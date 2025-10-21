อีซูซุ เปิดตัวรถรุ่นใหม่ ที่มาภายใต้แนวคิด “THE ONE & ONLY” กับ 4 รุ่นพิเศษ เริ่มจาก อีซูซุ วี-ครอส แพคเกจ และ อีซูซุ ดีแมคซ์ ไฮ-แลนเดอร์ 4 ประตู กระจังหน้าแบบ Multi-layer ดุดัน ไฟหน้าโฉบเฉี่ยวด้วยเส้นสาย Modern Line ไฟท้าย LED พร้อมชุดกันชนท้ายทรงสปร์ต ล้ออัลลอย 18 นิ้ว สี Matte Black
ภายใน เบาะนั่งทูโทน พร้อมเทคโนโลย COOLMAX ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทางด้านคนขับหน้าจอสัมผัส ขนาด 9 นิ้ว แสดงผลหลากหลายรองรับชาร์จสมาร์ทโฟนไร้สาย พวงมาลัยไฟฟ้า ขับง่าย แม่นยำ กล้องรอบคัน 360 องศา พร้อมมุมมองใต้ท้องรถ ล็อกประตูอัตโนมัติ เมื่อเดินห่างเกิน 3 เมตร พร้อมฟังก์ชั่นสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยกุญแจรีโมท ในระยะ 20 เมตร ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS เทคโนโลยีความปลอดภัย 17 ระบบ
เครื่องยนต์ มีให้เลือก 2.2 DDI MAXFORCE ให้กำลังสูงสุด 163 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 400 นิวตัน-เมตร จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ 8 สปีด แบบสปอร์ต REV TRONIC พร้อมแพดเดิล ชิฟ ที่พวงมาลัย และเครื่องยนต์ 3.0 DDI MAXFORCE ให้กำลังสูงสุด 190 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 450 นิวตัน-เมตร ทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด แบบสปร์ต REV และแพดเดิล ชิฟ ที่พวงมาลัย
ต่อกันที่ปิกอัพตัวแต่ง อีซูซุ เอ็กซ์ ซีรี่ส์ ที่หลายคนรอคอย กับเครื่องยนต์ 2.2 DDI MAXFORCE มาเป็นอีกหนึ่งทางเลือก กระจังหน้าแบบ Multi-layer ตัดด้วยสีแดง ไฟหน้าดีไซน์โฉบเฉี่ยว เติมด้วยเส้น Stylish Red Line ไฟท้าย LED สติ๊กเกอร์ Uptown Vibe คาดหน้า-หลัง กันชนพร้อมสเกิร์ต หน้า-หลัง ติดตั้งสปร์ตบาร์มาให้พร้อมล้ออัลลอย 18 นิ้ว สี Gloss Black
ภายใน เบาะนั่งสปอร์ต พร้อมโลโก้ X ตกแต่งโทนสีเทา-ดำ จอกลางระบบสัมผัส ขนาด 8 นิ้ว ดีไซน์สปอร์ต โทนสีแดง
เครื่องยนต์ใหม่ 2.2Ddi MAXFORCE ให้กำลังสูงสุด 163 แรงม้า ที่ 3,600 รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุด 400 นิวตัน-เมตร ที่ 1,600-2,400 รอบต่อนาที เกียร์ธรรมดา 6 สปีด พร้อมระบบแจ้งเตือนเปลี่ยนเกีนร์ ในรอบที่เหมาะสม และเกียร์อัตโนมัติ 8 สปีด แบบสปอร์ต REV และแพดเดิล ชิฟ ที่พวงมาลัย
ต่อกันกับรุ่นสุดท้าย อีซูซุ มิว-เอ็กซ์ ที่เติมเต็มระบบช่วงล่าง ใหม่ โช้กอัพแบบ STIFF FLEX ออกแบบมาเพื่อลดการสั่นสะเทือน และการโคลงของรถ เพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ยิ่งขึ้น พร้อมทั้งยังได้ติดตั้งระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS และกล้องหน้าคู่ 3D Imaging Stereo Camera ครบทุกรุ่น
พบกับ อีซูซุ วี-ครอส แพคเกจ ใหม่ ในราคาเรื่มต้น 937,000 บาท อีซูซุ ดี-แมคซ์ ไฮ แลนเดอร์ ราคา เริ่มต้น 778,000 บาท อีซูซุ เอ็กซ์ ซีรี่ส์ ราคาเริ่มต้น 768,000 บาท และอีซูซุ มิว-เอ็กซ์ ราคาเริ่มต้น 1.194 ล้านบาท ได้ที่โชว์รูมอีซูซุ ทั่วประเทศ