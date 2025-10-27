SME D Bankปล่อยสินเชื่อSME 9 เดือนแรก ทะลุ 5.7 หมื่นล้าน ขยายตัว 35.6%
นายพิชิต มิทราวงศ์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เปิดเผยว่าช่วง 3 ไตรมาสแรกปี 2568ธนาคารฯ สนับสนุนผู้ประกอบการให้เข้าถึงแหล่งทุนกว่า 57,300 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 262,600 ล้านบาท
ช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มเปราะบาง พลิกฟื้นธุรกิจกว่า 16,000 ราย คิดเป็นวงเงินกว่า 33,590 ล้านบาท ส่งผลให้ภาพรวมบริหารจัดการสินเชื่อไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) มีประสิทธิภาพ ลดลงเหลือ ณ สิ้นเดือน ก.ย. 2568 ประมาณ 8.7% โดยเป็น NPLs หลังออกจากแผนพื้นฟูเมื่อปี 2558 เพียง 3.8% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย NPLsสินเชื่อ SMEs ในระบบธนาคารพาณิชย์ ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 7.8%
นายพิชิต กล่าวว่า สำหรับไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอย่างอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องนโยบาย Quick Big Win ของรัฐบาล ที่มุ่งกระตุ้นระยะสั้น ได้ผลยาว และเกิดการกระจายตัว ตั้งเป้าพาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งทุนกว่า 75,000 ล้านบาท ช่วยเสริมสภาพคล่อง ผ่านสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษคงที่ 3% ต่อปี ตลอด 3 ปีแรก ก่อให้เกิดการกระจายประโยชน์เงินหมุนเวียนสู่เศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศกว่า 343,500 ล้านบาท รักษาการจ้างงานในระบบเศรษฐกิจกว่า 164,800 ราย ควบคู่กับช่วยเหลือด้านงานพัฒนาครบวงจร ผ่านแพลตฟอร์ม DX by SME D Bankรวมกว่า 42,000 ราย