กอช. จับมือ พันธมิตร ขยายช่องทางจำหน่าย “หวยเกษียณ”ครอบคลุมทั่วประเทศ
นายเศรษฐจักร ลียากาศ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า เมื่อวันที่ 22 ต.ค. ที่ผ่านมา กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวความร่วมมือระหว่าง กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) กับหน่วยงาน เพื่อขยายช่องทางการจำหน่าย และชำระเงิน สลาก กอช. ยกระดับการออมของคนไทยเข้าสู่โลกดิจิทัล และจุดจำหน่าย ครอบคลุมทุกช่องทาง ให้เป็นเรื่องง่าย ปลอดภัย สนุก และลุ้นรางวัลใหญ่ 1 ล้านบาททุกสัปดาห์
จากข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย ชี้ว่า คนไทยออมเงินเฉลี่ยเพียง 8% – 10% ของรายได้ ซึ่งจากคำแนะนำของธนาคาร แห่งประเทศไทย ควรออม 20% – 25% นอกจากนี้ กว่า 88% ของประชากรไทยมีเงินฝากไม่ถึง 50,000 บาท ส่วนหนึ่งเพราะรายได้แทบทั้งหมดถูกใช้จ่ายไปกับค่าใช้จ่ายที่จำเป็น นี่คือปัญหาที่น่ากังวล และต้องการนวัตกรรมใหม่ๆ มาแก้ไขอย่างเร่งด่วน นอกจากนี้ คนไทยจำนวนมากชอบเสี่ยงโชค และมีความคุ้นเคยกับการซื้อสลาก ดังนั้น การผลักดันโครงการ “สลาก กอช.” ของกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จึงเป็นทางเลือกสำคัญที่มุ่งหวังให้เป็น “สะพานเชื่อมระหว่างการลุ้นรางวัลและการสร้างเงินออม” เปลี่ยนมุมมองการออมไม่ใช่ภาระ แต่คือการลงทุนเพื่ออนาคต ภายใต้แนวคิด “ศุกร์ได้ลุ้น – สุขได้ออม” โดยเงินทุกบาทที่ซื้อสลาก จะถูกเก็บเป็นเงินออมทั้งหมด
โดยความร่วมมือในครั้งนี้ มีหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมมากมาย ขณะนี้มีธนาคารเข้าร่วมทั้งหมด 2 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารทหารไทยธนชาต รวมถึงพันธมิตรจากภาคเอกชน และภาครัฐอื่นๆ เช่น DGA, ไปรษณีย์ไทย, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, บิ๊กซี, โลตัส, และตู้บุญเติม ด้วยช่องทางที่หลากหลายนี้เอง ผมมั่นใจว่าการออมของประชาชน จะเข้าถึงง่าย สะดวกสบาย และมีความทันสมัย และผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในอนาคตจะมีพันธมิตรมาเข้าร่วมเพิ่มเติม เพื่อขยายโอกาสดังกล่าวให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นไปอีก
นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) กล่าวว่า วันนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งของ กอช. ในการขับเคลื่อนภารกิจเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงทางการเงินให้แก่ประชาชนทุกคน นอกเหนือจาก การออมภาคสมัครใจ กับ กอช. รัฐจัดให้กับแรงงานนอกระบบ ซึ่งไม่มีสวัสดิการอื่นใดรองรับให้มีบำเหน็จบำนาญในยามเกษียณ โดยประชาชนชาวไทยที่อายุ 15-60 ปี ประกอบอาชีพอิสระ สามารถออมเงินได้เริ่มต้นเพียง 50 บาทต่อครั้ง สูงสุด 30,000 บาทต่อปี รับเงินสมทบเพิ่มจากภาครัฐในเดือนถัดไป สูงสุด 100 % ตามช่วงอายุ ไม่เกิน 1,800 บาทต่อปี
ในปัจจุบัน ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเต็มรูปแบบ กอช. ตระหนักดีว่า การออมถือเป็นรากฐานสำคัญของความมั่นคงในชีวิต โดยเฉพาะในช่วงวัยเกษียณ เมื่อรายได้ลดลง แต่รายจ่ายก็ยังคงอยู่ กอช. จึงเร่งผลักดันนโยบาย เพื่อเป็นการเติมเต็มด้านการออมของคนไทย และสร้างแรงจูงให้เริ่มต้นออมอย่างต่อเนื่อง จึงได้พัฒนานวัตกรรมการออมรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า “สลาก กอช.” เพื่อให้คนไทยทุกกลุ่มอาชีพเข้าถึงโอกาสในการออมเงินได้ง่าย สนุก และน่าสนใจ
