บอร์ดกสทช. ถกเดือด 2 วันติด จับตาวาระ ทีวีดิจิทัล-แพลตฟอร์ม OTT เข้าที่ประชุมในวันพรุ่งนี้

วันที่ 20 สิงหาคม 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (บอร์ดกสทช.) ยังไม่ได้มีการพิจารณาในวาระที่เกี่ยวเนื่องกับทีวีดิจิทัล ตามที่ทางสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย)

นำโดยนายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ อุปนายกสมาคมฯ นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย อุปนายกสมาคมฯ และนายเดียว วรตั้งตระกูล กรรมการและเลขานุการและนายทะเบียนสมาคมฯ ได้เคยไปยื่นหนังสือขอให้ประธานกสทช. เร่งบรรจุวาระเร่งด่วนที่เกี่ยวเนื่องกับอนาคตของอุตสาหกรรมทีวีดิจิตอล ซึ่งคาดว่าจะมีการพิจารณาในวันพรุ่งนี้ (21 สิงหาคม)

ซึ่งประธานกสทช.ได้กำหนดให้ดร.พิรงรอง รามสูต กรรมการกสทช.ด้านกิจการโทรทัศน์ไปจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมฉากทัศน์ของทีวีดิจิทัล เพื่อนำไปจัดทำโรดแมปก่อนสิ้นสุดใบอนุญาตทีวีดิจิทัลในเดือนเมษายน 2572 เพื่อส่งกลับมาบรรจุเข้าวาระบอร์ดกสทช.ภายใน 60 วัน

อย่างไรก็ตามรายละเอียดหนังสือของทางสมาคมทีวีดิจิทัล ระบุว่า วาระที่ว่าด้วยอนาคตของอุตสาหกรรมทีวีดิจิทัล มีอยู่ 4 วาระ

1.รายงานการจัดทำข้อมูลฉากทัศน์ในอนาคตของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทย การกำกับดูแล และการส่งเสริมการประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อเป็นแนวทางให้สำนักงานกสทช.นำไปจัดทำร่างแผนที่นำทางหรือ Roadmap กิจการโทรทัศน์ดิจิทัลที่จะสิ้นสุดใบอนุญาตในเดือนเมษายน 2572 รวมทั้งโครงข่ายทีวีดิจิทัลที่สิ้นสุดก่อน 1 ปี

2.การจัดให้มีช่องทางการเข้าถึงกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินบนแพลตฟอร์มดิจิทัลหรือ National Streaming Platform โดยเป็นการรับทราบรายงานผลการศึกษาแนวทางที่เป็นไปได้และเหมาะสมในการจัดให้มีช่องทางการเข้าถึงกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินบนแพลตฟอร์มดิจิทัล

โดยจะเป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการแนวทางการดำเนินการจัดให้มีช่องทางการเข้าถึงกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินบนแพลตฟอร์มดิจิทัลที่มาจากทางเลือกที่เสนอในรายงานผลการศึกษา ตลอดจนพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการต่อแนวทางการกำหนดค่าใช้จ่ายในส่วนของ Multi-CDN Platform ที่เกี่ยวข้อง

3.วาระที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการ OTT คือแนวทางการกำกับดูแลการให้บริการแพร่ภาพและเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการร่วมระหว่างหน่วยงานของรัฐที่ได้มีการประสานงานกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ในการกำกับดูแล OTT ตามพระราชกฤษฎีกาธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลฯ พ.ศ. 2565

4. เป็นการพิจารณาแนวทางการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อรองรับบริบทการหลอมรวมเทคโนโลยี เพื่อให้ความเห็นชอบต่อรายงานแนวทางการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อรองรับบริบทการหลอมรวมเทคโนโลยี

โดยมีการศึกษาและเสนอแนะแนวทาง การแก้ไขหรือปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการอนุญาตและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง และพัฒนาการของเทคโนโลยีกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์

สำหรับการประชุมบอร์ดกสทช. ในวันที่ 20-21 สิงหาคม 2568 มีวาระการประชุมรวมแล้วกว่า 70 วาระในการพิจารณา ซึ่งในวันที่ 20 สิงหาคม มีการพิจารณาเห็นชอบโครงการที่เสนอขอทุนวิจัยจาก กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส. มากกว่า 10 โครงการ ทำให้วาระสำคัญอีกหลายเรื่องเลื่อนไปประชุมวันพรุ่งนี้ (21 สิงหาคม)

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ย้อนเส้นทาง โอ๋ ญดา นางเอกดัง ก่อนฮือฮาตำแหน่ง พันโทหญิง เปิดภาพครอบครัวอบอุ่น
2

ดาราสาว โพสต์อาลัยแฟนหนุ่ม ไม่เจ็บไม่ทรมานอีกต่อไป ชาตินี้ฟ้าดินให้เราแยกจากกัน
3

ท่านเปา แฉ อินฟลูดัง เปิดมูลนิธิบังหน้า หาเงินใช้หนี้พนัน เจ้าตัวไม่ทนเข้ามาเมนต์โต้
4

อดีตนางเอกดัง ยุค 90 ปัจจุบันติดยศนายพัน มีตำแหน่งสำคัญในกองทัพด้วย
5

แห่เมนต์สนั่น ควันอะไร สีขาวหนาทึบพวยพุ่งสูงเสียดฟ้า เมืองเพชรบูรณ์
6

โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆ หมอช้าง แจ้งข่าวดี 2ราศีช่วงนี้โอกาสทอง ดาวรุ่งดวงพุ่งแรง
7

ราคาทองวันนี้ 19 ส.ค.68 อัปเดตล่าสุด ร่วงลงแรง เทียบราคาปิดวานนี้
8

สุดทรมาน คลาวเดีย เปิดใจฟ้องหย่าสามีนักธุรกิจพม่า ฟ้องมือที่สามทำรัก17ปีล่ม
9

โน้ส อุดม งานเข้า ครูปรีชา แจ้งความหมิ่นประมาทฯ ปมคลิปเดี่ยว 'เดี่ยว 12'
10

รวบแม่เล้าอายุ 16 ปีชวนเพื่อนร่วมห้องเรียน ขายบริการตั้งแต่ม.1