พาณิชย์ จับมือ SME D Bank ปล่อยกู้พันล้าน ลุยปั้นแฟรนไชส์ไทย
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงาน Success Beyond Standard ประกาศความสำเร็จในการยกระดับธุรกิจแฟรนไชส์ที่จัดขึ้นโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าวันนี้(22ต.ค.)ว่า กระทรวงพาณิชย์ได้เดินหน้าเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านโครงการแฟรนไชส์สร้างอาชีพมาอย่างต่อเนื่องโดยคาดว่าปีนี้จะมีอัตราเติบโต 10-15% สะท้อนถึงความสำเร็จของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและสถาบันการเงิน สามารถสร้างการจ้างงานและขยายโอกาสทางเศรษฐกิจได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการ ‘กระตุ้นสั้น ได้ยาว กระจายตัวให้เศรษฐกิจขยายถึงทุกพื้นที่
ที่ผ่านมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กับ SME D Bank ได้ร่วมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและผู้สนใจทำธุรกิจแฟรนไชส์เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น โดยในงานนี้ ได้นำร่องปล่อยสินเชื่อรวมกว่า 239 ล้านบาท ให้ธุรกิจแฟรนไชส์ 7 แบรนด์ ได้แก่ 1.มาโนอิ 2.Bear Wash 3. ก๋วยเตี๋ยวเรือปัญจะรส 4. Laundrybar 5.Trendy Wash 6.24 Wash และ 7. กาแฟพันธุ์ไทย
ทั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะช่วยคัดกรองธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีศักยภาพเพิ่มเติมอีกกว่า 300 ราย เข้าสู่กระบวนการสนับสนุนในระยะต่อไป เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงสินเชื่อและขยายกิจการได้อย่างมั่นคง และทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงช่วยยกระดับผู้ประกอบการทั้งรายใหม่และรายเดิมให้เข้าใจระบบแฟรนไชส์ที่มีคุณภาพ ตั้งแต่การสร้างแบรนด์ การวางโมเดลธุรกิจ การควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการ ไปจนถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความยั่งยืน รวมทั้งบูรณาการร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในการผลักดัน แฟรนไชส์ไทยออกไปสู่ตลาดต่างประเทศ ซึ่งขณะนี้มีแฟรนไชส์ไทย กว่า 48 กิจการ ที่มีการขยายการส่งออกไปสู่ตลาดต่างประเทศกว่า 30 ประเทศ
โดยกิจกรรมในวันนี้ยังมีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ 42 ธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ที่ผ่านการประเมินตามมาตรฐาน DBD Franchise Standard ครอบคลุม 6 หมวดธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจอาหาร 17 กิจการ เครื่องดื่ม 11 กิจการ บริการ 7 กิจการ การศึกษา 4 กิจการ ความงาม/สปา 2 กิจการ และค้าปลีก 1 กิจการ รวมกว่า 3,754 สาขาทั่วประเทศ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 1,149 ล้านบาท
“วันนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์ SME D Bank และภาคธุรกิจแฟรนไชส์ไทย เราจะช่วยกันสร้างระบบทางธุรกิจที่เข้มแข็ง สนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยเติบโตได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างมั่นคงและแข็งแรง โดยในอนาคตแฟรนไชส์จะเป็นกลไกลในการสร้างฐานให้เศรษฐกิจไทยให้เติบโต ” รมว.พาณิชย์ กล่าว
นายนิพนธ์ ยุทธนาระวีศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ SME D Bank เปิดเผยว่าเป็น ขณะนี้มีวงเงินสินเชื่อเพื่อเอสเอ็มอีรวมกว่า 2 หมื่นล้านบาท โดยได้จัดสรรไว้ปล่อยกู้เฉพาะธุรกิจแฟรนไชส์ ราว1,000 ล้านบาท โดยให้เงื่อนไขพิเศษธุรกิจ ไม่ต้องมีประสบการณ์ก็สามารถขอกู้ได้ โดยมีอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 3% คงที่ 3ปี ทำให้ต้นทุนผู้ประกอบการลดลง