SiteMinder เผยการแข่งขันโรงแรมในไทยเดือดขึ้นอีก 167 แห่ง กว่า 40,000 ห้องจ่อเปิดใหม่ ขณะที่พบว่าอีเวนต์ระดับโลกอย่าง “ซีเกมส์ กรุงเทพฯ” ดันดีมานด์ห้องพุ่ง 16% แนะผู้ประกอบการรายเล็กเร่งใช้ AI พร้อมส่ง “Dynamic Revenue Plus” แพลตฟอร์มปรับราคา-บริหารรายได้แบบเรียลไทม์
นายแบรด ไฮนส์ รองประธานบริหารตลาดเอเชียแปซิฟิก บริษัท SiteMinder ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มด้านการจัดขายห้องพักและจัดการรายได้ของธุรกิจโรงแรม เปิดเผยว่าภาพรวมนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาไทยล่าสุดลดลง 7% โดยในกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักทั้งจีน มาเลเซีย และเกาหลีใต้ แต่ในขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย รัสเซีย ญี่ปุ่น อังกฤษ และอเมริกา กลับเติบโตขึ้น ซึ่งสะท้อนว่าตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติในไทยไม่ได้หายไป เพียงแต่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มนักท่องเที่ยว
ในขณะที่ข้อมูล ณ ไตรมาส 2 ปี 2568 พบว่าแนวโน้มการแข่งขันในธุรกิจโรงแรมในไทยจะรุนแรงขึ้นอีก จากโรงแรมใหม่ในไทยที่มีแผนจะเปิดให้บริการเพิ่มขึ้นในอนาคตอีก 167 โรงแรม โดยมีห้องพักรวมกว่า 43,000 ห้อง ดังนั้นการปรับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการโรงแรม รวมถึงการตั้งราคาขายเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการโรงแรมต้องให้ความสนใจ
ทั้งนี้จากการสำรวจในเดือนส.ค.ที่ผ่านมา ของ SiteMinder จากผู้ประกอบการโรงแรม 700 ราย ในตลาดจุดหมายปลายทางสำคัญจากทั่วโลก (รวม 67 รายในประเทศไทย) ได้ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการรายได้ของโรงแรม เทคโนโลยีที่นำมาใช้ และอุปสรรคที่อุตสาหกรรมกำลังเผชิญอยู่ ผลการวิจัยชี้ให้เห็นช่องว่างสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพบว่า 96% ของผู้ประกอบการโรงแรมในไทยเห็นว่ามีความต้อกงารเครื่องในการจัดการที่รวดเร็ว
โดยเฉพาะ การจัดการเรื่องการปรับราคาขาย การติดตามผลในการขายห้อง การที่ขายห้องพักในเว็บไซต์จองโรงแรมออนไลน์ หรือ OTA (Online Travel Agency) รวมถึง การทำส่วนลดพิเศษต่างๆ ตามเทศกาล
โดยกว่า ร้อยละ 55 ของผู้ประกอบการโรงแรมไทย มีความต้องการโซลูชัน AI (สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่ร้อยละ 49) และอีกร้อยละ 40 เปิดรับคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ในขณะที่โรงแรมหลายแห่งในไทยยังคงพึ่งพาการทำงานแบบเดิมที่ต้องใช้คน ทำให้การตอบสนองไม่ทันต่อความต้องการของตลาด เนื่องจากร้อยละ 25 ของผู้ประกอบการโรงแรมไทย ยังอัปเดตราคาเพียงเดือนละครั้งหรือน้อยกว่านั้น และอีกร้อยละ 30 ปรับราคาเป็นรายสัปดาห์ ทั้งที่สภาวะตลาดสามารถเปลี่ยนแปลงได้หลายครั้งต่อวัน
