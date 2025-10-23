พาณิชย์เช็คบิล นอมินี เกาะพะงัน พบพิรุธ‘อสังหาฯ-ธุรกิจบัญชี’ใช้คนไทยถือหุ้นแทน
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 ต.ค.กรมฯ ได้ลงพื้นที่เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ร่วมกับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจค้นเป้าหมาย 4 จุด พบธุรกิจต้องสงสัยใช้คนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติ (นอมินี) ใน 2 กลุ่มธุรกิจ คือ 1.สำนักงานบัญชี เฟิร์สคอนซัลแทนส์ ยูนิเวอร์แซล เซอร์วิส (บริษัท เฟิร์ส คอนซัลแทนส์ 47 จำกัด) เจ้าของมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ใน 66 บริษัท โดยเป้าหมายทั้ง 3 จุด ที่ได้ลงพื้นที่มีความเชื่อมโยงกับเจ้าของสำนักงานบัญชีดังกล่าว พบว่า อาคารพาณิชย์ที่ลงตรวจเป็นที่ตั้งของนิติบุคคกว่า89 แห่ง โดยไม่ปรากฏการประกอบธุรกิจจริงในบางห้อง เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ตรวจยึดเอกสารและคอมพิวเตอร์เพื่อนำไปตรวจสอบว่ามีการใช้คนไทยเป็นนอมินีหรือไม่
2. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ตรวจโครงการศิธายา บีช ฟร้อนท์ วิลล่า พบเป็นวิลล่าหรู 8 หลัง เปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ เช่าคืนละ 13,000 บาท โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ได้เชิญผู้ดูแลโครงการและนักท่องเที่ยวต่างชาติ 6 ราย ไปสอบสวนเพิ่มเติม เบื้องต้นน่าสงสัยเกี่ยวกับการถือครองที่ดินมูลค่ากว่า 152 ล้านบาท โดยมีบริษัทนิติบุคคลสัญชาติไทย 2 แห่งถือครอง แต่มีผู้ถือหุ้นชาวอิสราเอล ในสัดส่วน 49% และต่อมามีการเพิ่มบริษัทที่เป็นชาวอิสราเอลเข้ามาซื้อหุ้นเพิ่มอีก 1 บริษัท อาจเข้าข่ายการซื้อขายเพื่อเลี่ยงภาษี และถือหุ้นอำพรางเข้าข่ายเป็นนอมินี
โดยช่วงเดือนก.ค. 2568 ที่ผ่านมา กรมฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบกลุ่มเป้าหมายในจ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีธุรกิจ กลุ่มเสี่ยงสูงเป็นอันดับ 2 ของประเทศ จากข้อมูลนิติบุคคลเป้าหมายทั่วประเทศจำนวน 7,096 ราย พบว่า มีนิติบุคคลที่จัดเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่ควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบในลำดับแรกคือ ผู้ถือหุ้นคนไทยจำนวน 5 ราย ที่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในหลายบริษัทรวม 256 บริษัท ตั้งอยู่ในพื้นที่อ.เกาะพะงัน รวมทั้งกรณีมีที่ตั้งสำนักงานซ้ำกันกว่า 100 บริษัท ซึ่งกรมได้เร่งสืบข้อมูลเชิงลึกต่อไป