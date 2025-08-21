ฉันทวิชญ์ ถก HKTDC ดันส่งออกสินค้าเกษตร-อาหารอนาคต ไปตลาดฮ่องกงและจีน
นายฉันทวิชญ์ ตัณฑสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2568 ได้พบหารือกับศาสตราจารย์ เฟรเดอริค หม่า ซี-หัง (Professor Frederick Ma Si-Hang) ประธานองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) เพื่อหารือความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างไทยและเขตบริหารพิเศษฮ่องกง โดยเฉพาะการส่งเสริมการส่งออกสินค้าของไทยไปฮ่องกง และการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่สำคัญของทั้งสองฝ่าย
โดยศาสตราจารย์ เฟรเดอริค ระบุว่า บทบาทขององค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) เป็นพันธมิตรที่ดีเยี่ยมกับกระทรวงพาณิชย์ ในการสนับสนุนการค้าและการลงทุนระหว่างกัน มีบทบาทสำคัญเหมือนเป็น “Super-connector”ที่เชื่อมโยงการค้าการลงทุนระหว่างจีนกับประเทศต่างๆ และยังมองว่าไทยมีศักยภาพในหลายด้านที่ควรได้รับการสนับสนุน
นายฉันทวิชญ์ กล่าวว่าที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางการค้า (MOU) กับองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) ซึ่งเราจะทำให้ความร่วมมือมีความเข้มแข็งขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าเกษตร เช่น ข้าวเพื่อสุขภาพ ผลไม้ (ทุเรียนและส้มโอ) และอาหารแห่งอนาคต (Future Food) โดยเฉพาะอาหารของกลุ่มคนรักสุขภาพและผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของชาวฮ่องกงอย่างมากอยากส่งเสริมความร่วมมือในอนาคต และยังมีแผนที่จะเสริมความร่วมมือเพื่อผลักดันให้อุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้เชิญภาคเอกชนเข้าร่วมงานส่งเสริมการค้าของแต่ละฝ่าย โดยไทยพร้อมนำทัพผู้ประกอบการเข้าร่วมงานCENTRESTAGE ซึ่งเป็นงานแฟชั่นระดับโลกที่ฮ่องกง และยินดีเชิญนักธุรกิจฮ่องกงเข้าร่วมงานแสดงสินค้าสำคัญในไทย เช่น งาน TILOG-LOGISTIX และงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair ในปีหน้า เพื่อสร้างพันธมิตรและจับคู่เจรจาธุรกิจ
ทั้งนี้ ฮ่องกง เป็นคู่ค้าลำดับที่ 12 ของไทยในปี 2567 โดยภาพการค้ารวม มีมูลค่า 17,038.95 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยส่งออก10,851.39 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนำเข้า 6,187.56 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2568 (มกราคม-มิถุนายน) การค้ารวม มีมูลค่า 9,004.69 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวขึ้น 12.65% โดยไทยส่งออก 6,166.45 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 4.25% ขณะที่การนำเข้าจากฮ่องกงมีมูลค่า 2,838.24 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 36.58%