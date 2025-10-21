พาณิชย์ ปูพรมข้าวไทยในยุโรป ร่วมงานแฟร์อาหารระดับโลก Anuga 2025 ที่เยอรมัน
นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้เข้าร่วมออกคูหาประชาสัมพันธ์ข้าวไทยในงานแสดงสินค้า Anuga 2025 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 8 ตุลาคม 2568 ณ เมืองโคโลญ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศักยภาพและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของข้าวไทย ตลอดจนเพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการค้าในตลาดยุโรป ภายใต้แนวคิด “Think Rice Think Thailand – We serve the best quality rice to the world.”
ทั้งนี้ งานแสดงสินค้า Anuga จัดขึ้นทุก 2 ปี โดยเป็นเวทีสำคัญที่รวบรวมผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดื่ม กว่า 8,000 ราย จากกว่า 110 ประเทศ และมีผู้เข้าเยี่ยมชมงานกว่า 145,000 คน จากกว่า 190 ประเทศทั่วโลก บนพื้นที่จัดแสดงรวมประมาณ 290,000 ตารางเมตร ถือเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมข้าวไทย โดยภายในคูหาของกรมการค้าต่างประเทศในปีนี้ ได้จัดกิจกรรมที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดผู้เข้าเยี่ยมชม ได้แก่
•การจัดนิทรรศการและตัวอย่างความหลากหลายของข้าวไทย อาทิ ข้าวหอมมะลิไทย ข้าวเหนียว ข้าวขาว ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวสังข์หยด ข้าวหอมมะลิแดง รวมถึงผลิตภัณฑ์จากข้าวไทยต่างๆ เช่น น้ำนมข้าว สบู่ข้าว ขนมขบเคี้ยว เป็นต้น
•การให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับข้าวไทย เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย และมาตรฐานข้าวไทยเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
•การสาธิตการหุงข้าวหอมมะลิไทยให้ผู้เข้าเยี่ยมชมคูหาฯ ได้ทดลองชิมคู่กับอาหารไทยที่จัดเตรียมไว้ เพื่อสร้างประสบการณ์ตรงแก่ผู้เข้าเยี่ยมชมคูหาฯ ตลอดจนการแจกของที่ระลึกที่มีสัญลักษณ์ของ ข้าวไทย อาทิ ยาหม่องกลิ่นข้าวหอมมะลิไทย และผ้ากันเปื้อนพิมพ์ลาย Think Rice Think Thailand
นางอารดากล่าวว่า การเข้าร่วมงานในครั้งนี้ สะท้อนความมุ่งมั่นของกระทรวงพาณิชย์ในการผลักดันข้าวไทยให้คงความเป็นผู้นำในตลาดโลกทั้งด้านคุณภาพ มาตรฐาน และความโดดเด่นของ ข้าวไทย โดยเฉพาะ “ข้าวหอมมะลิไทย” ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นข้าวคุณภาพเยี่ยมระดับโลก ซึ่งตลาดยุโรป ถือเป็นตลาดศักยภาพที่สำคัญของข้าวไทย โดยเป็นตลาดที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับคุณภาพสินค้า ความปลอดภัยทางอาหาร และความยั่งยืน
ซึ่งข้าวไทยสามารถตอบโจทย์ได้อย่างครบถ้วน และการเข้าร่วมงานฯ ในครั้งนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้นำเข้า ผู้ซื้อ คู่ค้า ตลอดจนผู้บริโภคในยุโรป มั่นใจว่าข้าวไทย คือ สินค้าที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และปลอดภัย ตอบโจทย์ทั้งตลาดกระแสหลัก และตลาดพรีเมียม นอกจากนี้ การส่งเสริมข้าวไทยในตลาดยุโรป ยังเป็นการผลักดันให้ข้าวคุณภาพสูงของไทยเป็นที่ต้องการมากขึ้น อันจะนำไปสู่การพัฒนาผลผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่ม และรายได้ที่มั่นคงในระยะยาวต่อไป
สำหรับสถิติการส่งออกข้าวไปภูมิภาคยุโรป พบว่า ในช่วงปี 2565 – 2567 ไทยส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรปเฉลี่ยปีละ 209,068 ตัน สำหรับในปี 2568 (มกราคม – สิงหาคม) ไทยส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรปปริมาณ154,559 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.59 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีปริมาณส่งออก 142,327 ตัน โดยตลาดส่งออกหลัก ได้แก่ ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ และอิตาลี ตามลำดับ สำหรับชนิดข้าวที่ส่งออกไปสหภาพยุโรปมากที่สุด ได้แก่ข้าวหอมมะลิไทย (ร้อยละ 59.02) รองลงมา ได้แก่ ข้าวหอมไทย (ร้อยละ 20.76) และข้าวนึ่ง (ร้อยละ 8.94) ตามลำดับ