อรรถพล ยันราคาน้ำมันไทยไม่แพง หลังสหรัฐคว่ำบาตร 2 บริษัทน้ำมันรัสเซีย
นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลสหรัฐขึ้นบัญชีดำบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ของรัสเซีย ได้แก่ Rosneft PJSC และ Lukoil PJSC นั้น จากการตรวจสอบยืนยันไม่มีบริษัทเอกชนไทยซื้อขายน้ำมันกับทั้งสองบริษัท จึงไม่น่าส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันในประเทศ ส่วนทิศทางราคาน้ำมันตลาดโลกในช่วงนี้ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยระยะสั้น โดยกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (OPEC) และ OPEC+ ยังเพิ่มกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งยืนยันว่าจะไม่มีการปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศ โดยรัฐบาลยังมี
นโยบายตรึงราคาน้ำมันดีเซลในกรอบ 32 บาทต่อลิตรผ่านกลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง“ราคาที่พุ่งสูงขึ้นตอนนี้มองว่าเป็นการปรับขึ้นสูงชั่วคราว แต่ในระยะกลางถึงยาว กลุ่ม OPEC และ OPEC+ ยังคงเพิ่มกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง ทำให้ซัพพลายน้ำมันไม่ได้ขาด จึงคาดว่าราคาน้ำมันคงไม่สูงขึ้นไปมากกว่าปัจจุบันมากนัก” นายอรรถพล กล่าว
ทั้งนี้ ปัจจุบันกองทุนน้ำมันฯติดลบอยู่ประมาณ 14,000 กว่าล้านบาท ปรับตัวดีขึ้นจากในอดีตที่เคยติดลบกว่าแสนล้านบาท ซึ่งในส่วนของบัญชีน้ำมันกองทุนยังคงเป็นบวกและพอเพียงในการช่วยตรึงราคาดีเซลได้ และเชื่อว่ากองทุนน้ำมันน่าจะสามารถจัดการได้