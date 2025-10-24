รัฐบาล หนุนโซลาร์ชุมชน ลดค่าไฟ 40-80 สตางค์ เข้าครม. 28 ต.ค. กระทรวงพลังงาน แย้มจ่อลดค่าไฟงวดม.ค.-เม.ย.69 จาก 3.94 บาท ย้ำสหรัฐคว่ำบาตรรัสเซียไม่กระทบ เดินหน้าตรึงดีเซลต่อเนื่อง
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 24 ต.ค.2568 ที่ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รมว.พลังงาน เข้าพบหารือกับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ถึง“โครงการไฟฟ้าชุมชน ลดค่าไฟให้ประชาชน”
จากนั้นเวลา 11.55 น. นายอนุทิน แถลงภายหล้งการหารือนโยบาย Quick big win ด้านพลังงานว่า รัฐบาลเร่งขับเคลื่อนนโยบาย Quick big win ด้านพลังงาน โดยจะเร่งผลักดันโครงการที่เป็นประโยชน์กับประชาชน โดยเฉพาะโครงการที่ช่วยลดค่าไฟให้กับประชาชนทั่วประเทศได้ โดยจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันที่ 28 ต.ค.นี้ พิจารณาเห็นชอบต่อไป
นายอรรถพล กล่าวว่า โครงการที่จะนำเข้าสู่การพิจารณาใน ครม. 2 โครงการ ประกอบด้วย 1.โครงการโซลาร์ฟาร์มชุมชน เป้าหมายรวม 1,500 เมกะวัตต์ โดยให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสูงถึง 30,000 ล้านบาท สร้างงานกว่า 1,700 ตำแหน่ง และขายไฟฟ้าให้ชุมชนใกล้เคียงผ่านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ด้วยราคาส่วนลดประมาณ 40-80 สตางค์ต่อหน่วย ครอบคลุม 1.2 ล้านครัวเรือน ทั้งยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ได้เกือบ 1 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี
2.โครงการโซลาร์สูบน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อช่วยให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เตรียมดำเนินการทั้งหมด 1,200 ระบบ ใช้เม็ดเงินลงทุนกว่า 12,000 ล้านบาท ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 5,800 บาทต่อไร่ต่อปี จำนวน 200 จุด ประปา 5,000 แห่ง ครอบคลุม 700,000 กว่าครัวเรือน ลดการปล่อย CO2 ประมาณ 300,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี
กฟภ. จะรับซื้อไฟฟ้าจากโซลาร์ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ แล้วชุมชนนั้นจะได้รับส่วนลดค่าไฟ 40-80 สตางค์/หน่วย จากปัจจุบันอยู่ที่ 3.94 บาท/หน่วย เหลือ 3.54-3.14บาท/หน่วย
“ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาต้นทุนเชื้อเพลิงค่าไฟงวดใหม่ เดือนม.ค.-เม.ย.2569 ซึ่งเบื้องต้นยืนยันว่าจะไม่ให้สูงกว่างวดปัจจุบันที่ 3.94 บาท/หน่วยแน่นอน และจะพยายามหาทางกลับลด แต่จะลดได้มากกว่าปัจจุบันหรือไม่ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ที่นำมาประกอบการพิจารณา” รมว.พลังงาน กล่าว
ส่วนที่รัฐบาลสหรัฐขึ้นบัญชีดำบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ของรัสเซีย ได้แก่ Rosneft PJSC และ Lukoil PJSC นั้น จากการตรวจสอบยืนยันไม่มีบริษัทเอกชนไทยซื้อขายน้ำมันกับทั้ง 2 บริษัท จึงไม่น่าส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันในประเทศ
ส่วนทิศทางราคาน้ำมันตลาดโลกในช่วงนี้ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยระยะสั้น โดยกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และโอเปกพลัส ยังเพิ่มกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง ยืนยันว่าจะไม่มีการปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศ โดยรัฐบาลยังมีนโยบายตรึงราคาน้ำมันดีเซลผ่านกลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง