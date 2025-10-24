ระหว่างวันที่ 24-26 ก.ย.2568 ที่ผ่านมา สมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยว ได้นำคณะสื่อมวลชนจากประเทศไทย เดินทางไปยังไต้หวัน เพื่อร่วมงานส่งเสริมการขายนำเที่ยว AAT Road Show To Taiwan 2025 โดยเมื่อวันที่ 25 ก.ย.2568 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอตต้า) จัดมหกรรม Road Show to Taiwan 2025 เปิดพื้นที่เจรจาธุรกิจด้านการท่องเที่ยวพาผู้ประกอบการไทยกว่า 47 ราย จัดงานแสดงสินค้าด้านการท่องเที่ยว ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ โฮเทล โดยมีผู้ประกอบการชาวไต้หวันเข้าร่วมงานกว่า 240 ราย
นายศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร นายกกิตติมศักดิ์ และประธานที่ปรึกษาอาวุโสสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอตต้า) กล่าวว่า ตั้งเป้าตัวเลขของนักท่องเที่ยวไต้หวันให้ถึง 1 ล้านคนภายในปีนี้ แม้ยอดนักท่องเที่ยวไต้หวันที่เข้าไทยจะยังสู้ปีที่ผ่านมาไม่ได้ก็ตาม
โดยสถานการณ์นักท่องเที่ยวไต้หวันเข้าไทยในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-31 ส.ค. มีนักท่องเที่ยวอยู่ที่ 672,067 คน ไต้หวันจัดอยู่ในอันดับที่ 9 ของตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยสูงสุดช่วง 8 เดือนแรกของปี 2568
พร้อมกับมีความมุ่งหวังว่าการจัดมหกรรม Road Show to Taiwan 2025 ครั้งนี้จะกระตุ้นการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวไต้หวันได้สัมผัสแหล่งท่องเที่ยวใหม่สินค้าใหม่ โดยสร้างความเชื่อมั่น และ ความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย เพื่อให้เป้าหมายแตะ 1 ล้านในปีนี้
น.ส.สาริมา จินดามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวงาน Road Show to Taiwan 2025 ว่า ไต้หวันเป็นแหล่งตลาดที่สำคัญของไทย นักท่องเที่ยวไต้หวันที่เดินทางมาไทยจะได้รับการต้อนรับที่อบอุ่น ได้สัมผัสกับวัฒนธรรมไทย และสถานที่ที่สวยงาม โดยเฉพาะในช่วงสิ้นปีของไทยจะมีเทศกาลที่สวยงาม และน่าสนใจ
“ไต้หวันเป็นแหล่งตลาดที่สำคัญที่สุดของเรา นักท่องเที่ยวที่มาไทยจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น ได้สัมผัสวัฒนธรรมไทยอย่างแท้จริง รวมถึงไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวที่รองรับทั้งกลุ่มท่องเที่ยวแบบครอบครัว และการท่องเที่ยวแบบอิสระ การจัด Road Show to Taiwan 2025 ในครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับผู้ประกอบการทั้งไทยและไต้หวัน โดยเฉพาะช่วงเดือนพ.ย.ซึ่งประเทศไทยจะมีเทศกาลที่หลากหลาย”
นายอดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์ เลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอตต้า) กล่าวในงานสัมมนาหัวข้อ เที่ยวไทยอุ่นใจได้ กับ Trusted Thailand โดยเน้นเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลัก การสร้างความเชื่อมั่นในการเที่ยวประเทศไทย ผ่าน 4 หัวใจหลักของ Trusted Thailand เพื่อทำให้นักท่องเที่ยวมั่นใจในการมาเที่ยวไทย ประกอบไปด้วย 1.การรักษาความปลอดภัยทั่วไป 2.การสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ 3.การชำระเงินที่ปลอดภัย และ 4.ความปลอดภัยในการเดินทาง
สำหรับนักท่องเที่ยวไต้หวันมีไลฟ์สไตล์ และความชอบคล้ายกันกับคนไทย เช่น การไปเที่ยวคาเฟ่ หรือร้านกาแฟเพื่อถ่ายรูป โดยเฉพาะกับนักท่องเที่ยวเจนซี (Gen Z) ชอบอยู่เมืองใหญ่เป็นหลัก เช่นกรุงเทพฯ และเชียงใหม่ เนื่องจากมีสายการบินบินตรงถึงที่หมาย
