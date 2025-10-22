ส.อ.ท.เผย ยอดผลิตรถยนต์ไฟฟ้า BEV พุ่ง 330.45% ปลุกตลาดรถ EV ในประเทศแข่งลดราคาคึกคัก หนุนยอดผลิตรถยนต์เดือนก.ย. กระเตื้อง 4.77%
นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ ที่ปรึกษาประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ และโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ยอดผลิตรถยนต์เดือนก.ย.2568 มีทั้งสิ้น 128,104 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 4.77%
เนื่องจากการผลิตรถยนต์นั่งไฟฟ้าชดเชยการนำรถยนต์นั่งไฟฟ้าเข้ามาจำหน่ายในประเทศ ปี 2565-2566 ส่วนภาพรวมยอดผลิตรถยนต์ในช่วง 9 เดือนของปีนี้ (ม.ค.-ก.ย.2568) อยู่ที่ 1,075,801 คัน ลดลง 4.63%
ทั้งนี้ จะเห็นได้จากรถยนต์นั่งไฟฟ้า แบบแบตเตอรี่ (BEV) มี 6,375 คัน เพิ่มขึ้น 330.45% รถยนต์นั่งไฟฟ้าแบบปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) มี 3,474 คัน เพิ่มขึ้น 527.08% รถยนต์นั่งไฟฟ้า แบบไฮบริด (HEV) มี 17,863 คัน เพิ่มขึ้น 23.66%
อีกทั้งยอดผลิตรถกระบะดัดแปลง PPV เพื่อส่งออกและจำหน่ายในประเทศเพิ่มขึ้น จากการออกรุ่นใหม่ของบางบริษัท ส่งผลให้ยอดผลิตรถยนต์รุ่นนี้เติบโต 29.95%
โดยเป็นการเพิ่มขึ้นจากยอดผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศที่ 42,479 คัน เพิ่มขึ้น 22.73% และ 9 เดือนของปีนี้ อยู่ที่ 367,107 คัน เพิ่มขึ้น 3.75% สอดคล้องกับยอดขายรถยนต์ภายในประเทศอยู่ที่ 48,350 คัน เพิ่มขึ้น 23.82% และ 9 เดือนอยู่ที่ 477,969 คัน เพิ่มขึ้น 2.12%
เนื่องจากยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าที่ยังเติบโตดี เพราะหลายรุ่นมีราคาที่ถูกลงจนสามารถซื้อได้มากขึ้น รวมทั้งเทคโนโลยีที่ติดตั้งในรถยนต์ไฟฟ้าน่าสนใจมากขึ้น
ขณะที่ รถกระบะยังคงขายลดลง 4% จากการเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน เพราะหลักฐานการเงินอ่อนแอจากเศรษฐกิจในประเทศที่ขยายเติบโตในอัตราต่ำ ค่าครองชีพสูง และดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมยังคงติดลบ แรงงานในภาคอุตสาหกรรมมีรายได้ลดลงจึงขาดกำลังซื้อ ผู้ขายสินค้าอื่นๆ และอาหารรวมทั้งการท่องเที่ยวมีรายได้ลดลง
ในส่วนของยอดผลิตเพื่อส่งออกเดือนก.ย.อยู่ที่ 85,625 คัน ลดลง 2.33% ซึ่งภาพรวม 9 เดือนของปีนี้ อยู่ที่ 708,694 คัน ลดลง 8.46% ขณะที่ ยอดส่งออกอยู่ที่ 86,056 คัน เพิ่มขึ้น 7.23% จากการส่งออกรถกระบะเพิ่มขึ้น รวมทั้งรถกระบะดัดแปลง PPV ที่มีบางบริษัทออกรุ่นใหม่และส่งออกเป็นครั้งแรก
ส่วนรถยนต์นั่งไฟฟ้าและรถกระบะไฟฟ้าส่งออกเพิ่มขึ้น ในตลาดออสเตรเลีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา ยุโรป อเมริกากลางและอเมริกาใต้ แต่อย่างไรก็ตาม รถยนต์นั่งเครื่องยนต์สันดาปภายในส่งออกลดลง 16.97%