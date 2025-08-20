บอร์ดกสทช. ถกเดือด 2 วันติด จับตาวาระ ทีวีดิจิทัล-แพลตฟอร์ม OTT เข้าที่ประชุมในวันพรุ่งนี้
วันที่ 20 สิงหาคม 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (บอร์ดกสทช.) ยังไม่ได้มีการพิจารณาในวาระที่เกี่ยวเนื่องกับทีวีดิจิทัล ตามที่ทางสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย)
นำโดยนายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ อุปนายกสมาคมฯ นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย อุปนายกสมาคมฯ และนายเดียว วรตั้งตระกูล กรรมการและเลขานุการและนายทะเบียนสมาคมฯ ได้เคยไปยื่นหนังสือขอให้ประธานกสทช. เร่งบรรจุวาระเร่งด่วนที่เกี่ยวเนื่องกับอนาคตของอุตสาหกรรมทีวีดิจิตอล ซึ่งคาดว่าจะมีการพิจารณาในวันพรุ่งนี้ (21 สิงหาคม)
ซึ่งประธานกสทช.ได้กำหนดให้ดร.พิรงรอง รามสูต กรรมการกสทช.ด้านกิจการโทรทัศน์ไปจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมฉากทัศน์ของทีวีดิจิทัล เพื่อนำไปจัดทำโรดแมปก่อนสิ้นสุดใบอนุญาตทีวีดิจิทัลในเดือนเมษายน 2572 เพื่อส่งกลับมาบรรจุเข้าวาระบอร์ดกสทช.ภายใน 60 วัน
อย่างไรก็ตามรายละเอียดหนังสือของทางสมาคมทีวีดิจิทัล ระบุว่า วาระที่ว่าด้วยอนาคตของอุตสาหกรรมทีวีดิจิทัล มีอยู่ 4 วาระ
1.รายงานการจัดทำข้อมูลฉากทัศน์ในอนาคตของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทย การกำกับดูแล และการส่งเสริมการประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อเป็นแนวทางให้สำนักงานกสทช.นำไปจัดทำร่างแผนที่นำทางหรือ Roadmap กิจการโทรทัศน์ดิจิทัลที่จะสิ้นสุดใบอนุญาตในเดือนเมษายน 2572 รวมทั้งโครงข่ายทีวีดิจิทัลที่สิ้นสุดก่อน 1 ปี
2.การจัดให้มีช่องทางการเข้าถึงกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินบนแพลตฟอร์มดิจิทัลหรือ National Streaming Platform โดยเป็นการรับทราบรายงานผลการศึกษาแนวทางที่เป็นไปได้และเหมาะสมในการจัดให้มีช่องทางการเข้าถึงกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินบนแพลตฟอร์มดิจิทัล
โดยจะเป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการแนวทางการดำเนินการจัดให้มีช่องทางการเข้าถึงกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินบนแพลตฟอร์มดิจิทัลที่มาจากทางเลือกที่เสนอในรายงานผลการศึกษา ตลอดจนพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการต่อแนวทางการกำหนดค่าใช้จ่ายในส่วนของ Multi-CDN Platform ที่เกี่ยวข้อง
3.วาระที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการ OTT คือแนวทางการกำกับดูแลการให้บริการแพร่ภาพและเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการร่วมระหว่างหน่วยงานของรัฐที่ได้มีการประสานงานกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ในการกำกับดูแล OTT ตามพระราชกฤษฎีกาธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลฯ พ.ศ. 2565
4. เป็นการพิจารณาแนวทางการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อรองรับบริบทการหลอมรวมเทคโนโลยี เพื่อให้ความเห็นชอบต่อรายงานแนวทางการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อรองรับบริบทการหลอมรวมเทคโนโลยี
โดยมีการศึกษาและเสนอแนะแนวทาง การแก้ไขหรือปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการอนุญาตและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง และพัฒนาการของเทคโนโลยีกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์
สำหรับการประชุมบอร์ดกสทช. ในวันที่ 20-21 สิงหาคม 2568 มีวาระการประชุมรวมแล้วกว่า 70 วาระในการพิจารณา ซึ่งในวันที่ 20 สิงหาคม มีการพิจารณาเห็นชอบโครงการที่เสนอขอทุนวิจัยจาก กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส. มากกว่า 10 โครงการ ทำให้วาระสำคัญอีกหลายเรื่องเลื่อนไปประชุมวันพรุ่งนี้ (21 สิงหาคม)