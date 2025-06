GO Hotel โรงแรมบัดเจ็ทระดับพรีเมียม ผนึก เคทีซี เผยยอดผู้เข้าพักพร้อมสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นชัดเจน โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่และนักท่องเที่ยวต่างชาติ

วันที่ 6 มิถุนายน 2568 นายอธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการโรงแรม GO Hotel โรงแรมบัดเจ็ทระดับพรีเมียม ภายใต้การบริหารของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากข้อมูลของ GO Hotel พบว่าในช่วง 1–2 ปีที่ผ่านมา มีจำนวนผู้เข้าพักที่นำสัตว์เลี้ยงมาด้วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยเฉพาะในกลุ่มคนไทยที่นิยมการเดินทางแบบ Road Trip และ Staycation มากขึ้นหลังยุค โควิด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ Gen Y และ Gen Z ที่มองว่าสัตว์เลี้ยงคือ สมาชิกครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลและร่วมกิจกรรมต่างๆ ไปพร้อมกัน

กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวและบริการจึงต้องปรับตัวเพื่อตอบรับไลฟ์สไตล์ของ “Pet Parents” ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

“เราสังเกตเห็นพฤติกรรมของนักเดินทางที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะ Pet Parents ที่ไม่อยากทิ้งสัตว์เลี้ยงไว้ข้างหลัง GO Hotel จึงออกแบบห้องพักและบริการที่รองรับสัตว์เลี้ยงอย่างครบวงจร

ตั้งแต่ห้องพัก Pet Zone ไปจนถึงสิ่งอำนวยความสะดวกเฉพาะ และพื้นที่พักผ่อนสำหรับเจ้าตูบเจ้าเหมียว”

ทั้งนี้เพื่อรองรับเทรนด์ดังกล่าว GO Hotel ได้ปรับกลยุทธ์ โดยเฉพาะกลุ่ม Gen Y และ Gen Z ที่นิยมเดินทางแบบ Road Trip หรือ Staycation พร้อมสัตว์เลี้ยง

ด้วยการแบ่งสัดส่วนห้องพักแบบ Pet-Friendly 10-15% ของจำนวนห้องพักทั้งหมด พร้อมทั้งเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกเฉพาะ เช่น ชามอาหาร ถุงเก็บมูลสัตว์เลี้ยง ผ้าปูรองนอน

และมีพื้นที่สำหรับสัตว์เลี้ยงได้เดินเล่นอย่างปลอดภัย รวมทั้งการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานให้เข้าใจถึงความต้องการเฉพาะของเจ้าของสัตว์เลี้ยงเพื่อยกระดับประสบการณ์การเข้าพักของลูกค้าได้อย่างครบวงจร

โดย GO Hotel เฉพาะเดือนมีนาคม–เมษายน ที่ผ่านมา อัตราการเข้าพักในห้องที่เป็น Pet-Friendly เติบโตถึง 75% (โดยเฉพาะในพื้นที่ GO Hotel ย่าน EEC) โดยมีสัดส่วนลูกค้ากลุ่มนี้ราว 15%

ล่าสุดได้จับมือกับพันธมิตรอย่าง เคทีซี เตรียมจัดกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่อ งภายใต้แคมเปญ “Paw-ssibilities: The Next Chapter of Pet Industry” เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจกลุ่ม Pet-Lovers และสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบ

ผ่านการให้ความรู้ บริการ และสิทธิพิเศษจากพันธมิตรชั้นนำ เช่น โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ, ทิพยประกันภัย, มูลนิธิเพื่อสัตว์ฯ เป็นต้น ในการมอบประสบการณ์การพักผ่อนให้แก่ลูกค้าได้เข้ามาใช้บริการพร้อมลูกๆ ทั้งน้องหมา น้องแมวได้อย่างสบายใจ

พร้อมกันนี้ยังมีสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี มากมาย ไม่ว่าจะเป็น อาทิ ส่วนลดค่าห้องพักโรงแรม 15% จากราคาจองสบายและปรับเปลี่ยนได้,

ส่วนลด 50% ค่าธรรมเนียมสัตว์เลี้ยงและใช้คะแนน KTC FOREVER แลกรับเครดิตเงินคืน 13%* สาขาที่ร่วมรายการ ชลบุรี ศรีราชา บ่อวิน บ้านฉาง

น.ส.สิริรัตน์ คอวนิช ผู้บริหารสูงสุด ฝ่ายการตลาดบัตรเครดิต “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ปัจจุบันสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี มีการใช้จ่ายในหมวดเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

ทั้งในหมวดโรงพยาบาลสัตว์, ประกันภัยสัตว์เลี้ยง, ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ และการบริจาคให้มูลนิธิเพื่อสัตว์ เราจึงขยายความร่วมมือกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมโรงแรม โดย GO Hotel เป็นหนึ่งในพันธมิตรที่มีแนวทางชัดเจนในการให้บริการ Pet-Friendly ที่ได้มาตรฐาน”