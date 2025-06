สกพอ. ลุ้นดึงกลุ่มธุรกิจจีน ลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย อีอีซี 4.3 หมื่นล้าน

นายจุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) กล่าวในโอกาสครบรอบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ Thailand EEC 2025:Opportunities in the New Growth Corridor Forum ว่า เพื่อชักชวนการลงทุนและแสวงหาความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ของไทย ให้แก่นักลงทุนจีนที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งความสามารถในการแข่งขันและระบบนิเวศการลงทุนของอีอีซี

ภายในงาน มีหลายบริษัทแสดงความสนใจและแจ้งความประสงค์ในการยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงการลงทุน (LOI) ซึ่งประกอบไวย บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ กลุ่มอุตสาหกรรมบริการและการแพทย์ เป็นต้น คาดว่าจะก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนในพื้นที่อีอีซี ประมาณ 1,228 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 43,000 ล้านบาท ภายในระยะเวลาช่วง 3 ปีแรกของการลงทุน ซึ่งจะนำไปสู่การจ้างงาน การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี การเติบโตทางเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ที่ดีขึ้น และการพัฒนาที่ยั่งยืน