“สลาก กอช.” เป็นสลากขูดดิจิทัลที่ผสมผสานการออมเข้ากับการลุ้นรางวัล ภายใต้แนวคิด “ลุ้นโชคเงินไม่หาย เงินทุกบาทกลายเป็นเงินออม” เปิดโอกาสให้คนไทยทุกกลุ่ม อายุ 15 ปีขึ้นไป ได้ลุ้นรางวัลและออมเงิน ไปพร้อมกัน จำหน่ายใบละ 50 บาท ซื้อได้สูงสุด 3,000 บาท หรือ 60 ใบต่อเดือน ออกรางวัลทุกวันศุกร์ เวลา 17.00 น. รางวัลแบ่งเป็น รางวัลที่ 1 มูลค่า 1 ล้านบาท จำนวน 5 รางวัล และ รางวัลที่ 2 มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 10,000 รางวัล สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป สามารถซื้อได้โดยต้องออมไว้อย่างน้อย 5 ปี และสามารถ ซื้อได้ไม่จำกัดรอบ หากผู้ซื้อเสียชีวิต เงินออมทั้งหมดจะตกสู่ทายาทตามกฎหมายหรือบุคคลที่ผู้ซื้อระบุไว้
สำหรับร่างพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ที่ผ่านการเห็นชอบจากวุฒิสภา มาแล้วนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างนายกรัฐมนตรี นำขึ้นทูลเกล้าฯ ซึ่งกฎหมายจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 60 วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในระหว่างนี้ กอช. ได้นำเสนอร่างกฎกระทรวง เกี่ยวกับรายละเอียดรูปแบบการออกรางวัลให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้พิจารณา เพื่อนำเข้าคณะรัฐมนตรีต่อไป
หลังจากกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้ว ผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนและซื้อสลากผ่านแอป “กอช.” รวมถีงเครือข่ายพันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการกับ กอช. การลงทะเบียนทำได้ง่าย เพียงใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และเลขหลังบัตรประชาชน สำหรับการรับเงินรางวัล ผู้ที่ถูกรางวัลจำเป็นต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์กับธนาคารที่ใช้บริการ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการโอนเงินรางวัล
โดยความร่วมมือในครั้งนี้ประกอบด้วย หน่วยงานพันธมิตรที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกมิติของ การให้บริการ ได้แก่
1) บริการช่องทางจำหน่าย และชำระเงิน สลาก กอช. ผ่านสถาบันการเงิน เพื่อให้ผู้ซื้อสลาก สามารถซื้อ และชำระเงินได้ง่าย สะดวกยิ่งขึ้น ประกอบไปด้วย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โดยนายสุปรีชา ลิมปิกาญจนโกวิท รองผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่า ธนาคารกสิกรไทย มีความยินดีที่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสลาก กอช. เราเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมการออมของคนไทยอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของธนาคารที่มุ่งมั่นส่งเสริมให้คนไทยจัดการการเงินได้ดีขึ้น นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่มั่นคง โดยธนาคารกสิกรไทยจะเป็นทั้งช่องทางขายสลาก กอช. บน K PLUS เริ่มตั้งแต่การลงทะเบียน การซื้อสลาก กอช. ตรวจผลรางวัล ตรวจสอบประวัติการซื้อสลาก ตรวจสอบเงินออมสะสม ครบจบในแอปพลิเคชันเดียว
รวมทั้งเป็นช่องทางชำระเงินค่าซื้อสลาก กอช. ผ่านแอปพลิเคชัน กอช. ที่ผู้ซื้อสลากผ่านแอป กอช. สามารถเลือกชำระเงินได้สะดวกผ่าน K PLUS หรือชำระเงินด้วยการสแกน QR Code นอกจากนี้ยังเป็นช่องทางจ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้ถูกสลาก กอช. ผ่านระบบพร้อมเพย์ ที่มีความปลอดภัยในระบบสากล พร้อมอำนวยความสะดวกในการดำเนินการหักภาษีและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้แก่กรมสรรพากร หรือ “E-WHT” ซึ่งช่วยลดขั้นตอนการนำส่งภาษีและสามารถตรวจสอบได้อีกด้วย
ธนาคารทหารไทยธนชาต (ทีทีบี) โดย นางสาวกนกวรรณ เพชรพิสิฐโชติ ประธานกลุ่มบริหารผลิตภัณฑ์ธุรกรรมธนาคารและความมั่งคั่งทางการเงิน กล่าวว่า การส่งเสริมการออมให้แก่ประชาชน เพื่อการดำรงชีพในยามเกษียณ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของทีทีบี ที่มุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิตทางการเงินของ คนไทยให้ดีขึ้น (Financial Well-being) อย่างยั่งยืน ทีทีบีในฐานะธนาคารพาณิชย์ที่มีความสำคัญเชิงระบบต่อประเทศ มีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และพัฒนาโซลูชันทางการเงินที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในแต่ละช่วงชีวิตอย่างแท้จริง
