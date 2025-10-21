SUB A CAR ใจใหญ่ แจกค่าน้ำมัน-ไฟฟ้า เดือนละพัน ลดภาระคนเช่ารถ
จากสภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มชะลอตัว และภาระหนี้ภาคครัวเรือนที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้ผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น SUB A CAR ผู้ให้บริการรถเช่ารายบุคคลผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล จึงออกแคมเปญภายใต้แนวคิด “เช่ารถที่ SUB A CAR คุ้มค่ากว่าที่คิด” เพื่อผู้บริโภคที่ต้องการใช้รถยนต์ในชีวิตประจำวัน แต่ไม่ต้องการสร้างภาระทางการเงินก้อนใหญ่จากการซื้อรถ และภาระผูกพันในระยะยาว รวมถึงอัตราการปฏิเสธสินเชื่อรถยนต์จากสถาบันการเงินมีความเข้มงวดมากขึ้น โดยคาดการณ์ว่าอาจจะสูงถึง 30% ซึ่งสูงกว่าที่เคยเป็นมา
SUB A CAR จึงนำเสนอการเช่ารถระยะยาวเป็นทางเลือกในการคุมค่าใช้จ่ายที่ดีกว่า ด้วยจุดเด่นคือ ไม่มีเงินมัดจำ ไม่จำกัดระยะทาง บริการรับส่งถึงที่ มีรถทดแทน และมีรถให้เลือกเช่าหลากหลาย ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ นอกจากนี้ ยังสลับรถได้ตามความต้องการในแพคเกจเดียวกัน อุ่นใจด้วยประกันภัยชั้น 1 ทุกคัน
นายไตรรงค์ บุตรากาศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด หรือ SECAP หนึ่งในสายธุรกิจหลักของบริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจประกันและการเงินในเครือทีซีซี กล่าวว่า บริษัทเห็นสัญญาณชัดเจนจากสภาวะเศรษฐกิจและข้อมูลในอุตสาหกรรมยานยนต์ว่า ผู้บริโภคกำลังถูก ‘ผลัก’ ออกจากตลาดการซื้อรถจากยอดปฏิเสธสินเชื่อรถ ซึ่งสถาบันการเงินมีความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น การเช่ารถระยะยาวจึงกลายเป็นทางเลือกใหม่ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคมากขึ้น
โปรโมชัน “ช่วยค่าน้ำมัน/ไฟฟ้า เดือนละ 1,000 บาท” จัดขึ้นเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ลูกค้า และเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการได้สัมผัสประสบการณ์การเช่ารถที่สะดวก คุ้มค่าทั้งด้านราคา และความยืดหยุ่นในการใช้งาน โดยลูกค้าที่เช่ารถผ่านแอป SUB A CAR ตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป จะได้รับ Cash Back มูลค่า 1,000 บาท ทุกเดือนจนครบสัญญาเช่า หรือต่อเนื่องสูงสุด 12 เดือน ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ เมื่อจองรถตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค.68
สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และจองรถยนต์พร้อมรับสิทธิ์โปรโมชันได้ที่ แอปพลิเคชัน “SUB A CAR” (ทั้งระบบ IOS และ Android) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2266-2995 หรือเว็บไซต์ www.subacar.co.th