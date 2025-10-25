‘จุฬาราชมนตรี’ หนุนเปิดบัญชีออนไลน์ไอแบงก์ ถูกต้องตามศาสนา รับสังคมไร้เงินสด
นายอรุณ บุญชม จุฬาราชมนตรี ผู้นำศาสนาอิสลาม ให้เกียรติเปิดบัญชีออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (ibank e-Savings) ผ่านบริการ ibank Application โมบายแบงก์กิ้งไอแบงก์ที่ให้บริการตามหลักชะรีอะฮ์ บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง เพื่อเป็นแบบอย่างแก่พี่น้องมุสลิมในการส่งเสริมการออมเงินและการใช้บริการทางการเงินที่ถูกต้องตามหลักศาสนา (หลักชะรีอะฮ์) ณ มัสยิดดารุ๊ลมุห์ซีนีน (บ้านดอน) กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2568
นายอรุณ บุญชม จุฬาราชมนตรี กล่าวว่า “การออมเงินเป็นสิ่งที่ศาสนาอิสลามให้ความสำคัญ และตั้งอยู่บนหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) ซึ่งมุ่งให้ผู้ศรัทธามีวินัยทางการเงิน และปฏิบัติตามหลักศีลธรรม โดยหลีกเลี่ยงสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงห้าม เช่น ดอกเบี้ย (ริบา) การพนัน (มัยซิร) และความไม่แน่นอนเกินควร (ฆอรอร) ซึ่งการเปิดบัญชีออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (ibank e-Savings) ช่วยให้เราสามารถออมเงินได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และถูกต้องตามหลักศาสนา โดยไม่ต้องเดินทางไปธนาคาร
เหมาะกับสังคมยุคดิจิทัลในปัจจุบัน การเปิดบัญชีออนไลน์ครั้งนี้เป็นสัญลักษณ์ของการก้าวสู่สังคมยุคใหม่ที่ผสมผสานเทคโนโลยีกับหลักศาสนาอย่างเหมาะสม ศาสนาอิสลามส่งเสริมให้ผู้ศรัทธาดำเนินชีวิตด้วยความโปร่งใสและไม่ฟุ่มเฟือย การทำธุรกรรมออนไลน์ที่ปลอดดอกเบี้ยและมีความปลอดภัย เป็นแนวทางที่ตอบโจทย์ทั้งด้านศาสนาและความสะดวกของประชาชนในยุคดิจิทัล”
ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการและผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ ‘จุฬาราชมนตรี’ ผู้นำศาสนาอิสลาม ให้ความไว้วางใจในบริการ ibank Application โมบายแบงก์กิ้งไอแบงก์ที่ให้บริการตามหลักชะรีอะฮ์ บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง ด้วยการเปิดบัญชีออนไลน์ในครั้งนี้ ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจแก่พี่น้องมุสลิมทั่วประเทศให้เข้าถึงบริการทางการเงินอย่างถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม
ทั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการผลักดัน “สังคมไร้เงินสด” ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ พร้อมสิทธิประโยชน์ด้านอัตราผลตอบแทนที่สูงถึง 2.2% ต่อปี และบริการที่เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ 100% เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างทั่วถึงและยั่งยืน”