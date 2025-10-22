สสว.ร่วมกับ สถาบันอาหาร จัดงาน FARM EXPO 2025 นำทัพ 50 ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีขยายตลาด เพิ่มยอดขาย ผ่านโครงการ “SME ปัง ตังได้คืน”
น.ส.ปณิตา ชินวัตร รองผู้อำนวยการสำนักงาน รักษาการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่าได้ร่วมกับสถาบันอาหาร ดำเนินโครงการ “สนับสนุนผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (Business Development Service)” หรือ “SME ปัง ตังได้คืน” มีเป้าหมายเพิ่มบริการและการเข้าถึงผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้ได้รับการสนับสนุนมากขึ้น
โดยเน้น 3 ด้านหลัก คือ 1.การเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยให้มีโอกาสสูงขึ้น พร้อมกับเตรียมเปิดตัวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำในช่วงเร็ว ๆ นี้เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการต่อไป 2.การส่งเสริมช่องทางการจัดจำหน่าย
3.การลดต้นทุนธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการกว่า 50 ราย เข้าร่วมออกบูธ ภายในงาน “FARM EXPO 2025” ที่จัดขึ้น ณ Hall 5-9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี นับเป็นงานแสดงสินค้าเกษตรในร่มที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ
“สสว .ร่วมให้การสนับสนุนด้านเงินทุน ภายใต้โครงการ BDS กับผู้ประกอบการกว่า 50-80% เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการได้เปิดโอกาสทางธุรกิจ การขยายตลาด เพิ่มช่องทางจำหน่าย และสร้างยอดขายให้ผู้ประกอบการได้เติบโตดียิ่งขึ้นต่อไป และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ”
ด้านผู้ประกอบการในโครงการ BDS ต่างสะท้อนความประทับใจและผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ได้กลับมาอย่างชัดเจน โดยนายธนากร จิตตะมา ผู้ประกอบการจากบ้านไร่ภูตะวัน ฟาร์มเกษตรเชิงผสมผสาน จังหวัดยโสธร กล่าวว่า โครงการ BDS ช่วยสนับสนุนพื้นที่แสดงสินค้าที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย ทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จัก และเพิ่มยอดขายได้จริง
นายธนากร กล่าวเพิ่มเติมว่า ปีนี้ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นเครื่องดื่มสปาร์คกิ้งเมล่อนญี่ปุ่นที่ใช้เมล่อนชั้นดีมาแปรรูปเป็นเครื่องดื่ม และเป็นโอกาสดีที่ BDS ได้ช่วยสนับสนุนค่าบูธ ช่วยให้เราได้รับโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รับรู้เพิ่มมากขึ้น
ด้าน น.ส.รุ่งนภา ติยภิวัฒกุล เจ้าของแบรนด์ เดลี่ เอ็กซ์เตอร์ ผู้ผลิตโปรตีนไข่ขาวล้วน กล่าวว่า เป็นปีแรกที่มีโอกาสเข้าร่วมและได้รับสิทธิประโยชน์จากโครงการ BDS ช่วยลดต้นทุนการตลาด แบ่งเบาค่าใช้จ่ายและเปิดโอกาสให้เข้าถึงลูกค้าใหม่ๆ ได้มากขึ้น
นางสาว นวลพรรณ กิติราช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิเมทเทคโซลูชั่น จำกัด ผู้พัฒนาชุดตรวจสารพิษทางการเกษตรจากการดำเนินธุรกิจด้านไบโอเทค กล่าวว่า สสว. ช่วยให้เราได้พื้นที่เจรจาธุรกิจ พบลูกค้าใหม่และเข้าถึงกุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น ถือเป็นเวทีแมทชิ่งทางธุรกิจที่แท้จริง
นายเกรียงไกร ทองอยู่ ฝ่ายการตลาดมูร่าฟาร์ม ควายนมพันธุ์มูร่าห์รายแรกของไทย กล่าวว่า การร่วมงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการ BDS ส่งผลให้ยอดขายและภาพลักษณ์ดีขึ้น
นายนนทกร สารวงษ์ เจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท หลักชัย เบฟเวอเรฟ จำกัด ผู้ผลิตคาร์ฟจากส้มโอท้องถิ่น กล่าวว่า BDS ช่วยให้เราได้พบลูกค้าทั้งไทยและต่างชาติ ทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักกว้างขึ้น สอดคล้องกับ
นายณัฐ มั่นคง ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดสารพิษ สามชุก ตลาดร้อยปี กล่าวเสริมว่า โครงการ BDS เปิดโอกาสให้เราเข้าถึงตลาดใหม่ ช่วยให้เกิดช่องทางการตลาดใหม่ๆ มีพื้นที่ในการเข้าร่วมงานที่ดีมากๆ สามารถต่อยอดจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้ได้รับความสนใจจากห้างค้าปลีกชั้นนำที่ติดต่อสั่งสินค้าเพิ่มเติมได้เป็นอย่างมาก
สำหรับผู้ประกอบการที่ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถเข้าไปลงทะเบียนและสมัครขอใช้บริการได้ที่ https://bds.sme.go.th/