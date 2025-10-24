AIS 3BB อัดแคมเปญ “ดูถูก ไม่ดูเถื่อน”บอลพรีเมียร์ลีก มอบโปรดูฟรี 3 ด.
AIS 3BB FIBRE 3 เดินหน้ารณรงค์สร้างสังคมเชียร์ฟุตบอลอย่างถูกลิขสิทธิ์และสร้างสรรค์ ภายใต้แคมเปญ “ดูถูก ไม่ดูเถื่อน” เชิญชวนผู้ประกอบการร้านอาหาร ผับ บาร์ และโรงแรมทั่วประเทศ เปิดให้ชมการถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอย่างถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมจัดโปรโมชันพิเศษ ดูฟรี 3 เดือน เมื่อสมัครแพ็กเกจ PLAY SPORTS For Commercial กับ AIS 3BB FIBRE3 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2568 โดยมุ่งส่งเสริมให้ความรู้เรื่องความเสี่ยงจากการถ่ายทอดเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งอาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายลิขสิทธิ์ พร้อมจับมือบริษัท ทริปเปิล ซี 2025 จำกัด ซึ่งได้รับสิทธิ์จากเจ้าของลิขสิทธิ์ฟุตบอล เพื่อร่วมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ผู้ประกอบการทั่วประเทศ
โดยแพ็กเกจ PLAY SPORTS For Commercial ออกแบบมาเฉพาะสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ ครอบคลุมทุกประเภทกิจการ ตั้งแต่ร้านอาหารขนาดเล็ก ผับ บาร์ ไปจนถึงโรงแรมขนาดใหญ่ ถ่ายทอดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครบทุกแมตช์ พร้อมรายการ FA CUP และคอนเทนต์บันเทิงระดับพรีเมียม ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจาก AIS 3BB FIBRE3 ที่ให้ภาพคมชัดระดับ HD เสียงกระหึ่ม ลื่นไหลไม่มีสะดุด เติมเต็มบรรยากาศความสนุกให้ลูกค้าเชียร์กระหึ่มร้านอย่างเต็มอรรถรส โดยเดือนที่ 4–12 คิดค่าบริการเพียง 2,000 บาทต่อเดือน เดือนเท่านั้น
ผู้สมัครแพ็กเกจจะได้รับ ใบรับรองสิทธิ์การถ่ายทอดเชิงพาณิชย์จากเอไอเอส เพื่อยืนยันการได้รับสิทธิ์อย่างถูกต้องตามลิขสิทธิ์ และสามารถนำไปแสดงในสถานประกอบการเพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้า ทั้งยังช่วยป้องกันความเสี่ยงทางกฎหมายจากการนำแพ็กเกจที่ให้บริการสำหรับบุคคลทั่วไปมาใช้ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงในการละเมิดลิขสิทธิ์และมีความผิดตามกฎหมาย