โดยเฉพาะการนำช่องทางดิจิทัลแบงก์กิ้งผ่านแอปพลิเคชัน “ทีทีบี ทัช” มาใช้ในการเพิ่มการเข้าถึงลูกค้ารายย่อยจำนวนหลายล้านคนของธนาคาร ถือเป็นการนำเสนอทางเลือกใหม่ที่ผสานนวัตกรรมเข้ากับการออม เปลี่ยนจากพฤติกรรมการลุ้นโชค มาเป็นการลุ้นโชคที่มีเป้าหมายเพื่อการออมในระยะยาว เงินที่ใช้ซื้อ “สลาก กอช.” จะกลายเป็นเงินออมเพื่อใช้หลังเกษียณ ซึ่งถือเป็นการเดินหน้าพัฒนาและยกระดับบริการด้านการออมอย่างแท้จริง และสอดคล้องกับปรัชญา Make REAL Change ของทีทีบี ที่มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในสังคมไทย
2) บริการช่องทางการจำหน่ายสลาก กอช. ดิจิทัล ผ่านแอป “ทางรัฐ” นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวว่า “DGA มีความยินดี อย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “สลาก กอช.” ในครั้งนี้ โดยเปิดเป็นอีกหนึ่งช่องทางการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ซึ่งถือเป็น “Super App ของภาครัฐ” ปัจจุบัน แอปฯ “ทางรัฐ” มียอดดาวน์โหลดแล้วกว่า 44 ล้านครั้ง และได้พิสูจน์ความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์การลงทะเบียนจากประชาชนจำนวนมาก ผ่านโครงการสำคัญของภาครัฐหลายโครงการ DGA จึงมั่นใจว่า การลงทะเบียน “สลาก กอช.”
ในครั้งนี้ จะสามารถรองรับการเข้ามาใช้งานของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งขอให้ประชาชนมั่นในความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล DGA มีมาตรการพิสูจน์และยืนยันตัวตนในระดับที่มีความน่าเชื่อถือสูงเทียบเท่ามาตรฐานของสถาบันการเงินที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และจะขอเชิญชวนประชาชนที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดแอปฯ “ทางรัฐ” สามารถดาวน์โหลดและยืนยันตัวตนผ่านแอปฯ “ทางรัฐ” ได้เลย และอยากให้ดำเนินการให้เรียบร้อยล่วงหน้า เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน “สลาก กอช.” เมื่อถึงวันเปิดระบบ”
3) และพิเศษสุดๆ บริการสำหรับผู้ที่เข้าไม่ถึงระบบออนไลน์ ทาง กอช. เตรียมความพร้อมในการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่าย ที่พร้อมเปิดจุดจำหน่าย สลาก กอช. โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียน และซื้อ สลาก กอช. ได้ที่ ไปรษณีย์ไทย 1,250 สาขา เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำนวนกว่า 15,500 สาขา บิ๊กซี จำนวนกว่า 1,600 สาขา โลตัส ประมาณ 2,500 สาขา รวมถึงตู้บุญเติม จำนวนกว่า 100,000 ตู้ และตู้เต่าบิน 7,500 ตู้ ทั่วประเทศ
นายวรวิทย์ สุขสาสนี ผู้จัดการฝ่ายการขายและการตลาดบริการไปรษณีย์ กล่าวว่า “ไปรษณีย์ไทยมีความยินดีที่ได้ร่วมเป็นหนึ่งในพันธมิตรสำคัญของ กอช. ในการขยายช่องทางการจำหน่ายและชำระเงิน “สลาก กอช.” ผ่านเครือข่ายไปรษณีย์ทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นการยกระดับบริการด้านการออมให้เข้าถึงประชาชนได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ซึ่งสะท้อนบทบาทของไปรษณีย์ไทยในฐานะหน่วยงานขนส่งหลักแห่งชาติ พร้อมเชื่อมโยงบริการภาครัฐสู่ชุมชน โดยเฉพาะบริการที่ช่วยส่งเสริมวินัยทางการเงิน และสร้างความมั่นคงในระยะยาวให้กับ คนไทยทุกกลุ่มอาชีพ เราเชื่อมั่นว่าการร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยให้การออมกลายเป็นเรื่องใกล้ตัวมากขึ้น และเป็น อีกหนึ่งก้าวสำคัญของการขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืน”
