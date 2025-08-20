อรรถกร เปิดเกมส์รุก “ฉก.พญานาคราช ” เข้มปราบสินค้าเกษตรเถื่อน ทั้งหมูเถื่อน สินค้าประมง และสินค้าพืชผิดกฎหมาย ประเมินความเสียหายทางตรงกว่าหมื่นล้านบาท
วันที่ 20 ส.ค.2568 นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดงาน “ ฉก.พญานาคราช ปรับเกมส์รุก ปราบสินค้าเกษตรเถื่อน ” ว่า หน่วยเฉพาะกิจพญานาคราช หรือ ฉก.พญานาคราช ก่อตั้งเมื่อปี 2566 สมัย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า อดีตรมว.เกษตรและสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย
เบื้องต้นมีมูลค่าความเสียหายทางตรงไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาท โดย ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ฉก.พญานาคราช ได้แสดงผลงานการปราบปรามให้เป็นที่ประจักษ์ ทั้งการปราบปรามหมูเถื่อน สินค้าประมง และสินค้าพืชผิดกฎหมาย บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อาทิ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) กรมศุลกากร และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นต้น
“วันนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยหน่วยเฉพาะกิจพญานาคราช ได้แสดงจุดยืนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการประกาศสงครามกับขบวนการลักลอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรเถื่อน และต่อจากนี้ ฉก .พญานาคราช จะไม่ยอมให้เกิดความเหลื่อมล้ำด้านราคาสินค้าเกษตร ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรกว่า 30 ล้านคนในประเทศ
จึงปรับเกมส์รุก ปิดช่องโหว่ทุกด้านให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น พร้อมเดินหน้าปราบปรามสินค้าเกษตรเถื่อนให้หมดไปจากประเทศไทย รวมทั้งจะเป็นกลไกทางอ้อมที่สร้างเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรให้ดีขึ้นตามลำดับ”
นายอรรถกร กล่าวว่า การขับเคลื่อนนโยบายด้านการเกษตร สานต่อการทำสงครามสินค้าเกษตรเถื่อนจะมีความเข้มข้นมากขึ้น ทั้งการตรวจสอบสต็อกสินค้าเกษตรภายในประเทศและควบคุมการนำเข้า ป้องกันการกักตุนและเก็งกำไร เพื่อสร้างกลไกราคาสินค้าเกษตรอย่างเป็นธรรม นอกจากนี้ มาตรการระยะสั้นที่จะเห็นเป็นรูปธรรมภายในสิ้นเดือนนี้
คือ 1) การปรับปรุงและยกระดับกฎหมาย ประกาศ ระเบียบต่างๆ ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เชื่อมโยงกับนโยบายการปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย เพื่อให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเพิ่มบทลงโทษที่หนักขึ้น อาทิ กรมวิชาการเกษตร ปรับปรุงกฎหมายในความรับผิดชอบ 6 ฉบับ
ได้แก่ 1) พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 2) พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542 3) พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 4) พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 5) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และ 6) พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 รวมทั้งระเบียบอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผลลัพธ์จากการดำเนินงาน มาตรการปราบปรามอย่างเข้มงวดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566 ส่งผลให้การลักลอบนำเข้าและการผลิตสินค้าผิดกฎหมายลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของศัตรูพืช และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและเกษตรกรไทย