ทรู คอร์ปอเรชั่น จัดส่งรถโมบายล์สถานีฐานเคลื่อนที่เร็ว เพื่อขยายสัญญาณสื่อสาร 5G, 4G และ WiFi อำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางไปแสดงความอาลัยถวาย “สมเด็จพระพันปีหลวง”

วันที่ 26 ตุลาคม 2568 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมน้อมถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยได้ดำเนินการขยายสัญญาณสื่อสาร 5G, 4G และ WiFi เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารแก่ประชาชนที่เดินทางไปแสดงความอาลัย และเข้าถวายน้ำสรงพระบรมศพ หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

โดยได้จัดส่งรถโมบายล์สถานีฐานเคลื่อนที่เร็ว หรือ Cell on Wheels (COW) ที่ปรับโทนสีรถให้เหมาะสมเข้าประจำพื้นที่ท้องสนามหลวง 2 จุด พร้อมตรวจสอบความพร้อมของเสาสัญญาณและปรับปรุงโครงข่าย 5G, 4G และ WiFi ในจุดสำคัญของท้องสนามหลวง และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้สัญญาณครอบคลุมและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

นอกจากนี้ ยังได้ปรับแต่งค่าพารามิเตอร์สัญญาณ (Event Parameter) ให้เหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้งานจริง เสริมสัญญาณตามเส้นทางคมนาคมโดยรอบ และจัดทีมวิศวกรประจำศูนย์ปฏิบัติการเครือข่ายอัจฉริยะ (BNIC) ที่ใช้ระบบ AI ในการบริหารจัดการและตรวจสอบคุณภาพสัญญาณแบบเรียลไทม์ เพื่อให้การสื่อสารในพื้นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติแห่งการถวายความอาลัยอย่างสูงสุด แสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