นางภัททิยา ภาชนะทิพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด เปิดเผยว่า ปัจจุบันเคาน์เตอร์เซอร์วิส เป็นหนึ่งในช่องทางในการรับสมัครและนำส่งเงินออมให้กับสมาชิก กอช. โดยล่าสุดบริษัทฯ ได้ต่อยอดบริการให้ครอบคลุมด้วยการเปิดให้บริการ เปิดบัญชีสลาก กอช. และ ซื้อสลาก กอช. ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ณ ร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศ รวมถึงช่องทางออนไลน์ ทั้งผ่าน 7-Eleven Application และ Counter Service Application
“บริการใหม่นี้มีเป้าหมายเพิ่มโอกาสในการออมของประชาชนให้สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ผ่านเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การใช้งานในปัจจุบัน และช่วยให้การออมควบคู่กับโอกาสลุ้นรางวัลเป็นเรื่องที่ง่ายและใกล้ตัวมากขึ้น” ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบการออมอย่างเต็มรูปแบบ บริษัทฯ ยังได้ร่วมสนับสนุนโปรโมชั่นพิเศษ เมื่อซื้อสลาก กอช. ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทั้งที่ร้าน 7-Eleven หรือช่องทางแอปพลิเคชัน ในทุกๆ รายการ จะได้รับคูปองส่วนลดสินค้าในร้าน 7-Eleven เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและลดค่าครองชีพให้กับประชาชน
นางปวีณรัช นุตสติ รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการเงิน กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี กล่าวว่า ในนามของพันธมิตรผู้ร่วมจำหน่ายสลาก กอช. เรารู้สึกยินดีและภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขยายช่องทางการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ดี ๆ ของ กอช. ซึ่งเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการออมของคนไทยให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
เรามุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการออมในรูปแบบใหม่ ที่ไม่เพียงสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคต แต่ยังเติมความสนุกให้กับการออมในทุกวันศุกร์ ภายใต้แนวคิด ‘ศุกร์ได้ลุ้น สุขได้ออม’
ขอขอบคุณ กอช. ที่เปิดโอกาสให้เราได้มีส่วนร่วมในภารกิจสำคัญนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยให้คนไทยทุกกลุ่ม เข้าถึงการออมได้ง่าย สะดวก และมั่นใจ เพื่อก้าวสู่ชีวิตหลังเกษียณอย่างมั่นคงร่วมกัน
นางสาววิณัฎฐา นิภาวงษ์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายธุรกิจบริการ กล่าวว่า โลตัสและโลตัส โกเฟรช ภายใต้ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของช่องทางการจำหน่าย “สลากสะสมทรัพย์ เพื่อเงินออมยามเกษียณ” เพื่อร่วมสนับสนุนภารกิจสำคัญของภาครัฐในการส่งเสริมวัฒนธรรมการออมของคนไทย ลูกค้าสามารถทำการซื้อฉลากได้ทุกเคาน์เตอร์แคชเชียร์รับชำระเงิน ที่มีอยู่กว่า 10,000 แคชเชียร์ จากกว่า 2,500 สาขาทั่วประเทศ
นายณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทต้องขอขอบคุณ กอช. ที่เปิดโอกาสให้ “ตู้บุญเติม และตู้เต่าบิน” ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมการออม ถือเป็นการต่อยอดจากบริการส่งเงินสะสมเข้า กอช. ที่ดำเนินการอยู่ โดยเชื่อมั่นว่าจะช่วยกระตุ้นให้ประชาชนใส่ใจการออมมากขึ้น ผ่านบริการที่สะดวก เข้าถึงง่าย และครบวงจรของตู้บุญเติม ที่วันนี้ไม่เพียงเป็น ตู้บริการอัตโนมัติเท่านั้น แต่ยังเป็น ‘ศูนย์กลางบริการของชุมชน’ ที่ปัจจุบันยังมีผู้ใช้งานสม่ำเสมอกว่า 13 ล้านคนทั่วประเทศ สำหรับโครงการ “สลาก กอช.” ที่ตู้บุญเติม และตู้เต่าบิน” สามารถดำเนินการได้ครบทุกขั้นตอน ตั้งแต่เปิดบัญชี ซื้อสลาก และตรวจผลรางวัลได้แบบ Real–time ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านตู้บุญเติม 100,000 ตู้ และตู้ เต่าบิน 7,500 ตู้ ในทุกจังหวัด ทุกอำเภอ ทุกตำบลทั่วประเทศ โดยมีระบบยืนยันข้อมูลและ SMS แจ้งเตือน เพื่อให้ ทุกขั้นตอนมีความโปร่งใส ปลอดภัย และสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้อย่างมั่นใจในทุกการใช้งาน