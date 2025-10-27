“ ธรรมนัส ”รอคำสั่งนายกฯถก นบข. ด่วนรับมือผลผลิตข้าวทะลัก 29 ล้านตัน สหกรณ์ขยายจุดรวบรวมข้าวทั่วประเทศ แก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำ
วันที่ 27 ต.ค.2568 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กำลังรอคำสั่งอย่างเป็นทางการให้ตนเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) เพื่อพิจารณาเรื่องของการช่วยเหลือชาวนา ที่ขณะนี้ราคาข้าวตกต่ำ กระทบต่อรายได้เกษตรกร และผลผลิตปีการผลิตใหม่ปีการผลิต 2568/69 กำลังจะออกสู่ตลาด จึงกังวลจะกระทบต่อราคาข้าวโดยภาพรวม
ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการตามมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก ปีการผลิต 2568/69 เพื่อแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ เนื่องจากช่วงเดือนพ.ย. -ธ.ค.ของทุกปีเป็นช่วงที่ผลผลิตข้าวออกสู่ตลาดมากสุดกว่า 72 % ของปริมาณข้าวทั้งหมด ซึ่งปีนี้คาดผลผลิตข้าวจะมากกว่าปีก่อน คาดว่าจะมีผลผลิตกว่า 29 ล้านตันข้าวเปลือก หรือประมาณ 20 ล้านตันข้าวสาร
“รอคำสั่งนายกฯอย่างเป็นทางการก่อน จะเร่งประชุมเพื่อนำเรื่องมาตรการช่วยเหลือชาวนาเข้าสู่การพิจารณา ของคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยเร็วเพื่อไม่ให้กระทบต่อราคาข้าวโดยรวม”
นายนิรันดร์ มูลธิดา อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า กรมฯ ได้ประชุมด่วนกับสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ ขณะนี้มีสหกรณ์การเกษตรกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ ที่มีศักยภาพเข้าร่วมรับซื้อข้าวจากเกษตรกรในราคาที่เป็นธรรม โดยเฉพาะภาคกลางที่เริ่มเปิดจุดรับซื้อแล้วหลายพื้นที่ ส่วนสหกรณ์ในจังหวัดอื่น ๆ อยู่ระหว่างเตรียมเปิดภายในเดือนตุลาคมนี้ จากข้อมูลล่าสุดวันที่ 16 ต.ค. 2568 พบว่า มีสหกรณ์ที่เริ่มรวบรวมข้าวแล้ว 67 แห่ง ใน 28 จังหวัด
นอกจากนี้ กรมฯ ยังเดินหน้ามาตรการทางการเงิน เสริมสภาพคล่องให้สหกรณ์ ผ่าน “โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร” ร่วมกับ ธ.ก.ส. เพื่อสนับสนุนการรวบรวมและจำหน่ายข้าวให้ต่อเนื่อง ขณะนี้มีสหกรณ์กว่า 170 แห่งทั่วประเทศ แสดงความประสงค์เข้าร่วม คิดเป็นปริมาณข้าวกว่า 1.3 ล้านตัน
พร้อมกันนี้ กรมฯ ยังผลักดันโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี เพื่อให้สหกรณ์รับฝากข้าวไว้ในโกดังช่วงราคาตกต่ำ และนำสินเชื่อมาใช้เป็นทุนหมุนเวียนแทนการขายผลผลิตทันที มีสหกรณ์เข้าร่วมแล้วกว่า 133 แห่ง รองรับข้าวเปลือกกว่า 760,000 ตัน ซึ่งจะช่วยชะลอผลผลิตไม่ให้ไหลออกสู่ตลาดพร้อมกัน และมีส่วนพยุงราคาข้าวให้เหมาะสมขึ้น