนียวนุ่ม มาพร้อมสีสันและรูปทรงหลากหลายที่ทั้งอร่อยและสวยงามบนจานอาหาร

-แคว้นคาลาเบรีย– ลงมาตอนใต้สุดของคาบสมุทรอิตาลีที่อุดมไปด้วยวัตถุดิบคุณภาพไม่แพ้กัน หนึ่งในไฮไลต์คือซอสพาสต้าจากแบรนด์ Delizie Di Calabria ที่โดดเด่นทั้งในด้านรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการ เป็นที่โปรดปรานของผู้ที่ชื่นชอบอาหารรสจัดจากทั่วโลก ด้วยรสชาติเผ็ดร้อนสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนที่ลงตัวและแฝงด้วยเสน่ห์แบบอิตาเลียนแท้

– แคว้นคัมปาเนีย– ต้นกำเนิดของพิซซ่าและสปาเกตตีที่ได้รับการยกย่องให้เป็น “เมืองหลวงของพาสต้า” ของอิตาลี โดดเด่นด้วยซอสมะเขือเทศและเส้นพาสต้าคุณภาพเยี่ยม อย่างเส้นพาสต้าจากแบรนด์ Pastificio Liguori หนึ่งในแบรนด์เก่าแก่ของประเทศอิตาลี ผลิตจากข้าวสาลีดูรัม 100% พร้อมการันตีคุณภาพด้วยตราสัญลักษณ์ PGI (Protected Geographical Indication) ให้สัมผัสเหนียวนุ่มตามแบบฉบับอิตาเลียนดั้งเดิมแท้ ๆ ที่ครองใจผู้รักพาสต้าทั่วโลก

นอกจากนี้ ยังยกทัพขนมและของอร่อยยอดฮิตจากอิตาลีมาให้เลือกช้อปแบบจุใจ ไม่ว่าจะเป็นเวเฟอร์ Loacker รสชาติเข้มข้น, ช็อกโกแลต Ferrero Rocher ที่กรอบ อร่อย เต็มรสโกโก้แท้, บิสกิต Nutella สอดไส้ช็อกโกแลตสุดฟิน และชีสพรีเมียมจากแบรนด์ดังอย่าง Consorzio Virgilio และ Arnoldi ที่ผ่านการบ่มและควบคุมคุณภาพอย่างพิถีพิถัน

ชวนลิ้มรสรสชาติต้นตำหรับตามแบบฉบับอิตาเลียนแท้ได้ที่งาน ‘Discover Italia: The Most Iconic Products by Region’ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2568 ที่ท็อปส์, ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์เดลี่ ในสาขาที่ร่วมรายการ พร้อมช่องทาง TOPS ONLINE ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.tops.co.th, เฟซบุ๊ก TopsThailand, หรือแอปพลิเคชันไลน์ @TopsThailand