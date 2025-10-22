CardX ผนึก 9 รพ.ส่งแคมเปญ “มั่นใจทุกการรักษา” มอบเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,500 บาท
22 ต.ค. 2568 – เมื่อ “สุขภาพ” กลายเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของชีวิตยุคใหม่ CardX ผู้นำด้านนวัตกรรมบัตรเครดิต เดินหน้าจับกระแส Wellness Economy ไทย ที่กำลังเติบโตแรงที่สุดในภูมิภาค ด้วยการเปิดตัวแคมเปญสุดพิเศษ “มั่นใจทุกการรักษา” ผนึกกำลัง 9 โรงพยาบาลชั้นนำ ยกระดับประสบการณ์การใช้จ่ายด้านสุขภาพของลูกค้าให้คุ้มค่าทุกการรักษา พร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มทั้งเครดิตเงินคืนและคะแนนแลกคืน สำหรับทุกไลฟ์สไตล์สาย Healthy
จากรายงานของ Global Wellness Institute (GWI) เผยว่า ตลาดสุขภาพและ Wellness Economy ของไทยกำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด จนทั่วโลกต้องจับตา! โดยในปี 2023 มูลค่าตลาด Wellness Economy ของไทยพุ่งแตะกว่า 1.3 ล้านล้านบาท เติบโตแรงถึง 28.4% ภายในปีเดียว ซึ่งนับเป็นหนึ่งในอัตราการเติบโตสูงสุดในเอเชีย และคาดว่าจะขยายตัวต่อเนื่องแตะระดับ 1.7 ล้านล้านบาทในปี 2024 โดยแบ่งเป็นตลาด Health & Wellness ภายในประเทศกว่า 497,000 ล้านบาท ครอบคลุมสินค้าสุขภาพ อาหารเสริม และบริการด้านฟิตเนส และตลาด Medical & Wellness Tourism มูลค่ากว่า 1 ล้านล้านบาท ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจากทั่วโลกเข้าสู่ประเทศไทย
ไม่เพียงเท่านั้น พฤติกรรมผู้บริโภคไทยยังสะท้อนเทรนด์ “สุขภาพคือการลงทุนใหม่” ได้อย่างชัดเจน จากข้อมูลของ Grand View Research พบว่า ตลาดอาหารเสริม (Dietary Supplements คือผลิตภัณฑ์ในรูปของแคปซูล เม็ด หรือผง เช่น วิตามิน เกลือแร่ หรือสมุนไพร) ของไทยมีมูลค่ากว่า 87,000 ล้านบาทในปี 2024 และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 159,000 ล้านบาทในปี 2030 ขณะที่ ตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรวม (Functional & Nutritional Products คืออาหารในรูปแบบที่บริโภคได้ตามปกติ เช่น เครื่องดื่มหรือโยเกิร์ต) ก็เติบโตจาก 149,000 ล้านบาท เป็น 200,000 ล้านบาท ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลการใช้จ่ายของลูกค้าบัตรเครดิต CardX ที่หมวด “โรงพยาบาล” ติด 1 ใน 3 หมวดการใช้จ่ายสูงสุดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2023 – 2025
เพื่อตอบโจทย์เทรนด์สุขภาพที่มาแรงและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ CardX จึงเปิดตัวแคมเปญใหญ่ “มั่นใจทุกการรักษา” มอบสิทธิพิเศษสุดคุ้มให้ลูกค้าบัตรเครดิต CardX ได้ดูแลสุขภาพได้อย่างมั่นใจ พร้อมรับเครดิตเงินคืนคุ้ม 2 ต่อ*/** เมื่อมียอดใช้จ่ายแบบชำระเต็มจำนวน ณ โรงพยาบาลชั้นนำที่ร่วมรายการ ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพ ซอยศูนย์วิจัย, โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์, โรงพยาบาลเมดพาร์ค, กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท, โรงพยาบาลพระรามเก้า, กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช, โรงพยาบาลวิชัยยุทธ, โรงพยาบาลวิมุต และโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
สิทธิพิเศษสุดคุ้มในแคมเปญ “มั่นใจทุกการรักษา”
พิเศษ 1: รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,500 บาท*
พิเศษ 2: แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 30%** เมื่อแลกคะแนน POINTX ตามเงื่อนไขที่กำหนด
นางสาวกัญฒ์ภิอร สุวรรณ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรกิจคู่ค้าสัมพันธ์ บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด กล่าวว่า “CardX มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านบัตรเครดิตที่เข้าใจ Insight ของลูกค้าในทุกไลฟ์สไตล์ โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เรามองว่า ‘สุขภาพ’ ไม่ใช่แค่เทรนด์ แต่คือการลงทุนในคุณภาพชีวิตระยะยาว แคมเปญ ‘มั่นใจทุกการรักษา’ จึงถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ถือบัตรสามารถเข้าถึงบริการทางสุขภาพได้สะดวก คุ้มค่า และตอบโจทย์ทั้งด้านการใช้จ่ายและการดูแลตัวเองในเวลาเดียวกัน ซึ่งสะท้อนแนวคิดของ CardX ที่ต้องการยกระดับประสบการณ์การใช้ชีวิตให้ดีขึ้นในทุกวัน”
ด้วยแนวคิด “ครบคุ้ม ทุกเรื่องสุขภาพ” CardX ยังคงตอกย้ำจุดยืนของผู้นำบัตรเครดิตที่เข้าใจผู้บริโภคยุคใหม่อย่างแท้จริง พร้อมสนับสนุนให้คนไทยก้าวสู่ยุคใหม่ของการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจร ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ และสุขภาพทางการเงิน เพราะ CardX เชื่อว่า “สุขภาพดี เริ่มต้นได้จากการใช้จ่ายที่ชาญฉลาด”
ระยะเวลาโปรโมชัน: ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2568
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและตรวจสอบเงื่อนไขได้ที่ www.cardx.co.th
ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
*/**เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทและธนาคารกำหนด โปรดศึกษาเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.cardx.co.th
บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ที่โอนธุรกิจไปยังคาร์ดเอกซ์ซึ่งยังไม่ได้เปลี่ยนหน้าบัตรใหม่ สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้บริการโดย บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม SCBX เช่นเดียวกับธนาคาร