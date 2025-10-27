สศก. ชี้จีดีพีเกษตร ไตรมาส 3 ปี 68 ขยายตัว 1.4% “สาขาพืช–ปศุสัตว์” ฟื้นตัวต่อเนื่อง หนุนทั้งปีขยายตัว 2.3–3.3% รับอานิสงส์ฝนดี น้ำเพียงพอ
วันที่ 27 ต.ค.2568 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ( สศก. ) เปิดเผยว่า ถึงภาพรวมภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในไตรมาสที่ 3 ปี 2568 (ก.ค. – ก.ย.2568) ขยายตัว 1.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2567 โดยสาขาพืช ขยายตัว 2.9% ตามมาด้วย สาขาป่าไม้ ขยายตัว 1.7% และสาขาบริการทางการเกษตร ขยายตัว 1.2% ขณะที่สาขาปศุสัตว์ กลับมาขยายตัวเล็กน้อย 0.2% ส่วนสาขาประมง ยังคงหดตัว 5.3%
ปัจจัยสำคัญที่ช่วยหนุนเศรษฐกิจเกษตรให้ขยายตัว มาจากการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ และปริมาณฝนที่ตกสม่ำเสมอตลอดครึ่งปีแรก ทำให้มีน้ำเพียงพอสำหรับเพาะปลูกและบำรุงพืชผล ส่งผลให้เกษตรกรสามารถขยายพื้นที่เพาะปลูกในพื้นที่ที่เคยรกร้าง รวมถึงมีการดูแลพืชผลและป้องกันโรคระบาดอย่างเข้มงวด แม้บางพื้นที่ในภาคเหนือและอีสานจะได้รับผลกระทบจากพายุ “วิภา” และ “คาจิกิ” ที่ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน แต่ความเสียหายต่อผลผลิตอยู่ในวงจำกัด
คาดว่าแนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรตลอดทั้งปี 2568 จะขยายตัวในช่วง 2.3–3.3% โดยมีปัจจัยบวกจากน้ำเพียงพอ การขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ และมาตรการภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการบริหารจัดการน้ำ การรับมือภัยธรรมชาติ การควบคุมโรคระบาดในพืชและสัตว์ รวมถึงการส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ อย่างไรก็ตาม ยังต้องจับตาปัจจัยเสี่ยงจากภาวะอากาศแปรปรวน ราคาปัจจัยการผลิตที่ยังสูง ความขัดแย้งระหว่างประเทศ และความผันผวนของค่าเงินบาท ซึ่งอาจกระทบต่อการส่งออกสินค้าเกษตร
นายวินิต อธิสุข รองเลขาธิการ สศก. กล่าวว่า สาขาพืชเติบโตได้ดีจากสภาพอากาศและน้ำที่เอื้ออำนวย พืชสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวนาปีและข้าวนาปรังที่มีน้ำเพียงพอตลอดฤดู ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เกษตรกรหันมาปลูกแทนมันสำปะหลังซึ่งราคาตกต่ำและเจอโรคใบด่าง สับปะรดปัตตาเวียให้ผลผลิตดี ยางพาราอยู่ในช่วงให้ผลผลิตสูง ส่วนผลไม้เศรษฐกิจอย่างทุเรียน ลำไย และเงาะ ราคายังดีต่อเนื่อง ทำให้เกษตรกรดูแลและขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้น
ขณะที่พืชผลบางชนิดยังเผชิญปัญหา เช่น มันสำปะหลังที่ยังเจอโรคระบาด ปาล์มน้ำมันได้รับผลกระทบจากฝนแล้งในภาคใต้ทำให้ทะลายไม่สมบูรณ์ และมังคุดที่เกษตรกรบางส่วนโค่นต้นเก่าเพื่อปลูกทุเรียนแทน
สาขาปศุสัตว์ขยายตัวเล็กน้อย จากการดูแลฟาร์มและมาตรฐานการผลิตที่ดี ผลผลิตสุกรเพิ่มขึ้นจากการเลี้ยงตั้งแต่ต้นปี ขณะที่ไก่เนื้อเพิ่มขึ้นตามความต้องการบริโภคเนื้อไก่แทนหมูที่ราคาแพง น้ำนมดิบเพิ่มขึ้นจากการพัฒนาสายพันธุ์และอาหารสัตว์ ส่วนไข่ไก่ลดลงเพราะมาตรการควบคุมราคาและอากาศแปรปรวนที่กระทบสุขภาพแม่ไก่