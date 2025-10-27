ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบกรณีงบการเงินประจำปี 2567 ฉบับแก้ไขของ NRF เปลี่ยนแปลงจากกำไรเป็นขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญ

วันที่ 27 ต.ค. 2568 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งว่าตามที่ บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) (NRF) ได้นำส่งงบการเงินประจำปี2567 ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีกำไรสุทธิ 56 ล้านบาท

ต่อมาวันที่ 27 ต.ค. 2568 บริษัทนำส่งงบการเงินฉบับดังกล่าวตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) แจ้งให้แก้ไข โดยปรากฏผลการดำเนินงานเปลี่ยนเป็นขาดทุนสุทธิ 435 ล้านบาท ซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ (รายละเอียดปรากฏตามข่าวสำนักงาน ก.ล.ต. วันที่ 29 พ.ค. 2568 และข่าวบริษัทวันที่ 3 และ 6 มี.ค. 2568 และ 27 ต.ค. 2568)

เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลสำคัญ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลดังกล่าวอย่างรอบคอบ ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้นำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2568 ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. แจ้งให้แก้ไข และงบการเงิน ไตรมาสที่ 2 ปี 2568 ด้วย