โดยมองว่าวิธีนี้ไม่สามารถใช้ได้ในยุคนี้อีกต่อไป ในเมื่อความต้องการในการท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไป พฤติกรรมของผู้เดินทางเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการปรับกลยุทธ์ด้านราคาในแบบเดิมๆ อาจทำให้สูญเสียโอกาสในการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะภาคท่องเที่ยวที่จะได้รับประโยชน์จากการจัดอีเว้นต์ใหญ่ ๆ ในระดับโลก ตัวอย่างเช่น ข้อมูลจาก SiteMinder พบว่า การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ที่กำลังจะมาถึงในกรุงเทพฯ ช่วงวันที่ 9-20 ธ.ค.นี้ กำลังกระตุ้นให้ยอดจองล่วงหน้าเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 16 และอัตราค่าห้องพักเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการสร้างรายได้สำหรับโรงแรมที่สามารถตอบสนองต่ออุปสงค์ที่เกิดจากงานอีเว้นต์ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
ทำให้ล่าสุด SiteMinder ได้เปิดตัว Dynamic Revenue Plus โซลูชันบริหารจัดการรายได้ที่เน้นการใช้งานบนมือถือ (Mobile-First) พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือกับ IDeaS เพื่อให้การบริหารจัดการรายได้ขั้นสูงเข้าถึงได้สำหรับโรงแรมทุกแห่งทั่วโลก โดยแพลตฟอร์มนี้จะให้ข้อมูลเชิงลึกของตลาดแบบเรียลไทม์ และช่วยให้โรงแรมสามารถดำเนินการปรับปรุงราคา การบริหารจัดการและการจัดจำหน่ายห้องพักได้อย่างทันท่วงที ผ่านคำแนะนำรายวันตามอีเว้นต์ที่เกิดขึ้นในประเทศ การเคลื่อนไหวของคู่แข่ง และรูปแบบความต้องการของตลาด
“โรงแรมไทยหลายแห่งในไทยยังไม่มีทีมบริหารจัดการรายได้โดยเฉพาะ และยังต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งจากงานอีเว้นต์ใหญ่ ๆ ไปจนถึงรูปแบบการเดินทางที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว Dynamic Revenue Plus จะเข้ามาสนับสนุนให้มีการนำการบริหารจัดการรายได้ไปใช้ในวงกว้างขึ้น ด้วยการรวมข้อมูลเชิงลึกของตลาดแบบเรียลไทม์เข้ากับการดำเนินการที่ทำได้ทันทีผ่านระบบที่เน้นการใช้งานบนมือถือได้อย่างสะดวกสบาย”
นายแบรด กล่าวและว่า ปัจจุบันโรงแรมไทยมีความสามารถในการแข่งขันกับโรงแรมขนาดใหญ่ โดยเฉพาะเชนโรงแรมระดับโลกได้ ซึ่ง Dynamic Revenue Plus จะมาตอบโจทย์ให้กับโรงแรมขนาดเล็ก หรือโรงแรมที่เจ้าของบริหารเอง (Independent Hote) ไม่ว่าจะเป็นบูติคโฮเต็ลในเชียงใหม่ หรือรีสอร์ตในภูเก็ต ก็สามารถเปลี่ยนจากการปฏิบัติงานแบบเดิมที่ต้องทำด้วยตัวเองหรือต้องใช้คน ไปสู่การเป็นผู้นำตลาดที่มีการปรับตัวได้อย่างทันท่วงที จากการมีเครื่องมือที่ช่วยให้เคลื่อนไหวได้รวดเร็วเท่ากับตลาดและสามารถสร้างรายได้สูงสุดได้เต็มศักยภาพ
โดย Dynamic Revenue Plus ขับเคลื่อนด้วยระบบนิเวศข้อมูลขนาดใหญ่ของ SiteMinder ซึ่งประมวลผลการจองโรงแรมได้กว่า 130 ล้านรายการต่อปี และได้รับการยกระดับด้วย SiteMinder iQ ซึ่งเป็นเครื่องมือ AI ของบริษัท แพลตฟอร์มนี้จะเปลี่ยนข้อมูลจำนวนมหาศาลให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้งานต่อได้จริง ซึ่งช่วยให้สามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดในทุกด้านของการบริหารจัดการรายได้