ศุภจี นำอาเซียน เร่งลงนามข้อตกลงเศรษฐกิจดิจิทัล ดันภูมิภาคโต30%

24ต.ค.2568 นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นัดพิเศษ เรื่องการเจรจากรอบความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียน (Special ASEAN Economic Community Council on ASEAN Digital Economy Framework Agreement) ครั้งที่ 2 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในห้วงการประชุมผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 47 เพื่อเดินหน้าผลักดันนโยบาย Quick Big Win โดยยกระดับสภาพแวดล้อมด้านดิจิทัลสำหรับภูมิภาคอาเซียน

โดยนางศุภจีแสดงบทบาทนำในการประชุมในการยกระดับสภาพแวดล้อมด้านดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียน โดยมีวาระสำคัญ คือการผลักดันการเจรจาความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียน (DEFA) ซึ่งไทยในฐานะประธานคณะเจรจา ได้ขับเคลื่อนให้เกิดข้อสรุปที่เป็นรูปธรรมอย่างมีนัยสำคัญ พร้อมเสนอให้ที่ประชุมตัดสินใจประเด็นคงค้างในระดับนโยบาย และกำหนดกรอบเวลาเพื่อเร่งรัดการเจรจาให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสแรกของปีหน้า ก่อนลงนามข้อตกลงอย่างเป็นทางการในปี 2569 ที่ประเทศฟิลิปปินส์

นางศุภจี กล่าวว่า ความตกลง DEFA จะเป็นกรอบความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลที่ทันสมัย ครอบคลุม และรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นความสามารถในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอย่างไร้รอยต่อ (interoperability) และสร้างความเข้ากันได้ระหว่างระบบต่าง ๆ (compatibility) เพื่ออำนวยความสะดวกและลดต้นทุนสำหรับการค้าและการลงทุน นอกจากนี้ DEFA ยังมุ่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความยืดหยุ่น (resilience) ให้กับเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาค พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้าถึงตลาดภูมิภาคได้อย่างเท่าเทียมและแข่งขันได้มากขึ้น”

การบรรลุข้อตกลง DEFA คาดว่าจะช่วยเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจอาเซียนอย่างมีนัยสำคัญ โดยเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคมีโอกาสเติบโตเกือบ 30% คิดเป็นมูลค่ากว่า 2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2573 พร้อมยกระดับอาเซียนสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลที่เชื่อมโยง ครอบคลุม และยั่งยืนในเวทีโลก

ทั้งนี้ การจัดทำ DEFA เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของแผนงานบันดาร์เสรีเบกาวัน (Bandar Seri Begawan Roadmap: BSBR) เพื่อผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียนให้เป็นรูปธรรม สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหลังปี 2568 (AEC Post-2025 Vision) และสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิด-19 โดยอาเซียนได้เริ่มการเจรจา DEFA มาตั้งแต่ปี 2566

