ททท.ปลื้ม กรีนซีซั่น นักท่องเที่ยวไม่แผ่ว ยุโรปเพิ่ม 13% ตะวันออกกลางพุ่ง 55% เร่งบูสต์ตลาดคุณภาพแทนปริมาณ สู่ Million Market

วันที่ 14 มิ.ย.2568 น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า แนวโน้มนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงวันที่ 1-9 มิ.ย. 2568 ซึ่งเป็นช่วง Green Season ( กรีนซีซั่น ) หรือ โลวซีซั่น ของประเทศไทย เห็นสัญญานการเติบโตดีในหลายตลาด นักท่องเที่ยวมาเลเซียเข้าไทยตั้งแต่ต้นมิ.ย.เป็นต้นมา เพิ่มขึ้น 13.22% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ทั้งนี้ ยังเห็นสัญญาณการเติบโตที่ดีของนักท่องเที่ยวในหลายตลาดศักยภาพ โดยเฉพาะตลาดยุโรปที่มีกำลังซื้อสูง เติบโตเพิ่มขึ้น 13% ได้แก่ ตลาดเยอรมนีที่มีการเติบโตของนักท่องเที่ยวสูง 71% ตลาดอิตาลีเพิ่มขึ้น 28% สวิตเซอร์แลนด์ เพิ่มขึ้น 24%

ส่วนตลาดนักท่องเที่ยวตะวันออกกลาง ซึ่งกำลังเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว เห็นแนวโน้มการเติบโตที่สูงขึ้นถึง 55% โดยเฉพาะ ซาอุดีอาระเบีย เพิ่มขึ้น 61% โอมานเพิ่มขึ้น 54% ยูเออี เพิ่มขึ้น 51% ตลาดอิสราเอล เพิ่มขึ้น 32.49% และเริ่มเห็นสัญญานการเติบโตที่ดีของตลาดดาวรุ่ง ได้แก่ ตลาดฟิลิปปินส์ เพิ่มขึ้น 24%

จากสถิติสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 9 มิ.ย. 2568 นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยแล้ว 15,543,344 คน โดยตลาดนักท่องเที่ยวที่มีฐานตลาดใหญ่ และมีการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ อินเดีย 1,042,304 คน เพิ่มขึ้น 15.4% รัสเซีย 983,579 คน เพิ่มขึ้น 12.96% สหราชอาณาจักร 531,030 คน เพิ่มขึ้น 19.3%

สหรัฐอเมริกา 492,659 คน เพิ่มขึ้น 10.2% เยอรมนี 476,356 คน เพิ่มขึ้น 11.82% ญี่ปุ่น 462,647 คนเพิ่มขึ้น 9.94% ฝรั่งเศส 429,516 คน เพิ่มขึ้น 19.27% ออสเตรเลีย 350,851 คน เพิ่มขึ้น 14.67% และตลาดศักยภาพขนาดกลาง ได้แก่ อิสราเอล 165,602 คน เพิ่มขึ้น 74.65% อิตาลี 136,209 คน เพิ่มขึ้น 28.45%

แคนาดา 134,095 คน เพิ่มขึ้น 7.12% โปแลนด์ 120,944 คน เพิ่มขึ้น 31.07% เนเธอร์แลนด์ 119,992 คน เพิ่มขึ้น 12.69% สวีเดน 117,434 คน เพิ่มขึ้น 10.47%

ทั้งนี้จากตัวเลขการจองตั๋วเครื่องบินล่วงหน้า (Forward Booking) ไตรมาสที่ 3 เป็นต้นไป ที่ยังคงดีต่อเนื่องของสายการบินในช่วงเดือนก.ค. – ก.ย. 2568 ตารางบินฤดูร้อน (Summer Slot) มีแนวโน้มเติบโตดีในเกือบทุกตลาด อาทิ ยุโรป เพิ่มขึ้น 21% ตะวันออกกลาง เพิ่มขึ้น 25% เอเชีย เพิ่มขึ้น 7% และยังคงดีต่อเนื่องในช่วงเดือนต.ค. – ธ.ค. 2568 ตารางบินฤดูหนาว (Winter Slot) อาทิ ยุโรป เพิ่มขึ้น17% อเมริกา เพิ่มขึ้น 12% เอเชีย เพิ่มขึ้น 22%

ททท. จะเน้นการ Relocation สร้างสมดุลตลาด และมุ่งส่งเสริมตลาดศักยภาพ ไม่ว่าจะเป็น ตลาดสหราชอาณาจักร ที่มีปัจจัยสนับสนุน อาทิ การเปิดเที่ยวบินลอนดอน-กรุงเทพฯ ของ Norse Atlantic Airways 2-4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ และ TUI UK ประกาศเพิ่มเที่ยวบินลอนดอน-กรุงเทพฯ และ แมนเชสเตอร์-กรุงเทพฯ เป็น 2 เที่ยวบินต่อสัปดาห์

ซึ่ง ททท.จะร่วมทำ Joint Promotion ร่วมกับสายการบิน British Airways และ Norse Atlantic Airways เพื่อเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวกระตุ้นยอดขายทั้งกลุ่ม First Visit และ Re-visit ตลาดเยอรมนี ร่วมกับ Tour Operator รายหลักในตลาด เช่น Der, TUI และสายการบิน Condor จัดเที่ยวบินเช่าเหมาลำในช่วงเดือนต.ค. – ธ.ค. 2568

ร่วมกับการจัด Celebrity Fam Trip เจาะกลุ่มตลาด DINKs, Gen Z และ LGBTQ ตลาดรัสเซีย จัดกิจกรรม Joint Promotion ร่วมกับ Tour Operator รายใหญ่ที่มีเครือข่ายทั้งเมืองหลักและเมืองรองในพื้นที่รัสเซีย ตลาดฝรั่งเศส จัด Joint Promotion ร่วมกับพันธมิตร อาทิ Carrefour Voyages, Lastminute, Edreams (Opodo)

และร่วมงานส่งเสริมการขาย อาทิ Cannes Yachts Show, Wedding & Honeymoon Fair ตลาดสหรัฐอเมริกา จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย 2 by 4 Global Amazing Month Campaign ผ่านแพลตฟอร์ม Travelstride จัด Co-op Sales Campaign ร่วมกับสายการบิน EVA ผ่าน Expedia เป็นต้น

จากผลกระทบของสถานการณ์การท่องเที่ยวในช่วงที่ผ่านมา ททท. ดำเนินแนวทางการปรับกลยุทธ์ให้ตอบสนองต่อโครงสร้างตลาดการท่องเที่ยว ที่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลง โดยให้น้ำหนักกับการ Relocation สร้างความสมดุลตลาดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก และนำเสนอจุดขายทางการท่องเที่ยวใหม่ ๆ ของประเทศไทย เพื่อสร้างสมดุลในเชิงพื้นที่

โดยเฉพาะในเมืองรอง หรือเมืองน่าเที่ยวที่ยังมีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางไปไม่มากนัก และใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ และ Event Marketing เพื่อกระตุ้นตลาดในช่วง Green Season ตลอดจนมุ่งเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีกำลังซื้อและการใช้จ่ายทางการท่องเที่ยวสูง เพื่อปรับโครงสร้างตลาดการท่องเที่ยวให้เติบโตแข็งแกร่งสู่ Value over Volume อย่างยั่งยืน