พลังงาน จ่อเลิกชดเชยราคา เอทานอล-ไบโอดีเซล ตั้งแต่24 ก.ย.2569
รายงานข่าวแจ้งว่า ขณะนี้กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างพิจารณา มาตรการยกเลิกการชดเชยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2562 ที่กำหนดให้กองทุนต้องหยุดชดเชยราคาน้ำมันที่มีส่วนผสมจากพืชพลังงาน ทั้งน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ น้ำมันกลุ่มไบโอดีเซล ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย.2569 เป็นต้นไป หลังจากได้มีการยืดเวลาบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวมาแล้ว 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 2 ปี ตั้งแต่ปี 2565 พร้อมทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการเอทานอล ไบโอดีเซล รวมถึงเกษตรกรแล้ว ว่าไม่สามารถขอผ่อนผันได้อีก
โดยปัจจุบันไม่ได้มีการนำเงินเข้าไปชดเชยราคาน้ำมันทุกชนิด และปล่อยให้ราคาเป็นไปตามกลไกตลาด เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการและประชาชนได้ปรับตัว ก่อนที่กฎหมายดังกล่าวจะเริ่มมีผลบังคับใช้ปี 2569 นี้ เช่น ดีเซลได้เลิกชดเชยมาตั้งแต่วันที่ 6 ส.ค.2567 เนื่องจากราคาน้ำมันตลาดโลกลดลง ทำให้กองทุนหันมาเก็บเงินจากผู้ใช้น้ำมันดีเซลเข้ากองทุนแทน
ณ วันที่ 20 ต.ค.2568 กองทุนยังมีรายรับจากการเรียกเก็บเงินจากผู้ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 และ 91 อยู่ที่ 2.70 บาท/ลิตร น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 เก็บเข้ากองทุน 1.60 บาท/ลิตร น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 เก็บเข้ากองทุน 2.70 บาท/ลิตร และน้ำมันเบนซินออกเทน 95 เก็บเข้ากองทุน 9.30 บาท/ลิตร ส่วนกลุ่มดีเซล แบ่งเป็นน้ำมันดีเซล และไบโอดีเซล B20 เก็บเข้ากองทุน 1 บาท/ลิตร และดีเซลเกรดพรีเมียมเก็บเข้ากองทุน 2.50 บาท/ลิตร
ดังนั้นเมื่อถึงกำหนดวันที่ 24 ก.ย.2569 กระทรวงพลังงานจะไม่ขอขยายเวลาหรือแก้ไขกฎหมาย เพื่อนำเงินกลับมาชดเชยราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์และไบโอดีเซลอีกอย่างแน่นอน โดยยืนยันว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศแต่อย่างใด หากราคาน้ำมันโลกผันผวนหนัก จนส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพราคาน้ำมันในประเทศ จนเข้าข่ายวิกฤตราคาพลังงานอีก กองทุนสามารถนำเงินกองทุนมาพยุงราคาน้ำมันในประเทศได้