ส่วนนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการเดินทางไกลจะเป็นกลุ่มครอบครัว และเดินทางท่องเที่ยวกับบริษัท หากเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุด สถานที่ที่นิยมไปคือทะเลของไทย เช่น ระยอง พัทยา ภูเก็ต สำหรับ เชียงใหม่เองจะเน้นการท่องเที่ยวแบบค่อยเป็นค่อยไป หรือที่เรียกว่าสโลว์ไลฟ์ เพื่อดื่มด่ำกับวัฒนธรรม
“เป้าหมายนักท่องเที่ยวไต้หวัน 1 ล้านคน มีโอกาสทำได้คิดว่าช่วง 3 เดือนหลังก็เริ่มจะดีขึ้น เพราะตอนนี้คนไต้หวันเอง เริ่มมองเรื่องความปลอดภัยบ้านเราไปในทางที่ดีขึ้น ทัศนคติ เชิงบวกก็ดีขึ้น”
แม้ว่าปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชาในช่วงแรกจะทำให้นักท่องเที่ยวไต้หวันมีความกังวล แต่หลังจากที่ได้เริ่มศึกษา และทำความเข้าใจที่มาที่ไป โดยเฉพาะสื่อที่ไต้หวันก็มีการเจาะลึกพอสมควรก็ทำให้คนไต้หวันเข้าใจถึงสถานการณ์ดี
ภายในงานยังมีการเปิดพื้นที่เจรจาธุรกิจการค้าด้านการท่องเที่ยว ในรูปแบบ Trade Meet Session มีการนำเสนอสินค้าด้านการท่องเที่ยว ระหว่างผู้ประกอบการไทยกว่า 47 รายทั่วประเทศ ทั้งโรงแรม รีสอร์ต สปา คลินิกความงาม โดยมีการจัดแสดงสินค้า-โปรแกรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจให้กับผู้ประกอบการไต้หวันที่ร่วมงานกว่า 240 รายในบรรยากาศที่เป็นไปอย่างคึกคัก
นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย กล่าวว่า งาน Road Show to Taiwan 2025 ถือเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างไทย-ไต้หวันที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันมาอย่างยาวนาน
“การจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพ และความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไต้หวันและไทย การท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงประเทศไทยและไต้หวันเข้าด้วยกัน ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เราได้เห็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องของการเยือนระหว่างกัน ชาวไต้หวันจำนวนมากเพลิดเพลินกับการเดินทางมาพักผ่อนที่ประเทศไทย”
ทั้งนี้ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวไต้หวันเดินทางมาเที่ยวไทยมากกว่า 1 ล้านคน และคนไทยเองก็นิยมไปเที่ยวไต้หวันมากกว่าครึ่งล้านคนเมื่อปีที่แล้ว เรามีเที่ยวบินตรงไทย-ไต้หวัน มากกว่า 160 เที่ยวบินในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งพิสูจน์ถึงมิตรภาพอันยั่งยืน และความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสองตลาดของเรา
งานโรดโชว์วันนี้ได้รวบรวมพันธมิตรหลัก ได้แก่ บริษัทตัวแทนท่องเที่ยว สายการบิน โรงแรม และผู้นำธุรกิจ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพลิกโฉมโอกาสให้เป็นจริง ด้วยความพยายามของทุกหน่วยงาน
อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยและไต้หวันจะสามารถขยายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว พัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวให้หลากหลาย และนำเสนอประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของนักเดินทางได้อย่างต่อเนื่องที่สำคัญยิ่งกว่านั้น ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวของ 2 ประเทศไม่ได้มุ่งเน้นแค่การเติบโตทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการกระชับมิตรภาพให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น การเดินทางและการแลกเปลี่ยนทุกครั้งช่วยให้เราเข้าใจกันมากขึ้น และเชื่อมโยงชุมชนของเราให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น
โรดโชว์ครั้งนี้ถือเป็นการเปิดศักราชใหม่ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวไทย-ไต้หวัน เพื่อวางรากฐานให้ทั้งสองประเทศก้าวไปข้างหน้าร่วมกันบนเวทีการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคอย่างแข็งแกร่งในระยะยาว
พิมพรรณ มีชัยศรี