สสว. เตรียมจัดสรรวงเงิน 2,700 ล้านบาท อัดฉีดสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ อุ้มเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบจากภาษีสหรัฐ พร้อมมอบรางวัล MSME ทั่วประเทศสร้างแรงบันดาลใจ
นายฐิติพงศ์ เขียวไพศาล ประธานธรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว.เตรียมจัดสรรวงเงินประมาณ 2,700 ล้านบาท จากเงินงบประมาณของโครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการผ่านกองทุนส่งเสริมเอสเอ็มอี เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายการเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากไทย 19% ของสหรัฐ เนื่องจากอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้รับผลกระทบ และส่งผลมายังเอสเอ็มอีด้วย คาดว่าจะมีเอสเอ็มอีเข้ามาขอรับเงินทุนสนับสนุนได้ภายในปีนี้ รายละประมาณ 1-10 ล้านบาท
“วงเงินดังกล่าวจะเป็นการให้เงินทุนระยะสั้น คิดอัตราดอกเบี้ยต่ำประมาณ 1% โดยมีเงื่อนไขพิเศษไม่ต้องชำระเงินต้น และดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 1 ปี ส่วนปีถัดไปคิดดอกเบี้ย 1% ส่วนระยะเวลากู้กำลังอยู่ระหว่างการหารือกับสถาบันการเงินให้มีความเหมาะสม เพื่อทรานส์ฟอร์มธุรกิจเอสเอ็มอี ซึ่งในระยะยาวเอสเอ็มอีต้องปรับตัวด้วยการเพิ่มมูลค่าธุรกิจให้เป็นแบบพิเศษ หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ (Specialist) มากขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับเอสเอ็มอี ในระยะต่อไป”
ล่าสุด น.ส.ปณิตา ชินวัตร รองผู้อำนวยการสำนักงาน รักษาการแทนผู้อำนวยการ สสว. ได้ประกาศรางวัล MSME Provincial Champion Awards 2025 ปีที่ 3 สะท้อนให้เห็นถึงผลสำเร็จของการดำเนินนโยบายส่งเสริมเอสเอ็มอีตามแนวทางที่ได้วางไว้ และเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการที่สามารถสร้างผลงานโดดเด่นและเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินธุรกิจ ตามกรอบของ Thailand Quality Awards”
โดยปีนี้ นอกจากจะมีรางวัลสุดยอด MSME จังหวัด มอบให้ผู้ประกอบการที่มีการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ จังหวัดละ 1 ราย รวม 77 จังหวัด ยังมีรางวัลสุดยอด MSME รายภาคธุรกิจ ครอบคลุมภาคการผลิต บริการ และภาคธุรกิจการเกษตร และรางวัล MSME ยอดเยี่ยมด้านการบริหารจัดการเชิงสร้างสรรค์เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยรางวัลด้านการจัดการอย่างยั่งยืนและด้านการจัดการนวัตกรรม
นอกจากนี้ สสว. ได้มอบรางวัลพิเศษในการเชื่อมโยงตลาด ณ นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน ให้กับเอสเอ็มอีที่มีความโดดเด่นจากผู้ประกอบการทั้งหมด 4 ราย ได้แก่ 1.บริษัท ริน อินเตอร์ฟู้ด จำกัด 2.บริษัท คลังทรัพย์รุ่งเรืองเจริญ จำกัด 3.วิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมลพบุรี 4.บริษัท ข้าวใหม่ปลามัน อัมพวา จำกัด อีกทั้งบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด มอบประกันภัยเอสเอ็มอียิ้มได้ ลูกจ้างยิ้มด้วย มูลค่าทุนประกัน 1,000,000 บาท