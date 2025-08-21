โตโยต้า เปิดตัว ยาริส เอทีฟ ไฮบริด ประหยัด 29.4 กม.ต่อลิตร ตั้งเป้าปีละ 20,000 คัน ยันไม่ร่วมสงครามราคา มุ่งเน้นความคุ้มค่า ดูแลกันยาวๆ
นายโนริอากิ ยามาชิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ผู้ผลิต และจำหน่ารถยนต์ “โตโยต้า” เปิดเผยว่า บริษัทได้เปิดตัว โตโยต้า ยาริส เอทีฟ HEV ขุมพลังไฮบริด เพิ่มในวันนี้ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าที่เน้นในเรื่องความประหยัด และความคุ้มค่าในระยะยาว
เพราะรถรุ่นนี้ทำอัตราสิ้นเปลืองได้สูงสุด 29.4 กม. ต่อลิตร เรียกได้ว่าดีที่สุดในเซ็กเม้นต์เดียวกัน ให้พละกำลัง 111 แรงม้า ติดตั้งอุปกร์อำนวยความสะดวก หน้าจอขนาด 10.1 นิ้ว ที่ชาร์จไฟแบบไร้สาย ไฟสร้างบรรยากาศ 64 เฉดสี กล้องมองรอบคัน กล้องบันทึกด้านหน้า ระบบความปลอดภัย Toyota Safety Sense
มีให้เลือก 2 รุ่นย่อย HEV Premium เปิดตัวในราคาช่วงแนะนำ 719,000 บาท และ HEV GR SPORT เปิดตัวในราคาช่วงแนะนำ 769,000 บาท ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธ.ค. นี้ ตั้งเป้ายอดขาย 12 เดือนจากนี้ไปไว้ที่ 20,000 คัน หรือคิดเป็น 20% ของยอดขาย ยาริส เอทีฟ ทั้งหมด
สำหรับตลาดรวมอีโค คาร์ 7 เดือนแรกของปีนี้ มียอดขายรวม 71,700 คัน หดตัวลง 4% ขณะที่โตโยต้ามียอดขายเติบโตขึ้นประมาณ 9% และยังคงเป็นเซ็กเม้นต์ในการสร้างยอดขาย
ส่วนสถานการณ์ตลาดรถยนต์ ที่มีการแข่งขันราคากันค่อนข้างรุนแรงนั้น โตโยต้าไม่เข้าไปแข่งขันด้วย เพราะนโยบายในการทำตลาด คือการดูแล และให้ความคุ้มค่าตลอดอายุการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบริการหลังการขาย มีศูนย์บริการทั่วประเทศ 450 แห่งทั่วประเทศ อะไหล่มีสต็อกไว้ไม่น้อยกว่า 15 ปี จัดส่งอะไหล่ถึงศูนย์บริการภายใน 48 ชม. นอกจากนี้ ลูกค้าที่เข้าศูนย์บริการตามกำหนด ยังได้รับการขยายระนะประกันคุณภาพรถยนต์ สูงสุด 8 ปี หรือ 225,000 กม. อีกด้วย
พร้อมกันนี้ ยังได้ แนะนำ และเปิดรับจองสิทธิ์รถยนต์ไฟฟ้า BEV อเนกประสงค์ รุ่น NEW bZ4X ประกอบและนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ระยะการขับขี่ 600 กม. โดยจะประกาศราคาอย่างเป็นทางการในเดือน ต.ค. นี้ มีให้เลือก 2 รุ่น รุ่นขับเคลื่อนล้อหน้า ราคา 1,5xx,xxx บาท และรุ่นขับเคลื่อน 4 ล้อราคา 1,6xx,xxx บาท พิเศษ 2,000 แรกที่จองตั้งแต่วันนี้ ถึง 19 ต.ค. นี้ รับส่วนลด 20,000 บาท พร้อมอัตราดอกเบี้ย 0.99% ตั้งเป้ายอดขายในปีแรกไว้ที่ 6,000 คัน