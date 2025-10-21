กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (KKP) ร่วมงาน “Life Fest 40+: รู้ก่อน ดีกว่า”พร้อมเปิดมุมมองใหม่เรื่อง Longevity Finance วางแผนอย่างไร ให้เงินยืนยาวไม่แพ้อายุ
วันที่ 21 ตุลาคม 2568 งานเสวนา Longevity Finance ที่จัดขึ้นบนเวทีกลางของงาน “Life Fest 40+: รู้ก่อน ดีกว่า” ดร.จอน วงศ์สวรรค์ หัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์การลงทุน และ ริสา ศิริวัฒน์ CFA หัวหน้าทีมกลยุทธ์ ฝ่ายวางแผนการเงินส่วนบุคคล สองตัวแทนจาก KKP กล่าวว่า “เด็กที่เกิดในวันนี้กว่า 50% จะมีอายุถึง 100 ปี ซึ่งหมายความว่า การมีชีวิตที่ยืนยาวไม่ได้เป็นเรื่องของอนาคตอีกต่อไป แต่เป็นความจริงที่ทุกคนต้องเตรียมพร้อมตั้งแต่วันนี้”
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจาก World Economic Forum ระบุว่า คนส่วนใหญ่ทั่วโลกจะมีชีวิตยืนยาวกว่าเงินออมของตนเองถึง 8–20 ปี โดยเฉพาะผู้หญิงที่มักอายุยืนกว่าแต่มีเงินออมเฉลี่ยน้อยกว่า ส่งผลให้เกิดช่องว่างชีวิตยาวกว่าเงิน (Longevity Gap) ซึ่งกำลังกลายเป็นความท้าทายใหญ่ของสังคมสูงวัยทั่วโลก
ดร.จอน กล่าวว่า ชีวิตยืนยาวไม่ได้น่ากลัว หากเรามีเงินที่ยืนยาวไม่แพ้กัน พร้อมเตือนว่าความมั่นคงทางการเงินคือเส้นเลือดใหญ่ของชีวิตยืนยาว เพราะหากไม่มีการวางแผนรองรับ ชีวิตในวัยหลังเกษียณอาจเผชิญ ทั้งภาวะขาดรายได้ ความเหงา และค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังเช่นที่มีการรายงานข่าวคนชราในญี่ปุ่นเลือกที่จะกระทำความผิดเล็กๆ น้อยๆ เพื่อให้ถูกจับเข้าคุก เพราะไม่มีเงินพอใช้จ่ายในการกินอยู่ด้วยตัวเอง
ข้อมูลจาก McKinsey ระบุว่า เงินเฟ้อทางการแพทย์ในประเทศไทยสูงกว่าเงินเฟ้อทั่วไปหลายเท่า โดยค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเฉลี่ยเพิ่มขึ้นราว 15% ต่อปี เทียบกับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปที่อยู่เพียงประมาณ 1–2% ซึ่งหมายความว่า สุขภาพดีในหลายกรณีต้องใช้เงินจำนวนไม่น้อย และการเงินที่ดีจะช่วยสนับสนุนสุขภาพให้ดีด้วย
KKP ยังชี้ให้เห็นว่า แม้เข้าสู่วัยเกษียณ การลงทุนก็ยังเป็นสิ่งจำเป็น เพราะเงินเฟ้อไม่เคยเกษียณการมีสินทรัพย์ที่สร้างผลตอบแทนต่อเนื่องจึงเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้เงินออมไม่ถูกกัดกร่อนจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น และเนื่องจากคนมีอายุยืนขึ้น แม้จะเป็นช่วงระยะเวลาหลังเกษียณ ก็อาจยังมีความจำเป็นต้องลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้มีโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นรับกับช่วงเวลาหลังเกษียณที่ยาวนานขึ้น
พร้อมกับเน้นย้ำความสำคัญของดอกเบี้ยทบต้น (The Power of Compounding) ว่า การเริ่มต้นลงทุนเร็ว แม้เพียงเล็กน้อย แต่ต่อเนื่อง สามารถสร้างความต่างได้หลายเท่าในระยะยาว พร้อมยกกรณีของวอร์เรน บัฟเฟตต์ว่า “99% ของความมั่งคั่งของเขาเกิดขึ้นหลังอายุ 50 ปี เพราะเขาเริ่มเร็ว และไม่หยุดให้เงินทำงาน
เวทีเสวนาปิดท้ายด้วยสารสำคัญที่ KKP ต้องการส่งต่อให้กับคนไทยทุกคนว่า “เราไม่ควรแค่ตั้งใจอยู่ถึง 100 ปี แต่ควรตั้งใจอยู่อย่างดี ให้ถึง 100 ปี โดยเริ่มวางแผนตั้งแต่วันนี้”
นอกจากนี้ ภายในงาน Life Fest 40+ ที่ผ่านมา บูธของ KKP ได้เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานร่วมตอบคำถามเพื่อจำแนกบุคลิกภาพทางการเงิน ได้แก่ The Balancer, The Builder และ The Explorer ซึ่งสะท้อนถึงแนวคิดและพฤติกรรมทางการเงินที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล
ผลสำรวจพบว่า กลุ่ม The Balancer มีจำนวนมากที่สุด คิดเป็น 64% ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยเฉพาะในกลุ่มอายุไม่เกิน 39 ปี ซึ่งให้ความสำคัญกับการแบ่งสัดส่วนรายได้อย่างชัดเจน ทั้งการออม การใช้จ่าย และการลงทุนตามแผน เพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาว
ขณะที่กลุ่ม The Builder (18%) มุ่งเน้นไปที่การสร้างครอบครัวที่มั่นคง และ The Explorer (18%) แสดงถึงความกล้าในการแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ แม้จะมีความเสี่ยง ที่น่าสนใจคือ ผู้ตอบแบบสอบถามกว่า 69% มีทัศนคติที่เน้นการวิเคราะห์ก่อนลงทุน โดยมองว่าหากคุ้มค่าก็พร้อมลงทุน สะท้อนถึงความเข้าใจในความเสี่ยงและความตั้งใจในการเติบโตทางการเงินอย่างยั่งยืน
จากการจำแนกบุคลิกภาพนี้ KKP ได้แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการลงทุนที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้เห็นภาพการวางแผนการเงินที่ตรงกับตัวตนของตนเอง ตอกย้ำถึงบทบาทของ KKP ในการส่งเสริมการวางแผนชีวิต พร้อมนำเสนอทางเลือกที่ตอบโจทย์ความต้องการทางการเงินของคนไทยในทุกช่วงวัย