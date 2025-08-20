นิตยสาร Timeout เผยผลสำรวจ “กรุงเทพฯ” ครองใจ Gen Z ทั่วโลก อันดับ 1 เมืองน่าอยู่ สะท้อนเสน่ห์ ความคึกคัก และโอกาสหลากหลายของไทย

วันที่ 20 ส.ค.2568 น.ส.ศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นิตยสาร Timeout นิตยสารชั้นนำด้านโรงแรม การท่องเที่ยว และบันเทิง ได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่ Gen Z จำนวน 18,500 คน ที่อาศัยอยู่ในมหานครทั่วโลก โดยกรุงเทพมหานคร ได้รับการโหวตให้เป็น อันดับ 1 เมืองน่าอยู่ที่สุดในโลก จากมุมมองของ Gen Z

โดยผลสำรวจพบว่า 84% ของคนรุ่นใหม่ที่อาศัยอยู่กรุงเทพฯ ระบุว่ามีความสุข พร้อมชี้ว่าค่าครองชีพไม่สูงเมื่อเทียบกับคุณภาพชีวิต อีกทั้งกรุงเทพฯ ยังเป็นเมืองที่เอื้อต่อการพบปะผู้คนใหม่ๆ ทั้งชาวต่างชาติและคนไทยที่เป็นมิตรและพร้อมช่วยเหลือเสมอ นอกจากนี้ จังหวัดเชียงใหม่ของไทยยังติดอันดับ 18 เมืองน่าอยู่ สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพชีวิตที่น่าพึงพอใจในหลายมิติของประเทศ

สำหรับการจัดอันดับของนิตยสาร Timeout มีทั้งหมด 20 อันดับ โดยกรุงเทพฯ คว้าอันดับสูงสุดทั้งในระดับโลกและระดับเอเชีย ทิ้งห่างเมืองสำคัญในภูมิภาค เช่น เซี่ยงไฮ้ (อันดับ 10) ปักกิ่ง (อันดับ 12) และโตเกียว (อันดับ 14)

น.ส.ศศิกานต์ กล่าวว่า ผลสำรวจดังกล่าว ตอกย้ำว่ากรุงเทพฯ เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ ความคึกคัก และโอกาสหลากหลาย เหมาะกับการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ พร้อมสะท้อนภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะประเทศที่เปิดกว้าง มีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ และยังคงครองใจคนทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง

“รัฐบาลขอขอบคุณพี่น้องประชาชนและทุกภาคส่วนที่ร่วมกันพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง ความสำเร็จในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นเกียรติของกรุงเทพฯ เท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยในภาพรวม รัฐบาลจะเดินหน้าสร้างเมืองที่น่าอยู่และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ประเทศไทยครองใจคนรุ่นใหม่และเป็นที่ยอมรับของโลกอย่างยั่งยืน“

